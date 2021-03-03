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Общество

«Устроим в приют для престарелых»: рязанские общественники готовы помогать «скопинскому маньяку» во всем

Председатель наблюдательной комиссии Виктор Боборыкин обещает устроить Виктора Мохова на работу
Оксана КРУЧЕНКО
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До ареста Виктор Мохов работал на скопинском автоагрегатном заводе и считался одним из лучших работников.

До ареста Виктор Мохов работал на скопинском автоагрегатном заводе и считался одним из лучших работников.

Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Общественность внимательно следит за каждым шагом «скопинского маньяка» Виктора Мохова, освободившегося 3 марта после отсидки. Что он будет делать, как обустраивать свою «странную» жизнь?

Очевидно, что первым делом по приезду в Скопин, вчерашнему заключенному предстоит явиться в местное отделение полиции и встать на учет. С этого момента обязанность следить за тем, чтобы бывший сиделец саратовской колонии №4 не нарушал ограничений, наложенных на него судом, будут местные правоохранители. Напомним, что за «скопинским маньяком» установлен надзор: Виктор Мохов два раза в месяц обязан отмечаться в райотделе и не должен казать носа на улицу после деcяти вечера. Бывать на массовых мероприятиях ему также запрещено.

- Райотдел будет следить, участковый инспектор, УФСИН, инспектор уголовного розыска, - перечисляет строгих «нянек» Мохова председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Рязанской области Виктор Боборыкин. – Не сомневайтесь, уследят. У них уши и глаза везде. Без внимания не оставят его. За это они деньги получают.

Приглядывать за Моховым намерен и сам Виктор Федорович. Как общественник с десятилетним стажем, отвечающий за адаптацию на свободе осужденных, вышедших из тюрьмы, он готов оказать «скопинскому маньяку» всяческую помощь. Для начала, в получении нового паспорта.

- Мы его и трудоустроим, если захочет, - говорит председатель ОНК «Комсомолке». – И ничего, что ему 70 лет. Город Скопин очень нуждается в рабочей силе. Очень! Там недавно открыли исправительный центр – для тех, кого приговаривают к исправительным работам – туда персонал нужен. На хлебозаводах рабочих не хватает. За свиньями в хозяйствах ходить некому. Трактористов мало. Вопрос – захочет ли он работать? Может, он скажет «я на пенсии - отдыхать буду». Раньше Мохов на заводе автоагрегатов мастером работал, у них хорошие заработки были – на пенсию себе заработал, наверное.

Виктор Боборыкин, кстати, не исключает, что бывшего заключенного могут взять на завод обратно. Когда-то тот был на хорошем счету у тамошнего начальства и коллег, ценили его как «рукастого» специалиста.

Виктор Мохов, по его собственному признанию, на зоне находился в нерабочем «отряде лодырей», смотрел телевизор и разгадывал кроссворды. Кадр из оперативной съемки.

Виктор Мохов, по его собственному признанию, на зоне находился в нерабочем «отряде лодырей», смотрел телевизор и разгадывал кроссворды. Кадр из оперативной съемки.

Кроме того, ОНК готово помочь «скопинскому маньяку» с жильем: если по каким-либо причинам он не захочет или не сможет жить в своем старом доме, наблюдательная комиссия организует ему место в приюте для престарелых. Только попроси.

- Я намерен встретиться с начальником скопинской полиции, - обещает Виктор Боборыкин. – Обсудить, что мы будем делать, чтобы Мохов больше не совершал преступлений. Чтобы думал о нормальной жизни. С ним самим тоже поговорю – предложу помощь. Если он мне скажет: «Ничего мне не надо». Я скажу: «спасибо» и уйду. Навязываться не буду.

В беседе с нашим журналистом Виктор Мохов, еще будучи в колонии, рассказывал о своей неторопливой жизни на зоне, в которой нет места работе.

- Отряд у нас не рабочий, одни лодыри. Телевизор смотрим. В магазине тетради, бумагу продают пачками А4. Газеты читаю, журналы для пожилых здоровье.

Так что захочет ли скопинец возобновить трудовую деятельность, весьма сомнительно.

Происшествия: КРИМИНАЛ