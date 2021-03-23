Сначала призналась, потом испугалась: кораблинскую экс-чиновницу отправили в колонию на 8 лет

Женщину не удалось взять с поличным, но для обвинительного приговора суду доказательств хватило. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд признал виновной бывшую начальницу управления по экономическому развитию и торговле администрации Кораблинского района в покушении на получение взятки с вымогательством, а также в получении взяток в значительном и крупном размерах.

Следователи Кораблинского МСО и суд установили, что в 2018 году чиновница способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки жилья для детей-сирот.

После заключения контрактов и перечисления продавцам бюджетных денег за квартиры, женщина получала от них взятки. Общая сумма полученных ею в качестве взяток денег составила 539 тысяч рублей.

Изначально женщина факт получения взятки признала, но потом отказалась от своих признательных показаний.

— Когда было возбуждено уголовное дело по первому эпизоду, она, будучи подозреваемой, факт получения взятки признала, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков. — Но когда увидела, что дела возбуждаются и по другим эпизодам, то испугалась ответственности и заявила, что ни от кого ничего не получала. Плюс к этому она стала оказывать давление на свидетелей, принуждая изменить изобличающие ее показания. В связи с этим нам пришлось ее задержать, а потом ходатайствовать о взятии под стражу.

В СИЗО чиновница провела около восьми месяцев, но перед направлением дела в суд, ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей было не удовлетворено и суд отправил ее под домашний арест.

— По ее словам, никто ей деньги не передавал, а по одному из эпизодов заявила, что это она брала деньги у родственницы в долг, — продолжает следователь. — Чиновницу не удалось взять с поличным, так как со времени совершения преступлений прошло довольно много времени, но многочисленные показания свидетелей, в том числе и тех, кто непосредственно передавал ей деньги, плюс другие доказательства, прямо указывали на ее вину.

Суд признал даму виновной и приговорил к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления на 6 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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