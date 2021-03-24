Депутат Рязанской гордумы Роман Худяков о работе ЦОДД: «Общественности здесь быть не может, это не базар»

Депутат Роман Худяков рассказывает о работе ООО "ЦОДД".

Представители автомобильного сообщества «Подслушано у водителей Рязани» в середине марта вместе с представителями СМИ посетили «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Рязани. Казалось бы, в полумиллионном городе организацией движения должна заниматься государственная (муниципальная) организация, но нет… «Центр организации дорожного движения» – это общество с ограниченной ответственностью. Посетителям центра представили Автоматизированную систему управления дорожного движения (АСУДД), которая и должна избавлять областной центров от автомобильных заторов. Эта система подстраивает работу городских светофоров под текущее движение транспорта, что позволяет потоку двигаться быстрее.

В соответствии с муниципальным контрактом от 28.12.2020 года с января по май между Управлением благоустройства администрации города Рязани и ИП Артюшина Л.А. на содержание АСУДД на указанный срок выделено 11 100 000 рублей. Довольно внушительная сумма, за которую город получает… А что собственно получает город?

По итогам посещения ООО «ЦОДД» руководитель автомобильного сообщества Георгий Парублев представил фильм-расследование, с которым можно ознакомиться ниже.

- С самого начала удивило, что знакомить с работой ЦОДД присутствующих стал депутат Рязанской городской Думы Роман Худяков, а не представители Центра, - отметил Георгий. – Нам пытались запретить снимать, но после долгих переговоров, все-таки разрешили. И это речь идет о системе, которая существует на наши с вами деньги… Возмутило еще одно. Во время диалога о том, как минимизировать пробки в городе, тот же Худяков произнес (см. видео 15.52): «Общественности здесь быть не может, это однозначно, это не базар».

Правда, в дальнейшем в ходе дискуссии формулировки были изменены.

В представленных материалах Георгий Парублев приводит интересные факты. ИП Артюшина Л.А, которая получает муниципальные средства на содержание системы АСУДД, является бывшим учредителем ООО «ЦОДД». Индивидуальный предприниматель по госзакупкам выполнил 10 контрактов на общую сумму более 203,5 миллионов рублей (!) от Управления благоустройства администрации Рязани и МБУ «Дирекция благоустройства города». А действующим учредителем ООО «ЦОДД» является Худякова Ирина Леонидовна. Кстати, в Центре организации дорожного движения официально числится только один сотрудник…

- Система однозначно нужна (имеется ввиду Система автоматизированного управления дорожного движения), но только не в том виде и не с тем исполнением, которое есть сейчас, - делают свои выводы автомобилисты.