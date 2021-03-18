Итоги зимы: как рязанские управляющие компании справились с расчисткой дорог и дворов

Во время снегопада дворники выходили убирать территорию с 4 часов утра: сначала прочищали пешеходные дорожки, а затем – внутриквартальные проезды.

Прошедшую зиму рязанцы запомнят надолго. Продолжительные сильные морозы, обильные снегопады и 10-балльные пробки. К счастью, серьезных поломок в системе теплоснабжения в этом отопительном сезоне не было, и людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах с холодными батареями. Но справиться с другой бедой рязанским коммунальным службам оказалось не под силу.

Социальные сети пестрели жалобами жителей из всех районов города на неубранные дороги во дворах. В качестве подтверждения они прикрепляли к сообщениям фотографии заваленных снегом тротуаров у подъездов и детских площадок, а также скрины обращений в свои управляющие компании. Несмотря на то, что Госжилинспекция регулярно проводила рейды, чтобы проверить качество уборки придомовых территорий, и штрафовала многочисленных нарушителей, кардинально ситуация, как мы видим, не изменилась и сегодня.

Однако не все УК относятся к своим обязательствам перед клиентами безответственно. Есть те, для кого репутация важнее дополнительных затрат на качественное обслуживание вверенных им жильцами домов. Так, одной из компаний, добросовестную работу которой в ушедшем зимнем сезоне публично отмечал губернатор Рязанской области Николай Любимов, стала ГУК «Зеленый сад – Мой Дом». Ее дворы Николай Викторович отметил в качестве отличного примера для других. Ведь территория, находящаяся в введении этой компании, всегда убрана – по ней можно свободно пройти, провезти коляску и проехать на автомобиле. Мало того, именно ее технику регулярно можно увидеть на улицах Рязани. По первому зову сотрудники Группы компаний поступают на службу города. Благодаря оперативной помощи работа по расчистке дорог идет быстрее и лучше.

В чем секрет столь успешной работы в тяжелых погодных условиях? Мы встретились с директором ГУК «Зеленый сад – Мой Дом» Борисом Прокоповым, чтобы узнать, как коллективу удается всегда быть на высоте и оправдывать ожидания жителей.

УЛУЧШЕННАЯ УБОРКА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

– Мы придерживаемся принципа, что убирать снег нужно тогда, когда он идет, а не в рабочие часы дворника, – начинает наш разговор Борис Сергеевич. – Год был довольно тяжелым. За февраль выпало 240% месячной нормы снега, и в январе тоже были циклоны. Но наша компания справилась с уборкой на территории всех вверенных нам в управление домов: у нас были расчищены тротуары, дороги и детские площадки.

– Вы обслуживаете 23 многоквартирных дома разной этажности и в разных частях города. У одних дворовая территория небольшая, у других – довольно обширная. Как вы строите свою работу, чтобы все успевать?

– Мы ежедневно знакомимся с прогнозом погоды на предстоящие сутки. И, видя, что ожидается снегопад, приводим в готовность технику. К сожалению, этой зимой были дни, когда прогноз обещал слой снега в 3-5 сантиметров, а выпадало по 25. Но все равно мы старались оперативно все устранить – с 4 часов утра на территории начинали работать дворники, а с 6-7 утра выходила техника. Сначала дворники прочищали пешеходные дорожки, затем внутриквартальные проезды, чтобы автомобилисты могли проехать. А затем вывозился снег и завершалась уборка до асфальта.

– Какими ресурсами вы обладаете? Достаточно ли вам людей и техники, для того чтобы справляться с залповыми снегопадами?

– В уборке задействовано порядка 50 работников, дополнительно мы также привлекали 15-20 человек. Вместе с инженерно-техническим персоналом получается 80-90 человек. На объектах работало порядка 20 единиц техники – культиватор с щеткой, трактор со скребком, самосвал, фронтальный погрузчик. В этом году компания закупила дополнительную снегоуборочную технику – четыре мини-уборщика. В самый большой снегопад мы только за один день вывезли более 1000 кубов снега с наших дворов. Автоматизированная уборка территории жилых комплексов позволяет нам эффективнее справляться с последствиями снегопада и экономить время на расчистке снега. Но судить, конечно, не нам, а жителям.

Если заглянуть в социальные сети и на сайт компании, то легко увидеть, что жители на отзывы не скупятся. Вот запись месячной давности: «Хотим выразить компании благодарность за чистоту общественных мест. Отдельное спасибо нашим дворникам и уборщицам, благодаря им мы живем в чистоте и комфорте». Таких сообщений большинство. Но, как известно, хорошими для всех быть нельзя. Например, в тех же соцсетях этой зимой было несколько обращений по поводу нечищеных детских площадок во дворах, обслуживаемых УК. Неужели, несмотря на большой штат сотрудников и парк уборочной техники, «Зеленый сад – Мой Дом» не справляется? Оказалось, что оставить на детской площадке снег публично попросили другие жильцы: «Хочу выразить просьбу от лица родителей – просим не убирать снег с детских площадок. Выходя на прогулку, дети строят крепости». Таким образом, компания оказалась между двух огней: пытаясь угодить одним жильцам, разочаровала других.

На самом деле ГУК «Зеленый сад – Мой Дом» не только успешно справляется с уборкой: это единственная организация в городе, которая предлагает своим клиентам улучшенную уборку территории от снега. Суть в том, что компания задействует больше техники и сотрудников, закупает больше реагентов для борьбы с наледью, не складирует снег на территории, а постоянно вывозит его со дворов. В настоящее время улучшенную уборку предпочли жители девяти домов, находящихся на балансе компании.

– Во дворах, где жители выбрали эту дополнительную услугу, механизированная уборка снега и вывоз снега со двора начинается сразу, – рассказывает Борис Прокопов. – Вместо пескосоляной смеси мы используем современный противогололедный реагент, который действует при температуре до 300 С. У него есть сертификат безопасности, реагент не разъедает кожаную обувь и не вредит лапам животных.

Безопасность – это один из ключевых принципов работы управляющей компании «Зеленый сад – Мой Дом», будь то уборка снега или другие направления. Не стоит забывать, что в нашем регионе до сих пор не сняты карантинные меры, и в домах по распоряжению губернатора должна проводиться тщательная дезинфекция, чтобы снизить риск заболевания жителей коронавирусом.

– Мы продолжаем ежедневно обрабатывать все подъезды и лифты специальным препаратом «Ника-Экстра М». Он обладает дезинфицирующими свойствами и превосходной моющей способностью, при этом абсолютно безопасен для людей и животных, – поясняет директор ГУК. – Кнопки лифтов также регулярно протираются спиртом.

И хотя снег на улицах еще лежит, в воздухе пахнет весной. А значит, и коммунальным службам пора думать о работе в новом сезоне.

– Как только закончатся холода, мы начнем подводить итоги отопительного сезона и готовиться к новому. Кроме того, наши специалисты займутся уборкой территории дворов и вопросами озеленения: будем сажать деревья, кустарники, разобьем клумбы, цветники. Главное, чтобы зима не оказалась затяжной, и мы смогли провести работы, не нарушая законов природы.

В этом году ГУК «Зеленый сад – Мой Дом» закупила дополнительную снегоуборочную технику – четыре мини-­уборщика.

«НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ»

Для управляющей компании чрезвычайно важна клиентоориентированность. В каждом доме «Зеленый сад – Мой Дом» обслуживающий персонал в полном составе: уборщица, дворник, электрик, сантехник и инженер. Задача инженера – не только следить за тем, чтобы все системы в доме работали как часы, но и постоянно контактировать с жильцами. А на случай непредвиденных ситуаций в УК разработан план по их ликвидации, где у каждого сотрудника своя задача. Кстати, работа в УК построена таким образом, что жители не остаются без помощи даже по ночам и в выходные – аварийно-диспетчерская служба на связи круглосуточно. Так, в случае аварийной ситуации, дежурная бригада прибывает на место в течение 40 минут.

– Наших клиентов не должны заботить никакие коммунальные проблемы – вот главное, к чему мы стремимся в своей работе. Мы стараемся, чтобы людям было удобно жить, не приходилось беспокоиться по поводу состояния своего дома или двора, – делится Борис Сергеевич.

Именно для удобства клиентов в штате компании появились и узкие специалисты, которых нет в других УК города, например, системные администраторы и инженеры-слаботочники. Они могут починить сломавшийся компьютер, обслуживают сигнализацию, могут установить видеонаблюдение.

Для контроля работы и на случай некорректного поведения, превышения полномочий или коррупционной составляющей все сотрудники ходят на вызовы с видеорегистраторами. За качеством и своевременностью исполнения заявок следит собственная служба клиентского сервиса.

– Об исполнении заявки сотрудник сразу докладывает инженеру, а тот отчитывается о проделанной работе в службу клиентского сервиса, – рассказывает о внутренних стандартах, принятых в компании, директор Борис Прокопов. – У нас есть единый чат, в который стекается вся информация по заявкам и жалобам, а также фотофиксация по выполненным работам.

Когда специалист закрывает заявку, то сервис связывается с клиентом, чтобы узнать, доволен ли он. В случае, если качество услуги не соответствует стандарту, на устранение замечаний дается в два раза меньший срок, чем на выполнение первоначальной заявки. А виновный сотрудник привлекается к дисциплинарной ответственности.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ТЕМ, КТО УСТАЛ ЖАЛОВАТЬСЯ!

Репутация ГУК «Зеленый сад – Мой Дом» хорошо известна в нашем городе, и ее отличная работа довольно часто становится главным аргументом при выборе рязанцами будущего места жительства. Многие семьи целенаправленно покупают квартиры в домах, которые будет обслуживать данная организация. Для них это гарантия получения качественных услуг по ценам ниже общегородских, ответственного подхода сотрудников к выполнению своих обязательств и безопасности на территории жилого комплекса. А что делать тем, кому не повезло с «управляйками»? Как быть, если их крыши текут, дворы завалены снегом, а специалист на аварийный вызов не едет часами? Провести общедомовое собрание и переизбрать компанию.

– В июле прошлого года мы приняли решение, что будем брать на обслуживание и чужие дома, чьи собственники примут такое решение, – говорит Борис Сергеевич. – Надеюсь, что мы их не подведем.

Вот какие отзывы нам удалось собрать от новых клиентов данной компании:

Анна Сергеевна: «Наша прежняя управляющая компания не реагировала на жалобы жильцов. Им только деньги нужны, а дом был фактически брошен на произвол судьбы. А сейчас мы видим, что во дворе постоянно кипит работа. Мы не только знаем в лицо своих дворника, сантехника, инженера дома, но и они всегда трезвые, опрятные и заняты делом».

Виктор: «За прошлую зиму ни разу не видели дворников на территории своего дома. Жильцы неоднократно отгребали снег лопатой от дверей подъездов. То, что за зиму пару раз прошел трактор, да однажды посыпали у подъездов песком, за уборку не считается. Этой зимой у нас убирала компания «Зеленый сад – Мой Дом» – было очищено все, даже лавки у подъездов, на которых в холодное время никто не сидит».

Антонина: «Наш двор был в ужасном состоянии. Сухие деревья, поваленные ветром, не убирались. Детская площадка оставляла желать лучшего: ржавая горка, выщербленные деревянные качели, песочница, заросшая травой. Подъезды, как положено по санитарным нормам, не мыли. Свет в подъезде не горел в течение месяца, и жильцы вынуждены были сами вкручивать лампочки. Сейчас нам как будто дом заново построили и территорию заново благоустроили. Во дворе новый детский игровой комплекс, подъезды моют каждый день с дезинфицирующими средствами, двор почищен от снега».

Сейчас на балансе ГУК «Зеленый сад – Мой Дом» пять «неродных» домов, но, по словам директора Бориса Прокопова, это не предел.

– Мы готовы взять на обслуживание еще столько жилых домов, сколько нам поступит предложений от их жителей.

– А вам хватит ресурсов – людей и техники?

– Это не проблема. Для каждого нового дома, который мы принимаем, набирается необходимое количество сотрудников и приобретается соответствующая техника. Наша главная задача – отвечать запросам наших клиентов и облегчать их быт.

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БУДЬ В КУРСЕ!

Про периодичность уборки придомовой территории многоквартирного дома сказано в законах в Жилищном кодексе РФ. Зимой вместе с очисткой территории от мусора управляющие компании должны расчищать от снега придомовые участки дороги. Вместе с этим обязаны проводить такие работы:

– очищать тротуар от снега и гололеда вручную или с помощью машин;

– сбивать наледи под водосточными трубами;

– рыхлить снег на газонах;

– очищать такие участки, как подъездные дорожки, пешеходные выходы из подъездов, дороги, ведущие к мусорным контейнерам;

– посыпать дорожки во время гололеда;

– убирать урны;

– подметать площадки под мусорными баками;

– очищать территорию возле подвалов;

– убирать ото льда и снега канализационные люки;

– собирать мусор с детских и спортивных площадок.

Если ваша придомовая территория не убирается, вы можете сообщить об этом:

– председателю ТСЖ;

– в Государственную жилищную инспекцию;

– в правоохранительные и судебные органы.

Если жильцы недовольны работой своей управляющей компании, они могут на внеочередном собрании расторгнуть с ней договор и выбрать другую организацию, которая будет убирать придомовую территорию.

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