Рязанцы могут высказаться о качестве решения городских проблем мэрией Рязани

Владимир Бурмистров. Фото: администрация Рязани.

19 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с депутатом Государственной Думы РФ Андреем Макаровым напомнил о своем предупреждении муниципальным чиновникам:

- Кто не готов к работе в новых и достаточно непростых условиях, лучше уходить. Только качественное управление и эффективность работы. Это мое требование к руководителям всех уровней.

Конечно, объективная самооценка чиновниками своих действий - вещь неоднозначная. Наверняка многие виновники разразившейся в городском хозяйстве катастрофы, не убеждены, что заслужили отставку. Здесь гораздо объективнее стороннее мнение. Что думают горожане о результатах работы рязанских чиновников в части уборки улиц от снега, ремонта дорог, организации работы общественного транспорта? Сегодня почти все вопросы на эти темы обращены прежде всего к заместителю главы администрации Рязани Владимиру Бурмистрову, последние два года отвечающему за сферу городского хозяйства.

Чтобы помочь чиновнику самоопределиться, а губернатору и мэру сверить свое мнение с мнением горожан, в соцсети «ВКонтакте» организован опрос жителей Рязани на предмет их отношения к качеству решения городских проблем. Вы также можете пройти по данной ссылке, чтобы высказать свое мнение.

Совершенно естественно, когда горожане высказывают степень своей удовлетворенности действиями властей, а нанятые ими чиновники отчитываются в проделанной работе и несут всю полноту ответственности за итоговые неудачи.

- Самый лучший контроль – это люди, для которых строится садик, школа или дорога. Любая жалоба властью должна приниматься с благодарностью как средство улучшить свою работу! – подчеркнул во время недавнего визита в региона депутат Госдумы РФ Андрей Макаров.

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