Президент Владимир Путин наградил учителя физкультуры Костинской средней школы

Под руководством учителя физкультуры Александра Марукова воспитанники Костинской школы достигли множества побед.

Лучи яркого мартовского солнца, врываясь в спортивный зал через огромные окна, ложились на деревянный пол. Маты, брусья, баскетбольные кольца… В школе каникулы, но в спортивном зале по-прежнему все дышит энергией здорового образа жизни! Хочется взять в руки мяч, отжаться на брусьях или, схватив лыжи, бежать по немного раскисшему под теплым солнцем снегу. Поездка в Костинскую среднюю школу Рыбновского района обещает быть интересной.

ПЕДАГОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

11 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил государственные награды работникам медицинских и образовательных учреждений региона, присужденные им в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Благодарностью президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу был отмечен учитель физической культуры Костинской средней школы Рыбновского района Александр Валентинович Маруков.

Наш сегодняшний герой родился в 1971 году в селе Долгинино Рязанского района. В 1978 году его семья переехала жить в село Федякино Рыбновского района. После окончания одиннадцати классов поступил на факультет физической культуры и спорта Рязанского государственного педагогического института (ныне Рязанский государственный университет). Окончив вуз, проработал год по специальности в Гремячковской школе Скопинского района. Затем более двадцати лет жизни посвятил Федякинской неполной средней школе Рыбновского района. С июля 2011 года работает учителем физкультуры Костинской средней школы.

Благодарность президента Александру Марукову вручил губернатор Николай Любимов.

Педагог высшей квалификационной категории, Александр Валентинович с первых минут общения располагает к себе:

- Как видите, в нашей школе созданы все условия для полноценных занятий физкультурой и спортом. Хороший зал, замечательная спортивная база, рядом сельский стадион с большим футбольным и мини-футбольным полями, гимнастическим городком, стандартной хоккейной коробкой.

- В своей работе вы делаете ставку на какой-то конкретный вид спорта, с которым затем побеждаете на региональных состязаниях? - интересуемся у Александра Марукова.

- Знаю, что некоторые мои коллеги так делают, но я не разделяю их позиции. Стараюсь дать возможность всем детям реализовать свои спортивные и творческие способности. Важным событием в нашей спортивной жизни стало открытие школьного спортивного клуба. Он получил название «Единство» и придал новый импульс всей местной спортивно-массовой работе. У нас есть своя символика, эмблема, единая спортивная форма. Целенаправленная работа по физическому воспитанию в школе позволяет нашим учащимся и сборным командам по различным видам спорта достойно представлять школу на состязаниях различного уровня. Наша небольшая школа четыре раза побеждала на региональных этапах Всероссийских президентских состязаний «Самый спортивный класс» и представляла Рязанскую область на всероссийских финалах в Анапе.

ЧТО ТАКОЕ ФЛОРБОЛ?

В настоящее время в Костинской средней школе обучаются около 100 ребятишек. На стендах указаны все рекорды школы, установленные мальчишками и девчонками, а также результаты текущей спартакиады. В течение всего учебного года в школе проводится конкурс на определение лучших спортсменов. –

Александр Валентинович, в Управлении образования района говорят, что в вашей школе дети играют в какой-то необычный вид спорта?

- Речь идет о флорболе. Это командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. В него играют в закрытых помещениях на твердом полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры - забить мяч в чужие ворота. Спонсоры помогли нам с приобретением амуниции. Но мы играем и в забытый во многих школах гандбол, а зимой - в хоккей. Жизнь у нас очень насыщенная!

После возвращения с каникул ребят на уроках физкультуры ожидает гимнастика.

Отметим, что с 2015 по 2019 годы Александр Маруков подготовил 15 учащихся, имеющих первый и второй взрослые разряды по различным видам спорта. Выпускники школы продолжают активно заниматься спортом и после ее окончания, в том числе поступают на факультет физической культуры Рязанского государственного университета, работают специалистами в детско-юношеском центре туризма и районном комитете по физической культуре.

В школе созданы все условия не только для занятий спортом, но и сохраняется традиция преемственности поколений. И в этом огромная заслуга Александра Марукова. Надеемся, что в недалеком будущем Александра Валентиновича ждут новые успехи и достижения.

МНЕНИЯ КОЛЛЕГ

Директор Рыбновской ДЮСШ Виталий Викторович Роут:

- Александр Валентинович имеет подход ко всем детям, даже трудным. Строит отношения на основе взаимоуважения и доверия. На тренировках и соревнованиях всегда доброжелателен с учащимися.

На базе Костинской средней школы под руководством Александра Валентиновича четко и организованно проводятся районные фестивали ГТО, соревнования по волейболу, хоккею, лыжным гонкам.

Проректор по социально-экономическому развитию РИРО Светлана Владимировна Захаркина:

- Александр Валентинович в своей профессиональной деятельности широко использует методы исследования, ежегодно анализирует организованные им в школе физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для выявления интереса обучающихся к мероприятиям и дальнейшей корректировки своей профессиональной деятельности.

Внедряет в работу современные средства физического воспитания и новые формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.