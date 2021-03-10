«Не позволяй душе лениться!» - правило жизни начальника расчетной бригады РКБ «Глобус» Тамары Заикиной

Тамара Заикина вместе с детским турклубом "Комета" на Кольском полуострове.

Современный мир в корне перевернул представление о женской доле, и прекрасный пол сейчас с успехом осваивает «мужские» специальности, а затем реализуется в различных отраслях. Инженеры, программисты, тестировщики с женским именем в наши дни стали встречаться все чаще. Женщин с высшим техническим образованием уважают и ценят за особый творческий подход к делу. В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» работает немало талантливых представительниц прекрасного пола, и одна из них - Тамара Анатольевна Заикина. Более 40 лет она трудится на благо развития оборонного комплекса, пройдя на предприятии путь от программиста до начальника расчетной бригады.

С 2007 года Тамара Анатольевна руководит счетной бригадой.

«Мы - альтаировские»

В Рязанскую область Тамара Заикина попала в школьном возрасте, когда семья решила переехать с Урала. Но переезд оказался роковым - во время перевоза сруба трагически погиб глава семейства.

Заботы о воспитании Тамары и ее сестры Светланы легли на хрупкие плечи матери. Семья обосновалась в Рыбновском районе, и все детство нашей героини прошло недалеко от родины Сергея Есенина.

После окончания районной школы выпускница с успехом поступила в Рязанский радиотехнический институт. Студенческие годы не только дали знания, но и оставили прекрасные воспоминания о дружной жизни в вузовском общежитии, о знаменитом туристическом клубе «Альтаир».

- У нас настоящее, ни с чем несравнимое братство, мы - альтаировские. И в горе, и в радости поддерживаем друг друга. Мы свои! До сих пор встречаемся, хотя многие разъехались по разным городам. Раньше отпуска вместе проводили, а сейчас любим выезжать на природу. Недавно обирались на Келецкой канаве. Посидели у костра, попели песни под гитару, вспомнили молодость, - рассказывает Тамара Анатольевна. Яркие теплые воспоминания о студенчестве сохранились на всю жизнь. В клубе «Альтаир» наша героиня ходила в водные походы 6-й категории сложности. Несколько раз доводилось сплавляться по рекам Узбекистана, была на Алтае, в Саянах, около 10 раз выезжала на Байкал. Серьезно увлекалась она и лыжным туризмом.

Тамара Заикина посвятила "Глобусу" более 40 лет.

Испытывала силы и выносливость в лыжном походе 5-й категории сложности, куда отправилась единственной женщиной в группе.

- Наш тренер Сергей Михайлович Романов водил нас в сложный поход под Воркуту на Полярный Урал. Морозы там стояли очень сильные: как только руку из варежки достаешь - мгновенно коченеют пальцы, - вспоминает она. - Я и сама позже водила группы в лыжные походы по Приполярному Уралу. Температура была -40, но воздух сухой, поэтому терпимо.

Дружба со времен института, порой, помогает в нынешней работе Тамары Анатольевны:

- Я спокойно звоню в Радиотехнический университет, где сейчас работают мои институтские товарищи. Некоторые стали докторами наук, заведующими кафедрой и помогают мне в выборе молодых специалистов, дают ценные характеристики на своих студентов - наших потенциальных работников.

«У нас не просто бригада, а команда»

В Конструкторское бюро «Глобус» Тамара Заикина пришла работать через 3 года после окончания вуза, а начала трудовой стаж на другом рязанском предприятии. В «Глобусе» ее приняли с радостью, ведь диплом с отличием говорит о многом. Хотя она окончила факультет электроники, ее приняли на должность программиста.

- На предприятии был вычислительный центр, и Павел Григорьевич Муравьев - в то время начальник отдела - набирал в него программистов. Так же, как сейчас, брали в основном отличников из радиоинститута, и меня с «красным» дипломом взяли. У нас была очень сильная бригада, и мы сообща писали программы для спец-ЭВМ, - рассказала она о начале карьеры.

Тяжелые 90-е годы Тамара Заикина, как и ее коллеги-программисты, провели на «Глобусе», даже не задумываясь о смене работы.

- Мы были очень увлечены программированием, не замечали времени, работали сверхурочно без оплаты и в выходные без отгулов. Мы работали за идею. У меня даже мысли не было уходить с предприятия. У нас все говорят, что такого коллектива, как в «Глобусе», больше нигде нет. И это правда! - поделилась она.

Тамара Заикина в молодости ходила в сложные водные горные походы.

Вскоре Тамаре Заикиной повысили категорию до ведущего инженера, прежде всего, за успехи в руководстве процессом сопровождения операционной системы. Технический мир развивался, и на смену спец-ЭВМ пришли персональные компьютеры. КБ «Глобус», где работала Тамара Анатольевна, стал использовать новые системы вскоре всю бригаду программистов перевели на проектирование печатных плат.

- С 2001 года мы прошли на предприятии переквалификацию и начали заниматься совершенно новым направлением. Мы стали не только разводить печатные платы, но подготавливать их к производству, делать сборочные чертежи на модули - одним словом все, от начала и до конца.

С 2007 года Тамара Анатольевна Заикина занимает должность начальника расчетной бригады по разводке печатных плат. В коллективе есть и опытные работники, такие как ведущий инженер Кирьянова Лариса Николаевна, которая имеет большой опыт работы и является инициатором новых идей по автоматизации проектирования печатных плат. Она бессменный наставник и пример для молодежи, а молодежь составляет абсолютное большинство в бригаде .

Более 40 лет Тамара Заикина трудится на благо развития оборонного комплекса.

По словам руководителя, бригада очень способная, поэтому и удается решать сложные вопросы.

- К нам приходит сильная молодежь, потому что мы очень тщательно подбираем кадры. В основном, это ребята из радиоуниверситета, с красным дипломом. Мы поддерживаем связь с вузом, присматриваемся к подходящим кандидатам. Собеседование проводим вместе с сотрудниками бригады и потом все вместе принимаем решение. Берем не только за знания, но и за умение работать в коллективе. У нас не просто бригада, а команда!

«Тамара Анатольевна - наш локомотив»

Многим из бригады нашей героини нет и 30 лет, поэтому она их ласково, по-семейному называет «мои дети».

У Тамары Заикиной есть разрешение на проведение экскурсий в Третьяковке.

- Все они очень умные, и руководить ими непросто, но мы ладим, находим общий язык. Все ребята сильные, заинтересованные и буквально за год-другой достигают высокого уровня. Многие уже получили первую категорию. Я дорожу каждым! - признается она.

Одно из ценных профессиональных качеств молодого коллектива - владение техническим английским. Если раньше в отделе использовали старые системы проектирования печатных плат, пример P-CAD, то с 2010 предприятие перешло на новую лицензионную программу Altium Designer. И теперь молодежь напрямую общается со службой поддержки на иностранном языке. Ребята в бригаде Тамары Заикиной отличаются не только профессиональными знаниями, но и талантами в разных сферах. Одни пишут стихи, другие танцуют, третьи показывают спортивные успехи, четвертые сочиняют музыку на фортепиано… Есть даже своя «Мисс Радиовселенная»!

Посещение святых мест вошло в традицию для Тамара Анатольевны.

Рассказывает обладательница этого престижного университетского титула в 2012 году Валерия Жихарева: «Работа у нас требует творческого подхода и собранности, поэтому важна поддержка коллектива. Наша бригада отличается тем, что все друг другу помогают. Но стенами «Глобуса» помощь не заканчивается, и Тамара Анатольевна всегда поддерживает нас в решении сложных жизненных вопросов. Она - наш локомотив!»

Ее коллеги, недавние выпускники радиоуниверситета, тоже отмечают особую сплоченность коллектива и поддержку своего руководителя. В подтверждении этих слов достаточно привести один факт. На юбилей Тамары Анатольевны 4 января бригада сама наняла «Газель» и приехала к ней с поздравлениями в Рыбновский район.

В день рождения Циолковского "Глобус" подарил ребятам из детского дома экскурсию в Боровск.

От Суздаля до Третьяковки

Ребята стали такими легкими на подъем и любознательными, отчасти по примеру своего руководителя. Дело в том, что Тамара Анатольевна… профессиональный экскурсовод! В свое время она окончила специальные курсы в Рязани, с успехом получила разрешение на проведение экскурсий по Владимиру, Санкт-Петербургу, Москве, Суздалю и другим историческим центрам.

- Мне всегда была интересна история нашего государства, и я выучилась водить туристические группы по востребованным маршрутам. Сдала экзамены, получила разрешение возить обзорные экскурсии даже по Москве, в том числе работать в Третьяковской галерее. Меня стали приглашать паломники, и я вожу экскурсии в Сергиев Посад, Гефсиманский Скит, и Покровский женский монастырь в Хотьково. Вместе со своей бригадой Тамара Заикина проехала немало достопримечательных мест. Одной из запоминающихся стала поездка на Куликово поле, когда туристы по пути заглянули на родину Святой Матронушки. Экскурсовод признается, что часто по дороге они решают посмотреть еще какое-нибудь интересное место, благо, выходят их поездки всегда бюджетными.

Свой Дед Мороз

Вот уже много лет значительную часть своего свободного времени Тамара Заикина посвящает благотворительности:

- Я живу около Рыбновской школы-интерната для детей-сирот и стараюсь помогать при первой возможности. Как-то под Новый год договорилась, что к ним приедет Дед Мороз, а актер подвел. Приехала на работу расстроенной, но мои ребята меня выручили. Один предложил сыграть Деда Мороза, а девчонки - спеть. Мы взяли костюмы, купили подарки и поехали в обеденный перерыв в Рыбное. Устроили ребятам праздник. А они потом и говорят: «Ничего себе, на какой машине Дед Мороз приехал!». На что в ответ мой молодой коллега Андрей Викторов пошутил:

«Да ладно вам, ребята, сейчас тройка лошадей дороже машины стоит!». Администрация РКБ «Глобус» охотно поддерживает Тамару Заикину в помощи Рыбновскому детскому дому.

В свободное время Тамара Заикина помогает детям из Рыбновской школы-интерната.

- Генеральный директор Николай Васильевич Гоев оказывает материальную помощь, чтобы организовывать экскурсии для ребят. Благодаря «Глобусу» мы с воспитанниками интерната ездили в Тулу, в Сергиев-Посад, в Московский зоопарк, в Кремль, в музеи Москвы, на день рождения Константина Циолковского посетили музеи в Ижевском и в Боровске, ездили на родину Скобелева, отдыхали на Ласковском озере.

Без преувеличения добавим, что Тамара Анатольевна, как истинная женщина, умеет создать в коллективе такой благоприятный психологический микроклимат, что работать с ней всегда интересно и увлекательно.