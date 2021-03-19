«Да что он знает о Кавказе?!» Реакция на назначение полковника из Рязани министром МВД Адыгеи

В Адыгее надеются, что Иван Бахилов победит тонировку автомобилей.

Начальник полиции Рязанской области Иван Бахилов возглавил УМВД России по Республике Адыгея. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В местных социальных сетях обыватели в целом с пониманием отнеслись к тому, что УМВД в очередной раз [до этого министром республиканского МВД был Владимир Алай, ныне начальник УМВД по Рязанской области] возглавит приезжий из другого региона. Для сведения, в России не так много региональных УМВД, которые возглавляют местные. Навскидку – Чечня, Сахалин…

— Как всегда возмущения. Естественно, неместный министр. А где местный? Во всех регионах - пришлые руководители МВД, более того, идет постоянная ротация. Из одного региона в другой, — объясняет один из подписчиков «Типичной Адыгеи».

Но его тут же поправляют, что в Чечне министр МВД – чеченец, и только в Адыгее кто угодно, только не адыги.

— А вы стремитесь рожать, как чеченцы, а не по одному ребенку, тогда уже и сравнивайте с Чечней.

Как бы там ни было, но большинство пользователей социальных сетей с одной стороны сочувствуют полковнику из Рязани - мол, в ссылку отправили, с другой стороны уверены, годик-другой – и Иван Аркадьевич станет генералом:

«Приехал за звездочкой и званием. Времена Лермонтова вернулись»;

«Сейчас годик побудет, звание получит, потом обратно потеть в Рязань. Хороший у нас трамплин...»;

«Для кого-то очередной трамплин, начало хорошей карьеры. После нас обычно генералами становятся».

— Жаль мужика, в ссылку отправили, — сочувствует Бахилову местный житель, но тут же получает в ответ, что Рязань ничем не лучше.

В процессе обсуждения неожиданно всплыла, наверное, самая больная тема для Адыгеи – тонированные автомобили. Кто-то из местных окрылился надеждой, что вот сейчас, с приходом нового министра, начальника – тонировку победят. Но скептики не унимаются:

— Мужчина из средней полосы… Да что он знает о Кавказе?!

ДОСЬЕ «КП»

Иван Аркадьевич Бахилов - полковник полиции. Родился в 1970 году в Рязанской области. До последнего времени работал заместителем начальника УМВД России по Рязанской области - начальником полиции.

В разные годы Иван Бахилов возглавлял Сапожковское, Шиловское РОВД, УВД Рязани, был заместителем начальника полиции УМВД России по Рязанской области по охране общественного порядка, временно возглавлял УМВД по Рязанской области.

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