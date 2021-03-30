Региональный представитель НХЛ Олег Смирнов: В Рязани очень бурно развивается любительский хоккей

Церемония закрытия НХЛ прошла в приподнятом настроении. Фото: Дмитрий ВОРОШИРИН.

В настоящий момент НХЛ является проектом №1 в развитии массового спорта в стране. При этом Рязанская область на протяжении восьми сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения.

«РЯЗАНЬ – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ РЕГИОНОВ В НАШЕЙ ЛИГЕ»

Благодаря поддержке партнеров и ответственной работе всей рязанской команды НХЛ, регион с гордостью носит звание «Рязань – столица любительского хоккея».

Поэтому не случайно для участия в торжественной церемонии закрытия сезона специально приехали люди, чьи имена навсегда вписаны в историю мирового хоккея: Александр Якушев и Валерий Каменский. В состав столичной делегации вошел и заместитель исполнительного директора НХЛ по спортивной работе Сергей Пилюгин. В своем выступлении он подчеркнул, что Олег Смирнов входит в тройку лучших региональных представителей НХЛ по всей России.

- Рязань – это один из ведущих регионов в нашей Лиге, - сказал Александр Якушев. -Прошедший сезон был особенным в связи с пандемией, но рязанская команда НХЛ с успехом преодолела эти трудности.

Отметим, что в десятом, юбилейном, сезоне (2020/2021), с октября по март в рязанской НХЛ было сформировано два дивизиона: «Лига Надежды» и «Любитель 40+». А это в общей сложности 29 команд и уже около 700 рязанских хоккеистов-любителей. Провести столь масштабный турнир, конечно же, в одиночку не под силу никому. Есть партнеры «НХЛ Рязань». Это известные компании, поддерживающие массовый спорт в регионе и в стране в целом. Они, единожды сделав свой вклад в развитие любительского хоккея, остаются последовательными в своих действиях на протяжении многих сезонов.

В этом году в регионе появилась новая ледовая арена «Айсберг». А это значит, что в следующем году, часть игр сможет переместится на новый лед, и количество команд обязательно вырастет. На следующий год уже подали заявки еще 5 коллективов, а это плюсом 100 хоккеистов-любителей. По словам Олега Смирнова, в 11 сезоне планируют разделить дивизион «Любитель 40+» на 3 группы, что позволит начинающим хоккеистам найти себе место в команде.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЕ ТОЖЕ ВЫЙДУТ НА ЛЕД

- В Рязани бурно развивается любительский хоккей, - констатировал факт Олег Смирнов. – Цифры говорят сами за себя, ведь сам хоккейный фестиваль мы проводим 8 месяцев в году.

Если брать чисто спортивную составляющую, то в Сочи, на Всероссийском фестивале НХЛ рязанский регион будут представлять «Техкомплект», в упорном противостоянии победивший в финальном матче РВВДКУ 3:2 (дивизион 18+), а также «Автомобилист» (дивизион 40+), выигравший у «Škoda-Рязань» 5:3.

Сам Смирнов признался, что тоже будет готовиться к сочинскому фестивалю.

- Сажусь на спортивный режим и буду регулярно тренироваться с «Автомобилистом», - признался Олег Евгеньевич.

Примером для многих сорокалетних может послужить легендарный хоккеист Валерий Каменский. 18 апреля ему исполнится 55 лет, а он, в отличие от сверстников, находится в прекрасной физической форме.

- Тренировки шесть раз в неделю, и ни капли спиртного, - раскрыл секрет неоднократный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки».

Олег Смирнов анонсировал создание в ближайшем будущем еще одного дивизиона – «50+», а также расширение существующего «40+» до трех подгрупп:

- В них мы распределим соперников по их потенциалу, так что качество хоккея не упадет – команды будут приблизительно равны по силам. В конференции «40+» на сегодняшний день 21 команда – прибавляется еще 5.

А пока в апреле пройдет экспериментальный, как выразился Смирнов, турнир памяти рязанского хоккейного арбитра Сергея Козырева формата «50+».

НАША СПРАВКА

Ночная хоккейная лига — это любительский чемпионат по хоккею с шайбой, участие в котором принимают игроки от 18 лет и старше, никогда не выступавшие за профессиональные команды.