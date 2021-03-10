Еще вкуснее: «У каждого своя деревня» представляет актуальные новинки

Натуральная молочная продукция - полезна для здоровья.

Более полугода прошло с того момента, когда мы последний раз рассказывали о молочных новинках, выпускаемых под маркой «У каждого своя деревня». Все эти месяцы завод не только производил полюбившуюся рязанцам продукцию, но и разрабатывал новые вкусы. Теперь в фирменных точках продаж появились два кефирных коктейля, два фитнесс-десерта и новый сывороточный напиток.

Чтобы было и вкусно, и полезно

- Появление кефирных коктейлей, схоже в какой-то степени с появлением творожных десертов, - рассказывает главный технолог Роман Редин. - Ведь не многие дети любят творог, но он очень полезен для правильного развития организма. Поэтому мы сделали творожные десерты с натуральными наполнителями со вкусами банана, клубники, малины и другими. Продукт сохранил все свои полезные свойства, но при этом стал вкуснее для детей. Ту же концепцию мы решили реализовать с кефиром. Кефир тоже нравится далеко не всем, но кушать его очень полезно.

Решили сделать кефир приятным на вкус и аромат. Смешали его с фруктовыми сиропами: клубничным и сиропом манго-маракуя. На рязанском рынке подобный продукт практически не представлен - есть только один производитель федерального масштаба, но и его продукцию найти довольно трудно. Все делают йогурты, в то время как кефир отличается от этих напитков дрожжевым и немного щиплющим вкусом.

- Почему остановили свой выбор именно на этих вкусах: клубника и манго-маракуя? - интересуемся у Романа.

- Мы провели опрос среди сотрудников. Выяснилась интересная вещь. Оказалось, что многие из нас пьют кефир с клубничным вареньем. Все взрослые прекрасно понимают полезность кефира, но далеко не все готовы мириться с его вкусом. Поэтому мы решили выпустить один вкус знакомый для средней полосы, традиционный, если можно так сказать. А второй необычный - заморский. Этот продукт продается в ПЭТ бутылочках 450 миллилитров (в скором времени в бутылочка 500 миллилитров). Появился он в начале осени и уже нашел своего постоянного покупателя. Кефирный коктейль полезен, имеет приятный вкус и аромат. Мы получаем много позитивных отзывов о нем.

Кефирный коктейль полезен, имеет приятный вкус и аромат.

Меньше калорий, больше белка

Творожные десерты в ассортименте «У каждого своя деревня» представлены более года. Выбор наполнителей самый широкий (банан, клубника, малина, вишня, персик, черника), но у покупателей появилась потребность в аналогичном менее калорийном продукте, чтобы было меньше сахара и меньше жирности. - Эти десерты на основе обезжиренного творога мы позиционируем, как фитнесс-десерты - продолжает рассказывать Роман Редин. - Жирность их меньше, а содержание белка в них больше. Меньше сахара, вкус менее приторный. Наполнители выбрали те, которые редко встречаются в молочной продукции, но при этом очень вкусные и яркие: кокос - напоминает любимую и обожаемую многими шоколадку Bounty и дыня - это вкус из детства, помните, были такие жевательные резинки. Никаких вредных ингредиентов в наполнителях нет - только натуральный, приятный, насыщенный аромат.

Фитнесс десерты появились в продаже в конце осени 2020 года и также получили высокую оценку от покупателей. Продаются они в пластиковых стаканчиках весом 110 граммов.

Вкус тропиков

О появлении сывороточного напитка со вкусом лайма и зеленого чая мы рассказывали в прошлой публикации. Теперь его заменил сывороточный напиток со вкусом ананаса и манго. Напомним, что сыворотка - полезный и питательный продукт, содержащий много белков и аминокислот.

Любимый производитель расширил ассортимент в точках продаж двумя кефирными коктейлями, двумя фитнесс десертами и новым сывороточным напитком.

- Этот наполнитель прислал нам для пробы наш поставщик, - отмечает главный технолог. - Сделали, понравилось - получился шикарный тропический вкус. Решили вывести его на рынок. Сывороточный напиток реализовывается в ПЭТ бутылочках 350 миллилитров. Отметим, что сывороточный освежающий напиток со вкусом лайма и зеленого чая обязательно вернется на прилавки с началом теплого времени года. Кстати, на позднюю весну запланировано появление еще нескольких новинок, о которых мы тоже обязательно расскажем в будущем.