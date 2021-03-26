Через несколько лет все образование в России будет дистанционным? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблема выбора будущего студента: разумно ли тратить 5 лет на ежедневные походы в университет, если есть другие варианты получения высшего образования? Десятки российских вузов предлагают сегодня дистанционное обучение как одну из основных образовательных услуг.

Дистанционные технологии позволяют получать высшее образование, не привязываясь жестко к учебному графику. Это позволяет экономить время, параллельно с обучением продолжать работать и, самое главное, обучаться в вузе другого региона, например, Москвы или Питера.

Эти очевидные преимущества, а также доступность высокоскоростного интернета не оставляют иного варианта: дистанционное образование неизбежно ждет настоящий бум.

Почему в период коронавирусных ограничений школьное и вузовское образование стало широко использовать дистанционные технологии? Да потому что это безопасно, это технологично, это удобно. При этом «дистанционка» неплохо «презентовала» себя и приобрела массу сторонников – в прошлом году более 60% студентов российских вузов обучались дистанционно.

Главный же аргумент сторонников традиционного образования – нельзя научиться самостоятельно, обязательно должен быть преподаватель, учитель, наставник. Эти доводы понятны: общение с преподавателем – основа качественного образовательного процесса и залог результата. Есть специальности, например, в медицине, обучение которым невозможно без традиционных форм.

Под традиционным образованием понимается очная и заочная формы обучения и их симбиоз – очно-заочная форма. Разные варианты предполагают различную степень контакта студента с преподавателем, будь то лекции, вебинары, практические занятия. Однако в рязанских вузах дистанционной формы обучения нет, предлагаются традиционные формы, хотя и с применением дистанционных технологий в процессе обучения.

Как же в нашем регионе получить высшее образование дистанционно? В Рязани есть организация, которая специализируется исключительно на дистанционном формате и аккумулирует в себе предложения российских вузов, практикующих этот формат обучения и имеющих соответствующую лицензию. Это «Лекторика» - центр дистанционного образования.

Образовательный центр «Лекторика», официальный представитель ведущих вузов России, осуществляет услуги по консультированию и сопровождению студентов при поступлении на дистанционное обучение. «Лекторика» берет на себя решение вопросов, связанных с подготовкой документов при поступлении в вуз и оперативно решает вопросы, которые возникают в процессе учебы.

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