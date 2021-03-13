Солярка с керосином: что продают на рязанских АЗС под видом дизельного топлива

Экспертиза дизельного топлива, проведенная «Комсомолкой», показала шокирующие результаты.

Дизельные двигатели, несмотря на свою относительную простоту, довольно чувствительны к качеству топлива. Особенно это касается зимнего периода, когда в солярку приходится добавлять специальные присадки, предотвращающие ее кристаллизацию при низких температурах. Поэтому дизельное топливо делится на четыре категории - летнее, межсезонное, зимнее и арктическое. И чем более устойчива к морозу солярка, тем она дороже. Но некоторые недобросовестные продавцы идут на хитрость, предлагая своим потребителям топливо, не соответствующее сезону, и даже подсовывая откровенный фальсификат. На выявление таких не чистых на руку продавцов была и направлена наша экспертиза. И конечно, установить имена лучших среди тех, кто продает качественное топливо.

ВОСЕМЬ УЧАСТНИКОВ - ВОСЕМЬ КАНИСТР

Даже если заправки принадлежат одной сети, мы по возможности стараемся каждый раз менять точки закупки. В этот раз мы закупили топливо на восьми АЗС: «Импульс» на Московском шоссе, «Роснефть» в Дягилеве, «Звездочка» возле дягилевского поста ДПС (раньше было ООО «Авилан», теперь «Малком»), «Спецнефтепродукт» и «Шелл» около ТЦ «Премьер», «Змей Горыныч» на Чкалова, «Газпромнефть» на ул. Горького и «Лукойл». Девятая канистра предназначалась для «Сибирьнефти», но на этой заправке нас сразу предупредили, что у них солярка межсезонная, до -13 градусов. И это при том, что в день закупки на улице было -15! Покупать не стали - мы же проверяем именно зимнее топливо. Но надо отметить честность сотрудников «Сибирьнефти».

Все топливо заливалось под видеозапись в пронумерованные канистры, которые тут же опечатывались номерной пломбой. В таком виде они отправились в аккредитованную лабораторию.

ЗАПРАВКА НИЗКОГО ПОЛЕТА

И вот результаты экспертизы на руках. В первую очередь мы обращали внимание на цетановое число - это как бы аналог октанового числа для бензина, но не такой жесткий, содержание серы (экологичность), температуру вспышки (безопасность), смазывающую способность (влияние на ресурс двигателя).

Первое, что порадовало, сеть АЗС «Импульс», показавшая год назад очень плохие результаты, в этот раз оказалась на высоте, заняв заслуженное первое место. Также высокие показатели были у брендовых заправок - «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть». Причем у «Лукойла» оказалось самое морозостойкое топливо, замерзающее при -42 градусах! С такой соляркой - хоть в Сибирь езжай.

А вот «Звездочка» показала просто фантастические результаты. Со знаком минус. Таблица результатов в буквальном смысле покраснела от выявленных нарушений.

Цетановое число занижено, температура вспышки низкая, содержание серы завышено в 200 (!) раз. При этом данная солярка не была зимней - температура замерзания у нее составила всего -16 градусов. Как такое топливо могло попасть на АЗС?

- Здесь мы видим классический пример разбавления летнего дизтоплива авиационным керосином, - говорит эксперт Рустам Фатхеев, - это очевидно по дисбалансу показателей.

- Понятно, что в современный легковой автомобиль эту солярку лить нельзя. А куда можно?

- Только в неприхотливые прожорливые двигатели - старые тракторы или военную технику.

Можно «поздравить» рязанцев - они могут купить танковое топливо. Но не предназначенное для гражданской техники.

Думаем, что этот факт будет основанием для проверки данной АЗС со стороны прокуратуры, причем не только гражданской, но и военной, ведь данная заправка расположена рядом с военным аэродромом, а топливо, как выяснил эксперт, разбавлено авиационным (!) керосином. Как вы думаете, откуда и каким способом его могли взять?

Для проведения экспертизы мы наполнили канистры на восьми АЗС.

ЧЕМ ОПАСНО НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Как мы писали выше, современные дизельные двигатели легковых автомобилей требовательны к качеству топлива. А чем чревата заправка плохой соляркой?

- Некачественный дизель в первую очередь бьет по топливному насосу высокого давления, - говорит автослесарь СТО №1 Максим Терентьев, - начинает выходить стружка, которая повреждает форсунки и, как следствие, выводит из строя двигатель.

- И сколько стоит ремонт после этого?

- Разные машины - разный уровень сложности, а значит, разные цены. Например, ремонт топливной системы Mitsubishi, выпущенной в начале века, будет стоить от 25 тысяч, а современного Volkswagen Tuareg – под полмиллиона. Ну а средний ценник, так сказать, - около 80 тысяч.

- А какой самый опасный «дефект» дизельного топлива?

- Самый опасный - наличие воды.

Но по этому показателю на всех заправках, даже на злополучной «Звездочке», все было в норме.

ЧТО ПРЕДПОЧИТАЮТ РЯЗАНЦЫ?

По статистике, на дизельном топливе ездит каждый десятый легковой автомобиль в России (для сравнения: в Западной Европе - каждый второй). Поэтому найти владельцев таких машин не совсем просто. Но мы нашли.

- Предпочитаю заправляться на «Шелле», - сказал нам Максим Терентьев на Ford, - потому что знаю, что у них всегда топливо соответствует сезону.

- Из всех заправок по качеству дизеля считаю, что лучший на «Роснефти», - говорит предприниматель Игорь Григорьев на Mitsubishi, - и заправки этой сети расположены удобно для меня.

- Либо «Роснефть», либо «Газпромнефть» для меня предпочтительней в силу привычки, - говорит обладатель подержанного Nissan Александр Тюгаев, - я его приобрел недавно, поэтому пока точно не определился с выбором.

Ну а чтобы знать, где у нас самое лучшее топливо, а на какую заправку, что называется, «ни колесом», - достаточно заглянуть в нашу табличку с результатами экспертизы.

Результаты экспертизы. Часть 1

Результаты экспертизы. Часть 2

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