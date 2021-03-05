Матерей, жен и вдов Героев России поздравили с наступающим праздником

Фото: РОО "Единая Россия".

4 марта, в преддверии Международного женского дня, в Рязани поздравили матерей, жен и вдов Героев России. Встречу организовали в областном научно-методическом центре народного творчества.

«Вы воспитали достойных детей, преданных своей семье, своей Родине. Именно мама закладывает в человеке очень важные качества: любовь к близким, патриотизм, благородство, верность, честь и мужество. Благодаря таким замечательным женщинам, как вы нашей стране есть кем гордиться, – подчеркнул в своем выступлении секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Николай Любимов. – В историю современной России вошло немало подвигов рязанских бойцов. Мы никогда не забудем наших ребят – Героев Отечества, которые положили жизни ради мира и спасения людей».

Глава региона вручил матерям, женам и вдовам Героев России знаки губернатора Рязанской области «125-летие со дня рождения Сергея Есенина».

«Пусть в вашей душе всегда найдется место для радости и счастья, пусть жизнь преподносит хорошие, настоящие подарки, – обратился к женщинам Герой России, член фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Красов. – В этот самый первый праздник весны я хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия. И самое главное – чтобы с вами рядом находились люди, окружающие вас любовью, заботой и теплом».

Также слова поздравления с 8 Марта прозвучали от Героев России – депутата Госдумы Романа Романенкова, Михаила Малахова и Святослава Голубятникова.

Праздничное настроение в ходе встречи создавали творческие коллективы. С музыкальными номерами выступили лауреат всероссийских конкурсов Никита Осин, ансамбль училища ВДВ «Крылатая пехота», учащиеся рязанских школ, носящих имена Героев России, – №8 имени Романа Соколова, №60/61 имени Дмитрий Миронова. Кроме этого, прошло дефиле костюмов членов клуба «Волшебный лоскуток», свой номер показали кадеты школы №58 имени Сергея Орлова. Музыкальное видеопоздравление прозвучало от группы «Umа2rman».

Проект «Герои России – гордость земли Рязанской» стартовал в декабре 2019 года и должен завершиться к марту 2022 года, к 30-летию со дня установления звания. В Рязанской области решено увековечить имена 19 Героев РФ. С патриотической инициативой выступил депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России», Герой России Андрей Красов.

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