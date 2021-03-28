Алексей Храмцов: Не верю, что кто-то из игроков делает ставки на тотализаторе

Белгородцы стеной защищали свои ворота. Фото: Павел АВЕРИН

28 марта в Рязани состоялся второй по счету матч ¼ финала Кубка регионов НМХЛ. Местные «десантники» проиграли 1:3 соперникам из Белгорода. Причем, поражение было предопределено уже к середине второго периода.

Но все по порядку. Все заброшенные шайбы зрители увидели в первой игровой трети матча. Альберт Серазетдинов открыл счет на четвертой минуте, через пять минут его товарищ по белгородской команде Егор Домничев разрыв увеличил до двух голов.

Группа поддержки МХК "Белгород". Фото: Павел АВЕРИН

В середине периода, на 12-ой минуте, Георгий Юров поразил ворота Евгения Хвостова. Перед рязанскими фанатами забрезжила тонкая полоска надежды на победу. Но Роберт Нуруллин ее притушил окончательно, сделав счет 1:3. В перерыве капитан команды гостей Никита Канаплин был, в отличие от комментариев изданию «БелПресса», немногословен. «Повезло», «учли ошибки», «выполняем установку тренера»: стандартный набор игроков для дотошных журналистов.

После второго периода уже Леон Замбахидзе, игрок «Рязани-ВДВ» с буквой «К» на свитере, тоже недоумевал, как-так: вроде голевых моментов много, а голов как не было, так и нет. А откуда им взяться? Если на льду не было команды, тем более – команды-хозяйки, а болельщики видели лишь набор игроков, которые пытались, зачастую конвульсивно, что-то создать у ворот «Белгорода». Один только Леонид Пасманик раз пять не попал по шайбе в самый ответственный момент, «кружева» Сергея Александрова в зоне соперников так и не вызывали остроты гола. А защитники «десантников» раз за разом упускали шайбу за синюю линию, не дав форвардам запереть соперника в своей зоне. Об этом на своей странице написал даже представитель ХК «Рязань» Дмитрий Федоров.

Глухих-Юрову: "Надо еще что-то придумать". Не смогли...

- Выиграли за счет самоотдачи, - после матча тренер «Белгорода» Андрей Романов был явно доволен происшедшим. – Все ребята просто молодцы.

Хвостова увезли со льда. Фото: Павел АВЕРИН

Где-то спустя час после игры мы поговорили с главным тренером «Рязани-ВДВ» Алексеем Храмцовым. Тогда мы уже знали, что на победу «Белгорода» на спортивных тотализаторах коэффициент равнялся пяти. Для непосвященных: ставишь тысячу на гостей – получаешь пять. А если ставишь десять?!

- Не верю, что кто-то из игроков делает ставки на тотализаторе, - сказал Храмцов. – А про командную игру долбим и долбим, но доходит не до всех. Все дело в психологии…

После матча стало известно, что основной голкипер «Белгорода» Хвостов, которого буквально увезли со льда, потянул боковые связки колена. Ворота, как при завершении матча в Рязани, будет защищать Илья Фирсов.

Фирсов н оставил свои ворота "сухими". Фото: Павел АВЕРИН

Дома «десантники» не смогли его переиграть. А что будет в Белгороде? Об этом мы узнаем уже 31 марта.