УЗИ, Холтер, ЭКГ: как предупредить опасные болезни сердца

Если электрокардиограмма нашла какие-либо изменения, то дальше нужно провести Холтер ЭКГ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Болезни сердца далеко не всегда возникают с возрастом. Это могут быть генетика, какие-то скрытые заболевания и постоянные стрессы….

— Для того, чтобы сохранить здоровое сердце, предупредить опасные болезни, необходимы регулярные обследования, — рассказывает заместитель главного врача по лечебной части Рязанского кардиордиспансера Людмила Девятова. — Для всех обязательна ежегодная электрокардиограмма. ЭКГ покажет, есть ли нарушения сердечного ритма. Кроме того, поможет выявить патологии, которые могут привести к внезапной остановке сердца. Врач увидит, есть ли перебои, аритмия. Своевременно проведенная ЭКГ позволит предупредить негативное развитие заболевания.

Как отметила специалист, очень важно сделать ЭКГ после перенесенного коронавируса, а также, если при небольшой спортивной нагрузке появилась одышка и перебои в сердце – неравномерность сердечного ритма.

Если электрокардиограмма нашла какие-либо изменения, то дальше нужно провести Холтер ЭКГ. Такое исследование необходимо проходить раз в год после 45 лет, а также, если пациент жалуется на перебои в сердце и боли за грудиной.

— Исследование представляет собой непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение 24 и более часов, — продолжает врач-кардиолог. — Запись ЭКГ происходит с помощью специального портативного аппарата, который пациент носит с собой. Затем доктор расшифровывает данные и ищет опасные аритмии. Холтер ЭКГ выявляет признаки скрытой коронарной недостаточности, а значит поможет предотвратить инфаркт.

После 40 лет врачи рекомендуют ежегодно проходить эхокардиографию. Процедура показана тем, у кого есть гипертоническая и ишемическая болезни.

— Это УЗИ сердца. Специалист смотрит толщину стенок миокарда, выясняет, есть ли пороки клапанов, нет ли дефекта перегородок, есть ли особенности, вызывающие аритмию, есть ли врожденные или приобретенные пороки сердца, — объясняет Людмила Девятова.

Кроме того, чтобы обнаружить скрытую коронарную недостаточность и определить уровень индивидуальной физической нагрузки используют велоэргометрию. Этот аппарат похож на обычный велотренажер, он оснащен приборами, которые контролируют давление и фиксируют ЭКГ.

— После 40 лет надо ежегодно сдавать кровь на холестерин, на сахар, проверять тромбоциты. Нарушения часто ведут к старению сосудов и формированию атеросклеротических бляшек. Также постоянно следить за артериальным давлением, — советует врач-кардиолог.

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