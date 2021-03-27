Десятибалльный штиль на дорогах Рязани: почему город замер в пробках и как это исправить

Автомобильная пробка на улице Горького – явление практически круглосуточное. Фото: Павел АВЕРИН

Если пару лет назад автомобильные пробки в Рязани случались в часы пик, при ДТП на перекрестках или узких участках дорог, то теперь город буквально замирает в любое время. Причем в различных его частях. Исключение составляет разве что глубокая ночь или сереющий рассвет на горизонте. Стало очевидно, что проблема пробок носит системный характер.

«БЫСТРО И ОПТИМАЛЬНО В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ РЕШИШЬ»

Недавно со своим планом действий по избавлению города от заторов выступил генеральный директор ООО «Институт развития транспортных систем», эксперт в области транспортного планирования, кандидат технических наук Виталий Павлов. По его словам, если попробовать воплотить в жизнь лежащую в основе его плана идею, транспортная ситуация в городе кардинально изменится.

Павлов считает, что проблема настолько многогранна и сложна, что на ее решение потребуются годы. Фото из личного архива.

Причину основных причин образования пробок именно в этом году Виталий видит в совокупности нескольких факторов:

– Это реконструкция моста на улице Ленина, к которой прибавилось и мостовое сооружение через Трубеж, – затягивать с ремонтом там уже было опасно. Это и рекордные снегопады, и недостаточно качественное содержание дорог. Выбоины на дорогах, неубранные снежные отвалы вдоль обочин, занимающие иногда целую полосу движения – такова сегодняшняя обыденность. И конечно же, проблемы с общественным транспортом.

Павлов считает, что проблема настолько многогранна и сложна, что на ее решение потребуются годы: «Быстро и оптимально в данном случае не решишь».

Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо провести научно–исследовательскую работу, которую должны выполнять специализированные исследовательские организации, обладающие серьезным опытом по этой тематике. Суть данной работы: сформировать перечень мероприятий и технических решений по развитию транспортной инфраструктуры, которые учтут создание равноправных условий для всех средств передвижения и интересов каждого участника дорожного движения. Проще говоря, для всех – от мальчика на скутере до водителя многотонного грузовика, – кто каким–то образом перемещается по Рязани. Условия, подчеркнем, должны быть равноправные!

«НУЖНО УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ УДОБСТВУ ГОРОДА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»

С каждым годом уровень автомобилизации растет: этот процесс меняет форму и стиль городской жизни.

– Мы все любим автомобиль за его удобство, а результат этого видим сегодня, – констатирует Виталий Павлов. – Нынешняя система транспорта не эффективна, вот и возникли хронические пробки.

Транспортная система достаточно сложна, а ее влияние на экономику, качество жизни и экологию зачастую повсеместно недооценивается. И Рязань – не исключение. У специалистов разный подход к ее развитию: одни предлагают создание обходных автомагистралей, которые не затрагивают исторический центр города. В пригородах можно строить транспортные развязки, но в центральной части это недопустимо. Другие считают, что в городе должно быть больше автобусов, не осознавая, что в существующих условиях они не привлекают людей. Павлов уверен, что при планировании развития транспортной системы нужно всегда думать, станет ли город таким, каким мы хотим его видеть.

– Нужно уделить внимание удобству города для человека, – формулирует главную идею гендиректор Института развития транспортных систем. – Необходимо установить новые принципы проектирования. Мобильность населения должна быть доступна всем, а не только тем, кто обладает личным транспортом. Мы должны получать удовольствие, путешествуя по городским улицам. А город, в котором неприятно находиться, – не пригоден для жизни. Вместо того чтобы фокусироваться на проблемах заторов, необходимо делать упор на улучшении качества жизни в городе. Жителям Рязани не нужно еще больше парковок, развязок, дорог, – им остро необходимо, чтобы город становился все более пригодным для жизни.

ЕДИНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В прогрессивных городах существует единое транспортное ведомство, которое координирует все работы, влияющие на транспортную систему. И только после согласования с этой структурой запускаются разного рода мероприятия. А как у нас? Не успели асфальт уложить, как тут же его «взламывают», чтобы трубы заменить.

– Во многих современных городах отличная система наземного транспорта – прежде всего, заслуга властей, которые при выборе своих решений ориентировались на «жизнепригодность» города, – подчеркнул Виталий.

Секрет успешного развития больших городов – в улучшении общественного транспорта и превращении его в конкурентоспособную альтернативу личному. Улучшить – значит дать ему отдельные полосы, увеличить пропускную способность и сделать надежным. Лишь тогда он сможет эффективно конкурировать с автомобилями.

Виталий Павлов утверждает, что можно убедить людей пересесть с личного авто на общественный транспорт, и для этого есть два пути. Первый: общественный транспорт становится быстрее, комфортнее и безопаснее, частота движения увеличивается, а цена остается низкой. Второй: после второго часа простоя на порядок увеличить цену за парковку в центре города, и это освободит улицы.

– Стоит обратить внимание на экологическую составляющую при выборе подвижного состава – троллейбусы, трамваи, электробусы не загрязняют воздух, едут тише, а разгоняются быстро и плавно, – но для того чтобы они работали бесперебойно, нужно организовать систему их «жизнеобеспечения», – об этом вопиет печальный опыт Москвы. Некоторые утверждают, что общественным транспортом пользуются только, как говорит молодежь, лузеры. Но это мнение укоренилось лишь в России, в современных европейских городах, к примеру, в трамвае можно встретить не только студентов и пенсионеров, но и бизнесменов с чиновниками топ–уровня. Такая привлекательность создается планомерно, и не за один год, – считает Павлов.

Гигантские автомобильные пробки как раз и стали катализатором того, что и в Рязани настало время развития доступности инфраструктуры не только для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов. Это процесс длительный, и надо подходить к нему комплексно.

«ЛИШЬ ОДНИМ СПОСОБОМ МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБОК»

Виталий Павлов уверен, что людям нужно раз и навсегда осознать, что избавиться от пробок невозможно, пока большинство горожан не пересядет на общественный транспорт:

– Если мы стоим в заторе, а мимо нас по выделенной полосе проносится автобус, то многие поймут, что завтра на работу можно и нужно доехать на автобусе.

И еще. Удобный город – это когда вам захочется просто пройти пару кварталов или прогулку совместить с поездкой на автобусе на более дальние расстояния. А не пытаться укрыться за стеклом автомобиля при малейшей возможности.

УЧЕНЫЕ ИЗ РГРТУ ГОТОВЫ ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ

О существующей проблеме мы беседовали и с Павлом Бабаяном, проректором по учебной работе и информатизации Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина. Он рассказал, что научная группа специалистов центра «Транспортных проблем» РГРТУ провела рабочее совещание по деятельности в сфере обеспечения функционирования и развития транспортной системы (ТС) Рязани.

Мнение таково: существует недостаток информации для анализа планов ее развития, а также оценки эффективности реализации уже выполненных мероприятий. В настоящее время в открытом доступе отсутствует модель ТС (существует ли она вообще?! – Ред.). А это, в свою очередь, не дает возможности оценить ее точность и эффективность использования. А ведь специалисты могут работать сразу по нескольким направлениям по совершенствованию функционала транспортной системы Рязани.

– У нас есть все возможности заняться построением и актуализацией как макромодели ТС в целом, так и микромоделей отдельных ее участков, – заявил Павел Вартанович. – В нашем городе создана передовая для России сеть интеллектуальных датчиков движения транспортных средств, что позволяет провести уникальные исследования, направленные на создание адаптивной ТС Рязани.

Разработка мероприятий по развитию, их экономическая оценка, оценка эффективности реализации предлагаемых мероприятий по развитию ТС – перечисленные направления также под силу профессиональному сообществу, которое должно объединять ученых и технических специалистов.

Группа ученых РГРТУ может включиться в развитие ТС по следующим направлениям:

• разработка и применение технологии использования макромодели ТС при разработке нового генплана Рязани;

• разработка и применение технологии использования камер видеонаблюдения и транспортных датчиков для построения и актуализации адаптивной транспортной системы города.

А пока Павел Бабаян со товарищи предлагает хотя бы спланировать дальнейшую деятельность в ходе технических совещаний с участием профильных специалистов.

Предложение есть – будет ли спрос?!

Илья Стюхин считает виной автомобильных пробок неграмотную застройку Рязани. Фото: Павел АВЕРИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Стюхин, глава рязанского отделения сообщества «Городские проекты»:

– В Рязани шла интенсивная застройка. В центре довольно быстро ее объем уменьшился – люди были недовольны «свечками», портящими облик города. И сразу же возникли районы на периферии: Семчино, ДПР–7. Ситуация сложилась такая, что в центре, где немного жилья, люди работают; а где живут – нет работы. Каждое утро люди, живущие ближе к центру, уже не могут втиснуться в общественный транспорт. И делают вывод: надо машину покупать.

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