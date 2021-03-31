Осторожно, клещ! Как защитить себя и семью от укуса кровососущего и его последствий

В Рязани проснулись клещи.

В Рязанской области еще не сошел снег, но вместе с солнечным теплом просыпается угроза, с которой ежегодно сталкиваются жители всех возрастов. Это клещи. Сами по себе они не несут никакой опасности, однако могут быть переносчиками опасных инфекций: клещевого энцефалита, болезни Лайма, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ).

По оценкам экспертов Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в 2020 году от укуса клещей на территории региона пострадало 2882 взрослых и 899 детей. Случаи укуса регистрировались практически во всех муниципалитетах области.

Фото: 62.rospotrebnadzor.ru.

При этом за весь период прошлого года в области зафиксировано 57 случаев клещевого боррелиоза, из них в 10 случаях пострадали дети и подростки до 17 лет.

Так как клещи любят влажность, а осадков в этом году выпало предостаточно, специалисты полагают, что прогноз по количеству насекомых на сезон 2021 года будет неблагоприятным.

В Управлении напоминают жителям, что территория Рязанской области является эндемичной по активности клещей, а потому следует принимать активные меры по защите от укусов.

Кровососущих легко не заметить на себе, их укусы безболезненны, но у пострадавшего есть 72 часа, чтобы принять все меры по проверке кровососущего и постановке иммуноглобулина.

Неспецифическая и специфическая профилактика встречи с клещом

Ежегодно, как только установится среднесуточная температура воздуха выше 5 градусов, клещи начинают себя чувствовать хозяевами лесов и дворов в Рязани. Эпидемиологи тщательно следят за ситуацией: как только сойдет снег, в Рязанской области начнутся акарицидные обработки дворов, парков и скверов, кладбищ, мест пребывания населения и массового отдыха. По данным Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в прошлом году обработали порядка 350 гектаров территорий.

В ведомстве напоминают, что жителям эндемичных территорий по клещевому энцефалиту рекомендуется заблаговременно вакцинироваться.

Еще одним важным направлением неспецифической профилактики клещевых инфекций является индивидуальная защита людей: ношение специальной защитной одежды на опасных территориях, применение специальных средств для обработки одежды и снаряжения.

Фото: cgie.62.rospotrebnadzor.ru.

Прививка от клещевого энцефалита эффективна только при формировании иммунитета. Это проверяется исследованием крови на напряженность иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. Прививки необходимо делать по специальной схеме, повторные прививки - 1 раз в 3 года. Если напряженность иммунитета неизвестна, 100% гарантии защиты от клещевого энцефалита нет, в этом случае врачи обычно рекомендуют не рисковать, а вводить иммуноглобулин.

Иммуноглобулин эффективен при введении в течение первых 72 часов после укуса клеща (3 суток), после этого срока его введение не имеет смысла. Поэтому надо иметь страховой полис той страховой компании, которая обеспечивает наличие иммуноглобулина в самых отдаленных местах области.

Страхование от клеща: что дает полис

Компания ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» предлагает надежную защиту от укуса клеща по программам «АНТИКЛЕЩ СТАНДАРТ» или «АНТИКЛЕЩ ПЛЮС».

Клещь опасен, нужно быть к этому готовым.

Программа «АНТИКЛЕЩ» предусматривает:

- удаление клеща, введение иммуноглобулина;

- исследование клеща на инфекции (в полис включено более 30 лабораторий, куда можно сдать клеща);

- исследование крови на боррелиоз и клещевой энцефалит;

- оплата антибиотиков, назначенных врачом;

- обеспечение медикаментами при госпитализации и санаторно-курортное лечение при наличии показаний (в случае заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма).

Полис также предполагает денежные выплаты при заболевании клещевым энцефалитом и в случае смерти застрахованного по программе «Антиклещ плюс/экспресс». Страховая сумма по несчастному случаю в рамках договора составляет 100 тысяч рублей.

По статистике экспертов, каждый 50-й человек из застрахованных в Рязанской области подвергается укусам клещей.

- За 2020 год наша компания выплатила более 42 миллионов рублей по страховым случаям в рамках программы «АНТИКЛЕЩ», - говорит директор ДМС ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Елена Дзюбина. – Популярность программы страхования от укуса клеща набирает обороты с каждым годом. Но при этом полис не гарантирует того, что вас не укусит клещ, и вы не заболеете.

Эксперт подчеркнула: встреча с клещом может обернуться потерей денежной суммы, в сравнении с которой стоимость полиса страхования – удачное и выгодное приобретение.

— Самый дорогой полис стоит 330 рублей. Исследование на четыре клещевые инфекции в клинике обойдутся в 1750 — 2000 рублей. Ампула иммуноглобулина стоит минимум 700 рублей, при этом одна ампула ставится на 10 килограммов человека. В среднем, нужно 7-8 ампул. Если умножить эту сумму, то она уже перевалит за 5000 рублей, - добавляет Елена Дзюбина. – Если посчитать все лабораторные манипуляции, осмотры врачей, повторные наблюдения, исследование крови, то получится 10-12 тысяч рублей. И, к сожалению, за весь период активности клещей, можно несколько раз за сезон подвергнуться укусу кровососущего.

Также в полис «АНТИКЛЕЩ- Плюс» входит страхование от несчастных случаев (НС), включающее все виды деятельности, в том числе занятия спортом. Другими словами, полис подходит для спортсменов.

Кроме того, программа «АНТИКЛЕЩ - Телемедицина» дает возможность владельцу полиса воспользоваться сервисом телемедицины 2 раза в период действия полиса и получить онлайн-консультации врачей по страховым событиям при укусе клеща.

Страховой полис действует по всей стране, и при выезде на природу или посещении других регионов его нужно захватить с собой.

Оформить полис можно в офисе компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в Рязани и Сасово, а также через форму онлайн на сайте https://www.acko.ru/insurance/health/against-mite/.

Торопитесь: клещи уже проснулись!

Лиц. ЦБ РФ ОС №2243-03, СИ №2243, СЛ № 2243 от 18.07.2018 г.