Определился стартовый рейтинг «Единой России»

Фото: РОО "Единая Россия".

Больше половины избирателей допускают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму. Об этом рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский во время круглого стола на тему предстоящих в этом году выборов в Госдуму.

«Рейтинг «Единой России» – 33%. Он находится в коридоре 30–35% по данным большинства исследовательских институтов. КПРФ – 16%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 8%», – привел эксперт данные исследований.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что парламентские партии вошли в «высшую лигу» российской партийной системы, при этом «Единая Россия» имеет наилучшие стартовые позиции. В пользу партии власти говорят не только ресурсные возможности, но и существующие электоральные тенденции.

«Это и последние два единых дня голосования, когда партия наращивала результат, везде получая большинство. Это и качество политической инфраструктуры, и представленность в органах власти – от федерального до регионального и муниципального уровня. И, собственно, линейка политиков, кадровая «скамейка запасных», — сказал Константин Костин.

Отмечалось, что хорошими предпосылками для результативного выступления является активное привлечение в предварительное голосование и, следующим шагом, в партийные списки, лидеров общественного мнения из числа волонтеров.

Эксперты обратили внимание на уровень ответственности, который на себя взяла «Единая Россия» в ряде социально-экономических решений: партия воспринимает это как важную повестку для стратегии развития страны.

Во многом успех партий, по мнению экспертов, на выборах будет зависеть от того, как они смогут адаптироваться к меняющимся настроениям в обществе. По данным соцопросов ИНСОМАР, сейчас россияне концентрируются на личных экономических страхах и относятся к власти утилитарно, желая понять, чем она сможет помочь здесь и сейчас. Отмечается высокий уровень запроса на прямой контакт с властью.

Ответом избирателю, считают политологи, стало открытое предварительное голосование «Единой России», участвовать в котором может любой гражданин, а условия для регистрации в качестве кандидата просты.

Единый день голосования в 2021 году состоится 19 сентября. Избиратели определят восьмой состав Государственной Думы. Кроме того, в субъектах пройдут выборные кампании регионального и муниципального уровней.

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