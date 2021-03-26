Настоящий дельфин: рязанец на Оке поймал зеркального карпа весом 19,3 кг

Юрий Левин рыбачит с 10 лет, но такого крупного карпа поймал впервые.

25 марта рязанец Юрий Левин поймал на Оке в Рыбновском районе, на границе Рязанской области и Подмосковья зеркального карпа весом 19,3 кг.

— Вчера в очередной раз поехали с другом рыбалить на Оку, я целенаправленно был настроен на хищника - судака, щуку, но они, видимо, в тот день категорически отказывались кушать мои приманки, — рассказывает «КП-Рязань» рыбак. — Пробурил около сотни лунок, и в одной из последней почувствовал сильную тяжесть на том конце лески. Ну и началось интересное...

По словам Юрия, рыбина пыталась забрать всю 50-метровую леску. Борьба длилась около получаса, а когда сил у рыбака уже не осталось, карп подошел к лунке.

Чтобы вытащить огромную рыбину на лед, понадобилась помощь рыбаков.

— Вокруг меня уже собралась толпа рыбаков, — продолжает Юрий. — Они и помогли мне достать трофей, разбурили лед рядом с моей лункой, чтобы зацепить его багром. Спасибо им всем. Кстати, ловил я на балансир 7-го размера.

Поймал Юрий карпа на балансир 7-го размера.

Рыбалкой Юрий Левин начал увлекаться с 10 лет, когда впервые в деревне пошел с дедом на реку. Потом вошел в азарт и остановиться уже не может.

— Стараюсь каждую неделю в выходные проводить время за любимым занятием. Трофеев за 27 лет ловли было достаточно: карась на 1,6 кг на Проне, а на любимой Оке - судак на 6,2 кг, жерех на 4,2 кг, щука на 6,1 кг, сом на 5,4 кг.

Вес зеракального карпа, пойманного под Рязанью, больше 19 кг.

Ранее мы рассказывали, как житель Рыбновского района на Оке, на границе Рязанской и Московской областей, поймал сазана весом 10 700 граммов (читать подробнее).

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