Форвард «Рязани-ВДВ» Данил Глухих: Мы «булки» расслабили, поэтому долго не могли сыграть хорошо

"Десантники" уходят со льда победителями. Фото: Павел АВЕРИН

По окончании Первенства НМХЛ «десантники» занимали второе место, брянская команда – пятнадцатое. Это и сыграло злую шутку с подопечными Алексея Храмцова. Главному тренеру так и не удалось окончательно убедить игроков, что матчи в плей-офф имеют особую окраску. Поэтому лишь в пятом по счету поединке рязанская команда, победив 8:4, завоевала путевку в четвертьфинал.

Капитан команды Замбахидзе руководил действиями партнеров на льду. Фото: Павел АВЕРИН

Ростислав Халлиулин открыл счет, когда не прошло и двух минут. Затем Леонид Пасманик совершил то, что заставило буквально взреветь трибуны: форвард мастерски «убрал» защитника «Брянска», уложил вратаря Ильченко на лед и спокойно, по дуге, завез шайбу в опустевшие ворота.

- Наверное, просто повезло, - поскромничал в интервью 66 номер «Рязани-ВДВ».

Леонид Пасманик и пасы раздвал, и чудо-гол забил. Фото: Павел АВЕРИН

Максим Седов, Михаил Кузык и Данил Глухих довели к 14-ой минуте счет до 5:0. После третьего гола в «рамке» гостей появился Александр Бланк. А за три секунды до сирены Артем Россохатский с отрицательного угла поразил цель: он бросил зряче из-за ворот в плечо голкиперу рязанцев Владимиру Архангельскому, и шайба отскочила в сетку за его спиной.

Во втором периоде в основном шла позиционная борьба. Важно было, кто забьет первым – это сделал «масочник» из «Рязани-ВДВ» Семен Родыгин.

- Это очень важный гол для меня, ведь я забил его в плей-офф, а у меня первый контракт в молодежной лиге, - порадуемся вместе с Семеном за его голевой дебют в НМХЛ.

И стар, и млад. У болельщиков было прекрасное настроение. Фото: Павел АВЕРИН

Правда, потом Никита Чехменок огорчил хозяев – 6:2. На пятой минуте уже третьего периода Ерванд Булгурян сократил разрыв до трех шайб. Затем случилась вспышка грубости, и штраф-боксы заполнились нарушителями. Как только равенство составов восстановилось, Россохатский оформил дубль – 6:4. Его примеру последовал Глухих, сделав счет 7:4.

- Изменили схему, стали где-то даже от обороны играть. Тренерскую установку выполнили, - подвел своеобразный итог Данил.

Победную точку, реализуя большинство, поставил Никита Дорофеев. 8:4 и рязанскую команду ждут поединки с белгородцами.

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