Оптимальный вариант отделки квартиры в новостройке

VELLCOM group предлагает своим клиентам новые возможности.

Во времена СССР жилищный вопрос стоял очень остро, квартиры нельзя было покупать, продавать или завещать - они принадлежали государству.

Перестройка внесла в нашу жизнь много перемен – в том числе и в сфере недвижимости. Тогда квартиры предоставлялись государством без права выбора и ждали их порой десятилетиями, сейчас же люди выбирают жилье, которое им нравится и которое удовлетворяет их потребности, поэтому хотят понимать, за что конкретно они платят и сколько.

Приобретая новую квартиру, каждый владелец желает знать все о будущей покупке и о степени ее отделки в том числе, ведь именно эти знания позволяют дать оценку дополнительным денежным затратам.

Нетрудно догадаться, что разновидность ремонта или полное отсутствие такового, значительно влияет на стоимость квартиры. Сегодня потенциальному покупателю предоставляется выбор, и он может покупать жилую недвижимость с разными видами отделки, которые существенно отличаются друг от друга. Если чистовая отделка предполагает наличие уже законченного ремонта, то в случае черновой на плечи будущего владельца ложится осуществление всех его этапов.

Покупка квартиры в черновой отделке является самым бюджетным вариантом. Такой тип отделки уже включает в себя: черновую стяжку и штукатурку, электропроводку, все коммуникации, входную дверь и остекление всех окон. Все остальное уже ложится на плечи покупателей.

VELLCOM group предлагает своим клиентам новые возможности.

Квартира в чистовой отделке – это идеальный вариант для тех, кому необходимо въехать сразу же после получения ключей, но современная квартира с ремонтом от застройщика чем-то напоминает те самые времена перестройки – у всех одинаковые обои и линолеум - квартиры как близнецы похожи друг на друга.

Золотая середина среди видов отделки - предчистовая. Предчистовая отделка – это некий компромисс между двумя видами, описанными выше.

Такой вариант квартиры предполагает осуществление большинства ремонтных работ, в том числе самых грязных и шумных, что немаловажно. На вас ложится лишь приятный этап финальной отделки. В такое помещение можно въезжать и обживаться. Основное достоинство приобретения квартиры именно с предчистовой отделкой заключается в том, что хозяева могут сами продумать и создать оригинальный интерьер по своему вкусу, закончив ремонт своими силами. Также стоит отметить, что квартиры с такой отделкой стоят дешевле тех, которые сдаются уже полностью готовыми к проживанию.

Компания VELLCOM group предлагает не только возможность бесплатной перепланировки на этапе строительства, но и оптимальный вариант отделки по соотношению цена-качество-время дальнейшего ремонта. В квартирах реально осуществить финальный этап отделки в кратчайшие сроки без излишнего дискомфорта для окружающих.

Покупая квартиру в VELLCOM DOMax, вы освобождаете себя от всех грязных и шумных, доставляющих много беспокойства и затрат ремонтных работ, так как застройщик берет на себя эти задачи.

Уточнить все подробности Вы можете в отделе продаж по адресу: г. Рязань, 2 Линия, д. 9, и по телефону 8(4912)300-707.

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