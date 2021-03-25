Микрорайон Кальное: учимся жить по евроклассу

Пять 25-­этажных домов сформируют полузамкнутое дворовое пространство, при этом каждое из строений будет одинаково открыто солнечным лучам. ФОТО: предоставлено ГК «Зеленый сад»

Рязань растет, с каждым шагом в новое десятилетие все более обретая черты современного европейского города благодаря комплексному подходу к обустройству территории и формату жилья. Те, кто возвращается сюда после долгого отсутствия, сразу замечают значительные перемены: выросли новые жилые кварталы, появились удобные транспортные развязки, построены новые школы, на запущенных землях раскинулись скверы и бульвары.

Территория застройки на окраинах увеличивается, соответственно, границы города становятся шире, и по мнению специалистов, в скором времени фактическим центром Рязани станет Кальное. Когда-то это была лишь топкая деревушка, сейчас молодой и динамично развивающийся район, а через каких-нибудь пять лет он станет фактическим центром города и притяжения для тех, кто мечтает о комфортной жизни в гуще событий. Уже сейчас здесь строятся дома, оснащенные по самым передовым технологиям безопасности, которые не имеют аналогов не то что в Рязани – в целом в стране. Давайте совершим виртуальную экскурсию в этот перспективный район, вспомним, как все начиналось, и поговорим о том, что ждет Кальное в ближайшие годы.

Мировой опыт для безопасного строительства

До появления первых построек на территории, которая теперь называется Кальное, когда-то была болотистая местность. Протекающая неподалеку Ока ежегодно разливалась, превращая землю в непроходимые топи. Возводить многоэтажные дома на такой нетвердой поверхности запрещали советские СНиПы, и после строительства дамбы тут мог появиться лишь частный сектор. Новая история для деревушки началась после включения территорий в состав города. На помощь пришли современные строительные и гидрологические технологии… Постепенно название района, происходящее от древнего общеславянского слова со значением «тина, слякоть», утратило актуальность и осталось как напоминание о прошлом.

За десять лет строительного бума эти места преобразились до неузнаваемости – на месте бывшей деревни выросли 25-этажные небоскребы с благоустроенными квартирами, из которых открывается чарующий вид на заливные луга. Чтобы создать весомый запас прочности для такого тяжелого здания, необходимо 1336 свай с глубиной погружения 14,5 метра!

– Для постройки многоэтажного дома в этом районе Рязани необходима установка прочного фундамента под ним, – объясняет главный инженер ГК «Зеленый сад» Владимир Тимченко. – Здание массой пятьсот тысяч тонн ставится на сваи, опирающиеся на твердые слои грунта. Инженерное искусство заключается в подборе оптимального количества свай, их диаметра и глубины. Мы проходим сваями слабые грунты, включая суглинки, супеси и пески, и ставим возводимое здание на устойчивое основание.

В разработке проекта домов расположенного здесь жилого квартала «Еврокласс» применялись самые современные технологии расчетов, которые используются при строительстве высотных зданий в Амстердаме, Брюгге, Стокгольме и других европейских городах с мягким грунтом.

Сегодня Кальное – один из самых востребованных районов у крупных девелоперов, и рязанцы, которые рассматривают вариант покупки жилья в центре города, все чаще стали обращать внимание на новые кварталы с широкими проспектами, бульварами и просторными парковками. Разумеется, одних современных домов, даже если они высокотехнологичные, мало. Для комфортной жизни необходима продуманная социальная и развлекательная инфраструктура и грамотно выстроенная транспортно-дорожная сеть. Все эти нюансы работающие в Кальном застройщики учли и прописали в своих проектах развития района.

Одним из развлечений для взрослых и детей в ЖК «Еврокласс» станет скалодром с испытаниями разного уровня сложности. ФОТО: предоставлено ГК «Зеленый сад»

Продуманные планировки, умные квартиры, теплый дом

Чтобы наглядно изучить, какие возможности открывает перед новоселами молодой микрорайон, заглянем в жилой квартал «Еврокласс», который занимает площадь в девять гектаров. Пять 25-этажных домов сформируют полузамкнутое дворовое пространство, этом каждое из строений будет одинаково открыто солнечным лучам.

«Еврокласс» – по-настоящему уникальный продукт, воплотивший в себе концепцию умного дома ЕuroSMART с максимумом высокотехнологичных удобств, соответствующих потребностям и образу жизни современного человека. Посетив шоу-румы в уже сданных домах, легко убедиться в том, что эти квартиры кардинально отличаются от жилья массовой застройки.

Комфортная жизнь в «Евроклассе» начинается с теплых экостен дома. Керамические блоки с базальтовой ватой удерживают на 20% больше тепла в помещении.

Но комфортный микроклимат – это еще и адаптированные к российским погодным условиям энергосберегающие окна.

Как нам рассказали специалисты «Зеленого сада», стекла с особым напылением позволяют сохранять тепло на 56% эффективнее, а летом не дают воздуху в комнатах чрезмерно нагреваться. А за счет возможности самостоятельно регулировать уровень тепла в помещении в квартире плата за коммуналку составляет в 2,5-4 раза меньше, по сравнению с центральным отоплением.

Нередко приходится слышать от жильцов жалобы на плохой воздухообмен в помещении, что может привести к разного рода проблемам – от неприятных запахов до угрозы жизни и здоровью людей. Чтобы подобное исключить, на крыше каждой очереди устанавливаются мощные вентиляторы, которые создают тягу в вентиляционных каналах в любую погоду и при любом атмосферном давлении.

В «Евроклассе» предусмотрен широкий выбор и классических планировок, и SMARTвариантов, которые позволят максимально рационально использовать пространство квартиры. К тому же еще на этапе строительства можно заказать свой, эксклюзивный, вариант планировки квартиры своей мечты. К счастью, монолитно-каркасная конструкция позволяет моделировать пространство на свой вкус. Какую бы планировку в «Евроклассе» вы ни выбрали, вы всегда будете жить в умном доме. Только представьте, что установленные в квартире датчики движения реагируют на каждый ваш шаг и включают-выключают свет в помещении в тот момент, когда это необходимо. Всем электрооборудованием можно будет управлять удаленно. При этом светодиодные лампы позволят собственникам квартир экономить до 90% электроэнергии. Помимо прочих удобств во все квартиры подведены кабели для подключения высокоскоростного интернета, телефона, кабельного и цифрового телевидения. А на нужный этаж жильцов доставляют бесконтактные лифты

Для тех, кто умеет наслаждаться жизнью и ценит красивые виды из своих окон, на верхних этажах «Еврокласса» застройщик предлагает уникальные просторные квартиры HIGH FLAT. Здесь можно использовать возможность зонирования квартиры на двух уровнях. Благодаря увеличенным размерам окон и потолкам высотой 3,05 метра вы получаете на 20% больше воздуха и на 30% больше света. Обладатели такой квартиры смогут с удовольствием наблюдать рассветы и закаты и любоваться живописной панорамой поймы Оки.

Все квартиры в домах «Еврокласса» оснащены газовыми котлами, которые позволят регулировать температуру в квартире. ФОТО: предоставлено ГК «Зеленый сад»

Безопасность на всех уровнях

Группа компаний «Зеленый сад» первой в нашем регионе разработала и реализует уникальную систему безопасности для жилых домов «Антитеррор». Сегодня усовершенствованной интеллектуальной системой охраны и контроля доступа «Антитеррор Limited Efition» оснащаютcя все строящиеся жилые комплексы компании.

Забота о безопасности в жилом квартале «Еврокласс» начинается еще за его пределами. Видеонаблюдение ведется во всех ключевых точках: входных группах, лифтовых холлах, в самих лифтах, а также на территории вокруг дома. Текущая ситуация непрерывно отслеживается, ведется архивная видеозапись, которую при необходимости – например, при возникновении опасных или спорных ситуаций, – можно просмотреть.

По желанию жильцы могут в режиме реального времени наблюдать за происходящим во дворе на любом устройстве, подключенном к интернету. Особенно эта опция востребована у родителей, бабушек и дедушек, которым удобно таким образом заниматься своими делами дома и присматривать за играющим на детской площадке ребенком прямо с мобильного телефона.

Кстати, на развивающих игровых платформах SMART PLAY дети максимально защищены от разного рода неприятностей. Во-первых, под ногами у них постелено травмобезопасное покрытие, во-вторых, все конструкции имеют экологические сертификаты, и наконец, дверь на площадку закрывается на электронный замок, так что посторонний ни при каких обстоятельствах не проникнет внутрь. При любой нештатной ситуации жители могут воспользоваться тревожными кнопками. Сигнал SOS мгновенно поступит на пульт в круглосуточную службу охраны – время реагирования на вызов не превышает 1,5 минуты. Точно так же на пост охраны в режиме реального времени передается и информация об угрозе с устройства обнаружения взрывчатых веществ, расположенных в подъездах.

В «Евроклассе» заботятся о безопасности и благополучии людей не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни. В каждой квартире установлены датчики газа и воды.

В случае утечки они моментально перекрывают подачу ресурса. Если случится пожар, чуткие датчики сигнализации сработают при появлении дыма и повышении температуры – при этом автоматически включатся пожарные насосы, система дымоудаления, а лифты направятся на первый этаж и выпустят пассажиров.

Среда без барьера

Уникальный для Рязани проект комплексной застройки включает в себя и живописную зеленую зону – вдоль Муромского шоссе появится широкий бульвар с пешеходными и велосипедными дорожками, оригинальными фонарями и лавочками, газонами и цветниками. На всей территории квартала обустроена безбарьерная среда. Это значит, что родители с колясками, велосипедисты и люди с ограниченными возможностями здоровья не встретят на своих маршрутах никаких преград – все пути их передвижения будут на одном уровне.

Благодаря продуманной организации пространства неудобств не будут испытывать и автомобилисты. Для них предусмотрена поистине огромная наземная парковка. Как нам пояснили в ГК «Зеленый сад», которая занимается реализацией этого проекта, в процессе возведения жилого квартала произойдет его полноценная интеграция в дорожнотранспортную сеть микрорайона Кальное. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе, позволив автомобилистам напрямую выезжать из «Еврокласса» на городские магистрали, минуя пробки. А в скором времени будет построен новый мост – дублер Солотчинского, который разгрузит единственную дорогу, связывающую Рязань с курортным поселком.

Рязань разрастается с каждым годом, и как нам обещают урбанисты, ее центр в перспективе пятишести лет сместится в сторону развивающегося микрорайона Кальное. Однако рационально мыслящие люди, оценивая обстановку в сфере недвижимости, заметили, что на рынок выходит меньше нового предложения, чем раньше. После перехода на эскроу-счета удлинился цикл согласования проектов, особенно в банках. Кроме того, многие мелкие застройщики ушли с рынка, а начать заниматься жилищным строительством с нуля стало крайне затруднительно. Но в жилом квартале ГК «Зеленый сад» по-прежнему большой выбор квартир на любой изысканный вкус. Так что вы уже сейчас можете жить в «Евроклассе» – комфортно, безопасно и по высшему разряду.

Видеоотчеты о ходе строительства ЖК «Еврокласс» регулярно обновляются на сайте и в группе во «ВКонтакте» ГК «Зеленый сад». ФОТО: предоставлено ГК «Зеленый сад»

НА ЗАМЕТКУ

Какие виды дизайна вы можете заказать, выбирая квартиру с ремонтом

В ЖК «Еврокласс» можно приобрести квартиру с готовым ремонтом. С одной стороны, вы сэкономите время и деньги на покупке материалов. С другой, получите гарантию в пять лет на отделочные работы.

Отделка в стиле Контемпорари

– много свободного пространства и воздуха;

– гармония светлых тонов без ярких красок и пестрых узоров;

– эффектное сочетание материалов с различными текстурами.

Отделка в стиле Скандинавия

– практичность и минимализм сочетаются с элегантностью;

– преобладание бело-серых тонов дает много света в пространстве;

– материалы легко очищаются от загрязнений, не теряя своих свойств.

Отделка в стиле Эко Лофт

– материалы из натурального сырья с имитацией природных текстур;

– естественные цветовые оттенки дают ощущение легкости и комфорта;

– интерьер располагает к отдыху, способствует расслаблению.

Отделка в стиле RENT

– экологичные материалы в пастельных тонах;

– светлые тона визуально увеличивают пространство;

– сочетание цветовых оттенков успокаивает и расслабляет.

ВАЖНО!

Экологичность во всем!

Квартиры, которые строит ГК «Зеленый сад», можно с чистой совестью назвать экологичными. Это единственный рязанский застройщик, который входит в российский Совет по экологическому строительству. И весь процесс строительства жилья – от выбора локации до использованных материалов в отделке помещений – подчиняется экологическим стандартам и формирует благоприятную среду для здоровья жильцов.

ПОДСЧИТАЕМ?

ЖК «Еврокласс» вписан в богатую социальную и развлекательную инфраструктуру, которая включает в себя детские сады и школы, больницы и медцентры, развлекательные и спортивные центры, большое количество торговых точек – от гипермаркетов до магазинов шаговой доступности. Для наглядности мы подсчитали, какое количество времени вы затратите, чтобы пешком или на автомобиле добраться до того или иного места назначения.