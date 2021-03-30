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Звезды30 марта 2021 17:03

Рязанские актеры вывели секретный пятый элемент, который вернет театры к жизни

В Международный день театра творческие коллективы города устроили большой Межгалактический капустник
Галина ЗИМИНА
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"Мстюзители" проходят музыкальное испытание.

27 марта артисты четырех театров порадовали зрителей вечерним космическим представлением. Поводом послужило особое совпадение дат. 60 лет назад был учрежден День театра, а ровно через две недели первый человек полетел в космос. Это совпадение или военная тайна? – задались вопросом рязанские актеры. Разобраться решили по ходу действия капустника.

КОРОНАВИРУСУ ДАЛИ БОЙ

Официальное «Поехали» на Межгалактический театральный слет прямо на сцене подписал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. Он поздравил всех собравшихся с праздником, причем сделал акцент на успехах наших театров. В этом году на главную театральную премию страны «Золотая маска» были номинированы сразу два коллектива – театра кукол и театра драмы.

Звездная заставка о положении дел в далекой галактике.

Затем начались «Звездные войны», вернее узнаваемая заставка о положении дел в галактике в связи с коварным коронавирусом. В прошлом году он сорвал все праздничные мероприятия, но в этом сборные артистов дали зримый бой, поделились своими ощущениями от сезона 2019-2020 годов и фантастическими прогнозами. Зрители поностальгировали под танец джедаев и Плавалагуну и узнали, что секретный пятый элемент, который вернет к жизни театр – это мы, верные театралы!

Для возвращения зрителей каждая команда капустника придумала самые неординарные способы. Театр кукол показал багажное отделение межгалактического корабля, в котором философствовали его обитатели, познакомил с братьями по разуму. Сундук с идеями и сценариями с борта корабля попал в руки худрука театра Валерия Шадского». Значит, впереди нас ждут успешные постановки.

Лучшие представители ТЮЗа – «мстюзители» отличились ловкостью, сообразительностью и даже исполнили танго. На экране они воплотили виртуальное будущее театра.

Кошмарное виртуальное будущее театра.

Было применено секретное оружие телепортации зрителей в зал театра. Коронавирус-локдаун отступил и признал их суперспособности.

Музыкальный театр срочно собрал труппу для съемки ролика галактического масштаба. Им пытались помешать и полиция, и зеваки на самокатах, но у них ничего не вышло. Областной театр драмы показал экстра-мастер-класс по реанимации зрительского внимания.

Еще немного репетиций и танец Музыкального театра ждет планетарный успех.

В ОНЛАЙН, КАК ПОД ПОЕЗД

Счастливчики, попавшие на капустник, услышали известный монолог Андрея Миронова о космосе. И он заставил многих задуматься: «Может, мы – инопланетяне, иначе почему нам снятся звезды? Почему мы хотим плакать, глядя на далекую их россыпь, и куда она нас зовет?»

Номера были и смешными, и грустными, вдумчивыми и немного дурашливыми – настоящая «капуста» впечатлений.

В конце представления на сцену поднялся «обычный зритель» в бархатном сюртуке с белым бантом и сказал речь. Немного пафосную, но сердечную, с признанием в любви - как пусто было на душе в пандемию без театра, отчаявшиеся люди бросились в онлайн, как под поезд. Лестница Мюнхгаузена соединила сцену и небо, артисты перепели старую добрую песню «О траве у дома». В ней были слова о грусти по театру, снах не о Роспотребнадзоре, а возможности смотреть в глаза зрителей и творить для нас. В добрый путь, в новые театральные постановки, творческие дали, «поехали!»

Надеемся, нас ждут новые талантливые постановки наших любимых театров. А пока очередной сезон и театральная жизнь продолжаются!

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