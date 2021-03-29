«Новые люди» поддержали проекты жителей Рязанской области

Лучшие идеи получили финансирование и партийную поддержку для реализации.

25 марта стали известны результаты конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди» в Рязани. Всего в финал вышли 10 инициатив, реализации которых изменит жизнь рязанцев к лучшему.

На защиту проекта у каждого выступающего было полторы минуты, затем жюри задавало вопросы. Организаторы конкурса рассказали, что при выборе лучших предложений ориентировались на несколько факторов: возможность оперативной реализации идеи и получения отдачи от нее, а также разносторонний подход к развитию региона. Финансируемые инициативы должны были быть направлены на различные сферы. В Рязанской области проекты победителей затрагивают благоустройство городской среды, детский спорт и туризм.

- Всего со всей России на конкурс было подано 15 тысяч 327 заявок, из них 162 поступили из Рязанской области, - рассказала председатель жюри Юлия Баранникова. Большинство участников - это молодые люди в возрасте 18-35 лет. В первую очередь рязанцев интересовали сферы: здравоохранения, благоустройства, повышения финансовой грамотности и социальной работы.

Всего со всей России на конкурс было подано 15 тысяч 327 заявок, из них 162 поступили из Рязанской области.

Хотя предложения касались самого широчайшего спектра, от создания Lego-центра и дизайн-кода для целого города, до установки автоматов по обмену пластиковых бутылок на корм для собак.

Организаторы конкурса отметили, что было приятно видеть, как дружно рязанцы откликнулись на призыв поделиться своими идеями. По их мнению, это говорит о том, что в обществе назрел запрос на перемены.

В итоге финансирование и поддержку получили три проекта: установка беседки в одном из дворов (50 тысяч рублей), создание школы каратэ (100 тысяч рублей) и очистка набережной Касимова (150 тысяч рублей).

Говоря же об идеях, не ставших победителями, но, тем не менее, достойных реализации Юлия Баранникова уточнила, что их ни в коем случае не забудут:

- Все проекты мы собираем в единую базу, а затем передаем в партийные комитеты, где их еще раз рассмотрят эксперты. Самые достойные из них войдут в предвыборную программу партии.

Также спикер отметила, что для реализации некоторых из проектов требуется скорее помощь в переговорах с местными властями, например в вопросах льготной аренды помещения или помощи в оформлении необходимых документов.

- Поэтому наша поддержка не ограничивается только теми денежными выплатами, которые получили три сегодняшних победителя. Все проекты мы продолжим поддерживать и будем оказывать им всю необходимую помощь, - объяснила Юлия Баранникова.

На защиту проекта у каждого выступающего было полторы минуты, затем жюри задавало вопросы.

НАША СПРАВКА

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской области - 7,0%, Калужской - 8,08 %, Костромской - 7,5% и Рязанской области - 5,7%.

Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.