Транспортный коллапс в Рязани - детище городских чиновников?

Зимой рязанцы часто были вынуждены подолгу ждать транспорт на морозе из-за нечищеных дорог, а потом буквально втискиваться в него.

Команда городских управленцев во главе с вице-мэром Владимиром Бурмистровым не первый год пытается оптимизировать работу общественного транспорта. Редакция проанализировала, к чему привела ликвидация многих маршрутов, закупка тесных микроавтобусов и объединение муниципальныхавтопредприятий.

МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Пассажиры общественного транспорта в Рязани все чаще вынуждены толпами подолгу стоять на остановках, ломиться в забитые тесные маршрутки, стоять при таких условиях в бесконечных пробках. За последние десятилетия каждый управленец вносил свою лепту в нынешний транспортный коллапс, а действующие чиновники во главе с заместителем главы администрации

Владимиром Бурмистровым не только не переломили ситуацию, но и привнесли новые негативные тенденции.

Началось все еще в 2000-х с появления первых маршруток. Тогда этот вид транспорта еще не оккупировал весь город, а был скорее дополнением к муниципальному - гораздо менее комфортным, но более быстрым.

Тем временем в Рязани продолжала действовать маршрутная сеть, разработанная еще в Советском Союзе с учетом тогдашних пассажиропотоков. Затем привычные маршруты принялись объединять и оптимизировать, продлевая их до появившихся тогда торговых центров. Так, например, произошло с самыми востребованными маршрутами №19 и 26, объединенными в единый маршрут №17.

Затем в апреле 2010 года в Рязани был закрыт единственный в городе трамвайный маршрут, соединявший жилые районы с нефтезаводом, Ново-Рязанской ТЭЦ, другими предприятиями Южного промузла. Тогда представители власти говорили, что содержание трамвая для города нерентабельно, наплевав на социальную необходимость этого вида транспорта.

С другими муниципальными транспортными предприятиями - «Автоколонной 1310» и Управлением Рязанского троллейбуса - ситуация обстояла немногим лучше, но и это не спасло их от злоключений и банкротства. И если УРТ сохранить удалось, то «Автоколонну 1310» в итоге рязанцы потеряли.

Одна часть автобусов предприятия была списана, вторая (очень значительная) распродана на торгах в счет долгов, третья - переданав УРТ.

ПРИБЫЛЬ ПРЕВЫШЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ?

Владимир Бурмистров, которого мы уже упомянули, несет в администрации Рязани персональную ответственность за хозяйственный блок, куда входит и городской транспорт. Это выходец из Ростова-на-Дону, представитель большой команды приезжих управленцев, наводнивших наш город.

Вопреки фактам, Бурмистров не просто отрицает негативную динамику, но даже считает оправданной ликвидацию «Автоколонны 1310» с массовыми увольнениями, долгами по зарплате и потерей вместительной техники:

- Мы объединили два предприятия («Автоколонна 1310» и Управление Рязанского троллейбуса - Ред.), не позволили остановить автобусные перевозки, а предприятие, которое мы сейчас имеем - УРТ <…>, показывает нормальный финансовый результат, по-моему, всего минус 100 тысяч рублей (убытков - Ред.). И даже подвинуло многих коммерческих перевозчиков, - сказал Бурмистров в интервью интернет-изданию «Вид сбоку».

Как и предшественники, Бурмистров пользуется логикой «все плохое сделали до меня». Однако реальное положение дел таково, что количество справедливых жалоб на работу городского транспорта только увеличивается: несоблюдение графиков движения, нехватка машин на маршрутах, бесконечные конфликты с водителями, поломки, ДТП… Снижению качества услуг, без сомнения, поспособствовала замена полноценных автобусов на ряде маршрутов маловместительными вариациями ПАЗ.

Эти и многие другие проблемы господин Бурмистров уже не может отнести на счет предшественников - все это происходит прямо сейчас, под его непосредственным управлением и контролем. В результате горожане мерзнут на остановках, а многие, не дождавшись общественного транспорта, даже вынуждены ходить по непролазным сугробам пешком.

Организовав нашествие ПАЗиков и пересмотр маршрутной сети, варяги с юга России приложили руку к переделу рынка коммерческих перевозчиков. С 2019 года без какой-либо вразумительной концепции развития началась замена перевозчиков, круговерть с корректировкой и ликвидацией маршрутов, посеявшая, на наш взгляд, еще больший хаос.

Подобная картина для Рязани не редкость,

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И МАССОВАЯ ЛИКВИДАЦИЯ МАРШРУТОВ

Пытаясь оправдать сложившиеся проблемы, и. о. начальника городского управления транспорта Ирина Черноусова в интервью ГТРК «Ока» сообщила, что наладить работу общественного транспорта - процесс сложный и небыстрый:

- Московский, Канищево, Дашково-Песочня - это те районы, которые сейчас очень густо и очень быстро заселяются людьми, и, возможно, мы не успеваем реагировать. Но по причине низкой пропускной способности дорог мы сталкиваемся с тем, что наши автобусы стоят в пробках.

Чиновница почему-то не рассказала, что к такому положению дел с общественным транспортом она тоже приложила усилия. В период работы Черноусовой юристом того же управления многие из коммерческих перевозчиков лишились своих лицензий. Из игры были выведены компании, работавшие на маршрутах №46, 58, 68, 91, 87 по 10-15 лет.

Не останавливаясь на «достигнутом», с 1 марта чиновники ликвидировали маршруты №34а, 35, 36, 38, 40, 39, 48, 54,57, 57б, 60, 61, 69, 43, 44, 44а, 45, 51,58а, 80 и 87. При этом часть из них была долгое время востребована у горожан.

Так, на №60 можно было без пересадок добраться из Дашково-Песочни до Южного промузла, на №87 пассажиры доезжали из центра города до микрорайона Недостоево, №35 радовал не избалованных транспортом жителей улицы Ленинского Комсомола (в отдалении от улиц Островского и Дзержинского), а также улиц 2-й, 5-й, 9-й и других линий. Тем не менее, не получив новых перевозчиков, маршруты были упразднены без каких-либо обоснований - это очередной шаг к дальнейшему усугублению транспортного кризиса. Катаясь на служебных иномарках, «отцы города» равнодушно взирают на происходящее. Для таких управленцев общественный транспорт - это лишь цифры в документах и инструмент достижения личных целей, поэтому кабинетные решения идут в разрез с интересами горожан. Ответственность за недоработки чиновники пытаются переложить на обстоятельства. Город утопает в снегу? Владимир Бурмистров винит «аномальные снегопады». Усиливаются пробки?

По его же словам, неправильно работают «умные» светофоры. Растет народное недовольство состоянием городского хозяйства? Бурмистров, будучи сам ответственным за проблемы, прибегает к массовым увольнениям подчиненных. А может быть, дело не в обстоятельствах, а в человеке, который занимает столь важный для города пост? Возможно, что другой, более эффективный сити-менеджер, сможет успешнее решать транспортные проблемы, не выискивая причины неудач в погоде и плохих исполнителях?

А КАК У НИХ?

В Европе общественный транспорт дотируется из бюджета Рязанские чиновники почему-то полагают, что общественный транспорт непременно должен быть безубыточным. Однако опыт городов с современной транспортной системой подсказывает, что это далеко не так. Известный российский урбанист Аркадий Гершман изучил опыт таких мегаполисов как Берлин, Варшава, Париж, Мадрид и обнаружил, что от продажи билетов их перевозчики имеют лишь от 30 до 40% дохода. Остальное - это различные субсидии из бюджетов. Чтобы не быть голословным, он приводит диаграммы за 2018 год, из которых следует, что местный бюджет покрывает 57% транспортных расходов в Берлине и 70% в Варшаве. В Мадриде 51% приходит из городской казны, а 9% выделяет центральное правительство. В Париже 19% дают местный и районный бюджеты, 2% - центральное правительство, 38% берется из налога на работодателя, а 11% покрывают из других источников. Таким образом, чаще всего общественный транспорт - это не столько возможность заработать, сколько социальное обязательство, инвестиция в комфортную городскую среду, в привлекательность города для жизни и туризма. Впрочем, догадайтесь сами, что является приоритетом Владимира Бурмистрова и других заезжих чиновников: будущее Рязани или красивые цифры доходов, сопряженные с собственным карьерным ростом?

Остановка Театральная в сторону центра вечером 6 марта, 40 минут люди не могли уехать в Семчино и Канищево.

ГЛАС НАРОДА

А что думают рязанцы о работе общественного транспорта в городе? Вот лишь некоторые отзывы пассажиров в соцсети в «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены):

Анон:

«РЯЗАНЬ. КРИК ДУШИ. Без купюр. «Какого утром простоять при морозе -26 в Дашках и не уехать? При том, что уехать ещe не могут минимум 50 человек. Остановка «Касимовское шоссе», на остановке находятся минимум 50 человек. Транспорт проходит раз в 15 минут, причём, зайти в автобус нереально, от слова совсем. Подъехал 17 автобус, народ из него просто вываливался. Спустя 15 минут, человек 10,в том числе и дети, пошли по морозу - 26 пешком в сторону Кального. Администрация, вы в край охренели???!!! Что за беспредел с транспортом. Что за геноцид народа? Уже понятно, что в Рязани писать обращения бесполезно. Я написал в Приемную Президента, где полностью описал ситуацию. Советую также написать. Чем больше обращений, тем больше Нас услышат. Иначе этот беспредел никогда не кончится».

Елена Соболева:

«Маленькие Пазики неудобные для людей с сумками, вещами, зачем вы людей в скотовозки запихиваете? И муниципальный транспорт всегда был дотационным! Не должен он быть прибыльным!» Человек л.: «Господа чиновники, у власти вы уже не один год и только сейчас узнали, что транспорт старый, и надо менять, а денег нет. Сократите свой штат, уберите помощников, и начните работать в этом направлении, а не заниматься отписками».

Елена:

«Расписались в собственном бессилии! Зачем нам такие управленцы, которые вместо уборки снега принимают решение изменить маршрут транспорта (17 автобус вместо Семчино идет в Недостоево)?!» .

Александр М.:

«И новый начальник ничего не может! А потому что общественный транспорт в частных руках, а эти руки не чистые! А каждый участник пассажироперевозок имеет свою долю! Доля же пассажиров - стоять на одной ноге или на ноге соседа, предварительно отстояв полчаса на остановке!».

Сергей:

«Сейчас в городе бесконтрольное количество маршруток. Взять Недостоево в 5-30 на конечной полно 75 маршруток. Из за того что на кругу из за снега не убранного места и так мало так там стоят еще частные легковые машины и подъезжающим автобусам не только негде встать, но и развернуться. Кто должен следить за этим? А что 17 автобус в место Семчина пустили до Недостоева, то это московские автобусы длиномеры которые ходят не до конечной, а до половины микрорайона. И с утра в часы пик их нет».

Сергей Иванов:

«Москва в подарок давала кажется в районе 100 единиц троллейбусов и автобусов. Где вся эта техника? Может как раз и здесь чинарьки мошенники сдали их на металл? Не хилое бабло можно получить, сдав один троллейбус на металл».

Роман Ваньков:

В начале 2000-х уехать вечером проблем не было. Я в Канищево с Московского на последнем троллейбусе №16 уезжал в 23:45. Можно было и в первом часу уехать, но это уже рейс в депо ехал, надо было от депо-2 прогуляться до дома потом. А потом чиновники начали запускать маршруточки. Здорово же, там где троллейбус ехал 25 минут маршрутка доезжала за 20. Пассажиры стали пересаживаться в маршрутку. А чиновники и рады - зачем поддерживать троллейбус и автобус в нормальном состоянии голову напрягать, когда можно маршруточек назапускать и горя не знать? Ну вот. Маршруточек назапускали, муниципальный транспорт развалили с молчаливого согласия пассажиров. Ну вот, получили. Муниципальный транспорт работает кое-как, маршрутки с работой не справляются.

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