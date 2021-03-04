Женский подход к молочному производству: натуральность, качество, вкус

Всего в коллективе Старожиловского молкомбината 188 женщин.

К какому бы делу ни прикоснулась женщина, она наполняет его теплотой, нежностью и заботой. Руководить городом или учить детей, печь хлеб или сбивать масло – в любой сфере женский труд ценится, и 8 марта мы не устаем благодарить прекрасных дам за самое доброе и светлое, что есть в нашей жизни.

В ответе за качество

В Рязанской области немало предприятий, где в коллективе преобладают женщины, особенно часто такое встречается на производстве продуктов питания. В АО «Старожиловский молочный комбинат» более половины сотрудников составляет прекрасный пол. Благодаря их вкладу в общее дело предприятие успешно справляется с большим объемом сырья и производит вкусный натуральный продукт, которые так любят многие рязанцы и жители соседних регионов.

Каждый день на молкомбинат привозят более 90 тонн свежего коровьего молока из хозяйств Старожиловского, Захаровского, Александро-Невского районов. К слову, это одно из старейших предприятий Рязанской области, образованное в 1923 году. Качественное сырье, как известно, служит основой для производства вкусной и натуральной молочной продукции. На молкомбинате входящему контролю придают особую важность и доверяют это ответственное дело одной из самых опытных сотрудниц. Инженер отдела технико-химического контроля Надежда Николаева лично следит, чтобы на производство не попало молоко, которое не соответствует нормам по каким-либо показателям. Под ее руководством поступающее сырье проверяют в лаборатории на отсутствие антибиотиков, соматических клеток, на соответствие по показателям жирности, белка, плотности и другим важным параметрам. Всего за 20-25 минут специалисты проводят лабораторный анализ и принимают решение, принять или отказать в поставке.

- Мы проверяем сырье «от а до я». У нас очень жесткие принципы, и если обнаруживаем нарушения, отправляем машину обратно. Бывают ситуации, когда молоко не соответствует, например, нужной жирности. Приходится разбираться, вызывать зоотехника и замерять показатели еще раз. Если обнаруживаются антибиотики в молоке, мы однозначно не принимаем его, - рассказала Надежда Викторовна. – Важно, чтобы сырье было идеальным по всем показателям, иначе готовый продукт потеряет в качестве. Мы уверены в своей продукции, и наши семьи едят только нашу «молочку».

Надежда Николаева посвятила предприятию все 30 лет своего трудового пути. Сразу после окончания Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности по специальности технолог переработки она приехала в Старожиловский район из Мордовии. Вместе с подругой устроилась на молочный комбинат, ведь за годы учебы не раз слышала хорошие отзывы и о предприятии, и о его руководителе – Иване Михайловиче Шерняеве, выпускнике того же колледжа. Молодых специалистов хорошо приняли в коллективе, а комбинат предоставил им 3-комнатную квартиру на двоих.

- В первое время мне очень помогли в работе главный инженер Мария Алексеевна Бакушкина и старший мастер Тамара Петровна Бережная. Они всегда подсказывали, а мы ответственно выполняли все их поручения. Зарплата всегда была стабильной и большой, так что ездила в Мордовию и помогала родителям, - вспоминает она.

Надежда Викторовна начинала трудовой стаж изготовителем заквасок, потом перешла на должность сменного мастера, затем – микробиологом, с 2002 года работает на должности инженера ОТХК. Словом, стала специалистом широкого профиля, получив опыт работы почти на всех этапах производственного процесса. Она получила звание «заслуженный работник пищевой индустрии РФ» и Почетную грамоту от Минсельхоза.

«Мне опыта не жалко»

В первое время молкомбинат производил только сметану, творог, молоко и кефир, поставляя продукцию преимущественно в столицу, в Останкино. Предприятие стремительно росло и развивалось. С 5 тонн и комбинат достиг выработки 90 тонн готовой продукции в день. Активно стала расширяться торговля, появились фирменные точки в областном центре, а сейчас их - 84.

- Увеличение объемов производства, расширение линейки продукции, развитие торговли - это заслуга нашего директора. Он 40 лет отдал предприятию, начинал механиком и знает каждую мелочь на предприятии, охотно помогает решать нам проблемы. Отзывчивый, требовательный, ответственный, хозяйственный, порядочный человек. Нам посчастливилось, что у нас такой руководитель! – считает Надежда Николаева.

Надежда Викторовна признается, что Старожиловский молкомбинат стал для нее вторым домом, а коллектив - большой дружной семьей. Руководство обеспечило ее жильем, достойной зарплатой и уважением. Сейчас в подчинении у специалиста несколько молодых сотрудников, и она с радостью делится с ними накопленным опытом:

- Мне опыта не жалко, и я передаю знания молодым. Штат наш молодеет, хотя молодежи на селе бывает скучно, но многие ездят в Рязань на выходные, и на предприятии до пандемии мы постоянно проводили корпоративы по праздникам. Молодым у нас предоставляют квартиры со всеми удобствами, меблированные, с бытовой техникой: от микроволновки до стиральной машины. У молодежи сразу появляется и квартира, и работа, и зарплата хорошая. У нас также предоставляют полный пакет социальных гарантий, дают премии на День сельского хозяйства, Новый год, к 8 марта.

На протяжении 30 лет Надежда Викторовна не перестает учиться и познавать новое в профессии. Постоянно проходит курсы повышения квалификации во ВНИИ молочной промышленности, ООО «Молочная индустрия», Россельхозакадемии и других учебных центрах.

- Учеба очень помогает нам в работе, изучаем все современные наработки, разбираемся с изменениями в законодательстве и получаем сертификаты. Например, изучали систему контроля качества «Меркурий», чтобы проверять сырое молоко. Предприятие оплачивает нам учебу, командировки, - рассказывает Надежда Викторовна. - У молочников по всей стране проблемы одинаковые, мы сообща их решаем, помогаем друг другу. Часто перезваниваемся, встречаемся. Мы, молочники, - дружный народ.

Хозяйка заквасочной

Еще один ценный сотрудник с богатым опытом - заквасочница Оксана Климушина, посвятила Старожиловскому молкомбинату 15 лет. На предприятии ее считают незаменимой мастерицей на все руки – может и фасовку контролировать, и маслодела заменить, и порядок навести в цехе. Оксана Леонидовна поступила на работу после развала совхоза в Кареево, и ежедневно добирается на производство в Хрущево на корпоративном автобусе.

- Когда работы в моем селе не стало, Иван Михайлович предложил место на молкомбинате. Начинала работать мойщицей в заквасочной. Раньше мойка была ручная, и я своими руками мыла емкости, а сейчас достаточно просто нажать на кнопку. Приходилось даже в свое время 40-килограмовые фляги поднимать – не женский был труд. За годы моей работы комбинат преобразился, многие процессы стали автоматизированными, благодаря закупке современного оборудования, в том числе итальянского. И хотя я училась в Старожиловском агротехникуме по специальности «Хозяйка усадьбы», на предприятии меня обучили тонкостям молочного производства, - рассказала она.

Оксана Леонидовна с успехом обучилась мастерству заквасочного дела, и продукция, произведенная под ее контролем, даже получила золотые медали на Всероссийской выставке «Золотая осень».

- Когда молоко нормализовали, стерилизовали и залили в емкости, я контролирую процесс производства сметаны, кефира, йогурта. Слежу за температурой, добавляю закваску - специальную для каждого вида продукции, контролирую перемешивание и заквашивание, - пояснила она. - У каждого свой вкус, но есть стандарты качества, и если их придерживаться, то продукт получится отменным!

Поздравляем всех женщин Старожиловского молочного комбината с праздником и благодарим за ответственный подход к делу, благодаря которому на нашем столе ежедневно появляется свежая и вкусная молочная продукция.