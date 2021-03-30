В Рязанской области обнаружена нарколаборатория с товаром на 560 млн рублей

Пока по данному делу задержан только предполагаемый наркодилер.

Оперативники МВД и ФСБ обнаружили в маленькой деревушке Павелково на западе Рязанской области крупную лабораторию по производству нескольких видов синтетических наркотиков.

Изготавливали запрещенный товар в частном доме, откуда его оптовыми партиями развозили сразу по нескольким регионам России. География распространения впечатляет - Татарстан, Чувашия, а также Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Пензенская и Липецкая области.

— На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту запрещенных веществ, — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. — По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте и для конспирации использовали псевдонимы.

Вскоре оперативники задержали и одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего уроженца Тульской области. Его машину силовики перехватили, когда он ехал в Павелково. В карманах молодого человека, а также в его автомобиле полицейские обнаружили несколько контейнеров с веществом – производным метилэфедрона массой 210 граммов.

Что касается нарколаборатории, то кроме специального оборудования для изготовления запрещенных веществ, оперативники нашли более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, полиция изъяла свыше 21 кг наркотиков, приготовленных для оптового и розничного сбыта, а также более 250 кг наркосодержащей жидкости. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное, а подозреваемого в сбыте молодого человека взяли под стражу. Полиция продолжает устанавливать все звенья криминальной цепи распространения наркотиков.

Два года назад полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству различных видов синтетических наркотиков, которая располагалась в цехах бывшего судоремонтного завода, расположенного на полуострове в акватории Оки. Еженедельный заработок дельцов составлял 3 млн рублей (читать подробнее).

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