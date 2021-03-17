ЖК «Ломоносов» – для тех, кто думает о будущем

Новый ЖК «Ломоносов» – это 25-­этажный дом, который отличается не только своей уникальной архитектурой среди всей застройки района, но и современными дизайнерскими решениями.

Спокойно, просторно и уютно – так характеризуют новые кварталы микрорайона Семчино жители, выбравшие там квартиры. На сегодняшний день это, пожалуй, самый перспективный в плане квартальной застройки район. Он сочетает в себе привычные нам черты городской инфраструктуры с преимуществами жизни на природе. Группа компаний «ЕДИНСТВО» – уже сформировала здесь целый квартал из 6 домов. Новый ЖК «Ломоносов» – это 25-этажный дом, который отличается не только своей уникальной архитектурой среди всей застройки района, но и современными дизайнерскими решениями. Окончание строительных работ запланировано на второй квартал 2023 года.

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На выбор покупателей разнообразные и стандартные смарт-планировки, метраж, этажность. И только условия покупки для всех одинаково выгодные. Благодаря демократичной стоимости жилье доступно для молодых пар и семей с детьми. Давайте совершим небольшую виртуальную экскурсию по «Ломоносову» и посмотрим, на какие преимущества могут рассчитывать будущие новоселы.

УМНЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ВСЕХ

Выбирая квартиру в жилом комплексе «Ломоносов», покупатели могут выбрать подходящую именно им планировку – функциональный смарт или классику, выполненную по всем стандартам эргономики жилья. И это в рамках одного жилого комплекса. Суть смарт-жилья в том, что вся площадь использована таким образом, чтобы не загромождать свободное пространство, но вместить все удобства. В нем нет мертвых зон, длинных неудобных коридоров – в расчет идет каждый квадратный метр. Кстати, по статистике, функционал планировок смарт-квартир выше на 40%. Продуманная до мелочей организация пространства и тщательно выверенные пропорции комнат создают комфорт для всех членов семьи. При этом помещение каждой квартиры подготовлено под чистовую отделку: выровнены стены и сделана идеальная ровная стяжка, чтобы новоселам было легко заниматься ремонтом. Можно сказать, что ГК «ЕДИНСТВО» удалось найти золотую середину между красотой и полезностью. Кстати, еще одно очень ценное преимущество, которое предлагается будущим жильцам «Ломоносова», – кладовые помещения на каждом жилом и цокольном этажах. Это доступный, экономичный и удобный способ хранения сезонных и крупногабаритных вещей.

Позаботились строители и о комфорте в каждой отдельной квартире. Обеспечивается он за счет установки экономного индивидуального отопления и горячего водоснабжения, а также панельных радиаторов с возможностью терморегуляции. А для учета и контроля расхода газа и воды применяются газовые счетчики, установленные в кухне. Независимо от площади, вида из окна и цены, все квартиры строятся в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности. А поскольку в домах индивидуальное отопление, то особое внимание уделено системе вентиляции.

Еще один бонус, которым могут воспользоваться будущие новоселы ЖК «Ломоносов», – чудесный вид из окна на пойму Оки и городские окрестности. Если по утрам вам нравится наблюдать, как небо раскрашивается яркими полосами рассвета, или провожать уходящий день, любуясь закатом, выбирайте верхние этажи.

Планировка 2-комнатной квартиры.

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

Разрабатывая концепцию планирования общественного пространства своих жилых комплексов, застройщик поставил для себя задачу воссоздать атмосферу безопасных дворов из детства, в котором каждый найдет место для активности или уединения.

Именно поэтому ставка была сделана на квартальную застройку, где естественным образом создается социально однородное общество, в котором люди руководствуются одними и теми же ценностями и придерживаются похожих принципов. Таким образом удалось создать общую территорию комфорта для всех жителей – как взрослых, так и детей. Во дворе установлен огороженный современный игровой комплекс для малышей и ребят постарше, а для сторонников здорового образа жизни – спортивные площадки для игр в баскетбол и волейбол. А травмобезопасное покрытие позволит избежать ушибов и повреждений при падении. Прогулочные зоны, удобные лавочки для отдыха, озеленение по проекту ландшафтного дизайна – деревья, кустарники и газон из многолетних трав – делают дворы жилого квартала «Ломоносов» местом притяжения для жителей. Причем удобно здесь абсолютно всем – в рамках доступной безбарьерной среды на территории установлены специальные подъемники и пандусы для маломобильных групп населения. Предусмотрены здесь и места для гостевой парковки автомобилей, так что смело зовите друзей – места хватит.

Планировка 3-комнатной квартиры.

СВОЙ ДЕТСКИЙ САД И ПРОГУЛОЧНЫЕ ЗОНЫ

Семчино – один из самых молодых районов Рязани, активно застраивать многоэтажными домами его начали в 2011 году. И это, пожалуй, наиболее подходящее место для тех, кто хочет начать с чистого листа историю своей семьи. К сожалению, найти жилье мечты сегодня все труднее, особенно в условиях плотной точечной застройки центра города. Поступаясь интересами детей и своими потребностями, родители зачастую вынуждены вычеркивать из списка необходимых благ то безопасную детскую площадку, то зеленый двор, то близость детских садов и школ.

Район растет вместе с новыми домами, а вслед за увеличением населения открываются новые торговые точки, детские центры, кафе и рестораны.

– Мы то и дело слышим, что в центре вырубают очередной сквер. А у нас глаз радуется: все благоустроено, много зелени, – отмечают жители Семчина.

Комплексная застройка микрорайона позволяет решить сразу несколько задач: во-первых, будущие жильцы уже сразу будут обеспечены всем необходимым, а во-вторых, получат повышенный комфорт жизни. Все это способствует формированию особой микросреды внутри квартала.

Однако самым главным преимуществом инфраструктуры ЖК «Ломоносов» станет наличие собственного детского сада прямо (!) во дворе дома. ГК «ЕДИНСТВО» уже выделила администрации Рязани участок под строительство этого нужного в районе социального учреждения.

– Мы с особым вниманием подходим к созданию современной и доступной детской инфраструктуры, – говорит генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. – Работая над проектом, мы учитывали современные требования к качественной образовательной среде: в детском саду учиться и играть будет легко, весело и безопасно.

В целом социальная инфраструктура, в которую вписан жилой комплекс, развитая и разнообразная.

В непосредственной близости от дома расположены школа, областная детская больница, перинатальный центр, спортивные учреждения, почтовые отделения, банки, салоны красоты, супермаркеты и магазины у дома. Совсем рядом с жилыми кварталами – зеленая зона, поля и прогулочные зоны.

Так что все необходимые бытовые вопросы можно будет решать, не покидая пределов района, а в центр ездить для культурных походов в театр или кино. Благодаря расширяющейся транспортной сети добраться до ЖК «Ломоносов» можно на общественном транспорте из различных частей города. Кроме того, удобное расположение жилого комплекса позволяет автомобилистам всего за 15-20 минут оказаться в центре Рязани и без проблем и выехать за город.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Жилой комплекс «Ломоносов» неслучайно назван в честь великого русского ученого. Его главный посыл – умный дом для дальновидных людей, которые ищут баланс между красотой, функциональностью и комфортом. А какое будущее для своей семьи предпочтете вы?

Жилой комплекс «Ломоносов» неслучайно назван в честь великого русского ученого. Его главный посыл – умный дом для дальновидных людей, которые ищут баланс между красотой, функциональностью и комфортом.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Подробную информацию о ЖК «Ломоносов» вы можете получить в офисе продаж ГК «ЕДИНСТВО» по адресу: Рязань, ул. Вокзальная, д. 41 (в здании делового центра «Европа»). Телефон отдела продаж: (4912) 900-700.

Время работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной. Электронный адрес: info@edinstvo62.ru.

ВАЖНО!

Перед покупкой тщательно продумайте, что вы ожидаете от этого объекта недвижимости. Это поможет вам быстрее определиться и найти оптимальный вариант приобретения. Самый простой и удобный способ получения жилья в собственность – покупка за наличные. Ипотека – подходящий вариант, если у вас имеется стабильный доход, но полной суммы наличными нет. А вот рассрочка – вариант для тех, кто не имеет на руках большой суммы денег для приобретения жилья, но рассчитывает вскоре ее получить. Вы вносите первоначальную сумму и выплачиваете остаток согласно заранее составленному графику. Группа компаний

«ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам множество вариантов оплаты: ипотека, стопроцентная оплата, беспроцентная рассрочка. Благодаря развитой программе лояльности практически по каждому объекту в жилом квартале действует система акций и скидок. А с помощью системы «одного окна» сделка не потребует дополнительных затрат – ни финансовых, ни временных. Также на жилые комплексы распространяется программа «Трейд-зачет: старое на новое». Среди ее основных плюсов – возможность выбрать квартиру и забронировать ее на срок до трех месяцев, зафиксировать цену за квадратный метр и передать все хлопоты по реализации старого жилья юристам компании.

В ГК «ЕДИНСТВО» всегда найдут возможность сделать приятный сюрприз для своих клиентов.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Орион». Подрядчик ООО «Стройтехальянс». Разрешение на строительство №62-29-82-2018 от 13 апреля 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, район Канищево, микр. 9, Семчинская ул., д. 3 к. 1.

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