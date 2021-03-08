Лед и газы: можно ли спасти «горящие озера» Рязанской области?

Ядовитые газы начинают скапливаться подо льдом, усугубляя и без того критическую ситуацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошедшая календарная зима отметилась морозной погодой и обильными снегопадами. Тяжело было не только коммунальным службам, не справлявшимся с последствиями снегопадов. В непростой ситуации оказались обитатели водоемов.

В конце февраля в рязанских рыбацких группах прошел клич: начали «гореть» озера. И потянулся народ на водоемы, и зачастую не с благими намерениями…

Когда вода становится ядовитой

Животным и насекомым необходим кислород. В теплое время года он поступает в воду из воздуха, а также выделяется в результате жизнедеятельности водорослей. Когда озера покрываются льдом, поступление кислорода из воздуха почти прекращается, водоросли из-за слабого освещения также вырабатывают его мало. А потребление кислорода продолжается, и не только рыбой. Начинают гнить донные отложения, дополнительно забирая и так дефицитный кислород и выделяя ядовитые газы – метан и сероводород. Вода приобретает гнилостный запах и становится ядовитой для ее обитателей.

- Специфика жизнедеятельности гнилостных бактерий такова, что они могут переходить на бескислородный (анаэробный) режим, - говорит кандидат биологических наук Антон Барановский, - в результате чего образуется не углекислый газ, а другие сложные химические соединения, в том числе метан и сероводород. Ядовитые газы начинают скапливаться подо льдом, усугубляя и без того критическую ситуацию…

Кто первый в списке?

Но не все водоемы подвержены этому явлению. Почему? Давайте разберемся.

Чтобы водоем «загорелся», во-первых, необходимо наличие того, что, собственно, послужит «топливом», то есть большого количества водорослей и донных отложений. Этим страдают в первую очередь мелкие водоемы: озера в пойме Оки и так называемые выгоры - озера на месте прогоревших торфяников, питающиеся водой от поверхностных источников.

Во-вторых, должен быть ограничен или полностью отсутствовать приток свежей воды - нет втекающих речек и ручьев, донных ключей. Ледниковые озера типа Ласковского или метеоритное Порфирьевское питаются от грунтовых вод, поэтому заморов на них не бывает.

Даже если нет притока воды, но есть сток - такой водоем «гореть» не будет, ибо ядовитые газы будут уходить вместе со стоком. Поэтому пруды на речках не подвержены заморам, так же как и некоторые озера, соединенные с Окой (Казарь, Половское).

Но и рыбы имеют разную чувствительность к ядовитой воде - карась и линь просто зарываются в ил, дальневосточный пришелец ротан впадает в анабиоз. Наиболее чувствительны к заморам окуневые - ерш и окунь (судак и берш - рыбы речные, а на реках заморов не бывает).

Спасаем или уничтожаем?

Можно ли помочь в такой ситуации рыбе? Некоторые считают, что раз такое происходит, то рыба все равно погибнет, поэтому ее надо вылавливать, пользуясь ситуацией - не пропадать же добру. Тем более, что такая рыба пригодна в пищу, и ее едят и люди, и коты, а эти животные плохую пищу есть не будут.

Рыба из «горящих озер» пригодна в пищу. Ее едят и люди, и коты, а эти животные плохую пищу есть не будут. Фото: Сергей КУРОЧКИН

К тому же наши граждане полагают, что если эту рыбу не выловить, то она ляжет на дно, где будет разлагаться, только усугубляя ситуацию.

- Зимние заморы на некоторых водоемах - это, увы, обычный биологический процесс, - говорит кандидат биологических наук Елена Иванчева. - И погибшая в результате такого природного явления рыба является лишь одним из звеньев в цепочке экологической системы. Но в первую очередь гибнет молодая рыба, крупные экземпляры более устойчивы к недостатку кислорода.

Это значит, что маточное поголовье рыбы в таких водоемах сохраняется. Если бы этого не было, то такие рыбы в данных водоемах исчезли бы как вид. Но, как мы видим, озера поймы Оки, даже в отсутствии разливов основной реки, когда часть рыбы в них остается, практически не меняют видовой состав своих обитателей. Иначе бы там остались одни караси.

НА ЗАМЕТКУ

Как помочь рыбе?

Необязательно надо бежать с сачком, пытаясь взять легкодоступную рыбу. Озерам можно помочь!

Для этого советуют делать проруби - это не только обеспечит приток кислорода в воду, но и будет способствовать удалению ядовитых газов из водоема - метан и сероводород легче воды и воздуха.

В сильные морозы рекомендуется вмораживать в лед снопы сена и камыша. Даже рыболовы-любители, которые бывают на водоемах, могут помочь зимующей рыбе: несколько прорубленных лунок - это дополнительное количество кислорода в воде.

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