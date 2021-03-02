«По примеру мамы и дяди решила связать свою жизнь с нефтепереработкой»

Фото: РНПК.

В канун Международного женского дня особенно приятно говорить о тех, кто украшает нашу жизнь в семье и на трудовом поприще – о красоте, уме и трудолюбии прекрасной половины человечества. Каждой фирме и каждому предприятию есть кем гордиться. Так, в Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») работают женщины, которые и со своими профессиональными обязанностями отлично справляются, и вызывают восхищение мужской половины заводского коллектива. Например, оператор товарный товарносырьевого цеха по производству и отгрузке нефтепродуктов АО «РНПК» Вера Гуленкова работает здесь уже почти 30 лет.

ИЗ ТЕХНИКУМА НА ЗАВОД

Вера Петровна родилась и выросла в Рязани. Окончив школу и получив первое профессиональное образование, она поступила в нефтехимический техникум:

– Так получилось, что в итоге я решила продолжить семейную трудовую династию. Ведь мой дядя и мама тоже работали на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. И я, последовав их примеру, также связала свою жизнь с нефтепереработкой. Когда я только пришла на завод, то устроилась на маслоблок. Но в 2010 году производство масел прекратилось, поэтому после переподготовки меня перевели в отгрузочный цех.

Проработав на новой позиции уже почти десять лет, сегодня Вера Гуленкова рада, что тогда представилась возможность освоить новую профессию, которая оказалась очень востребованной.

– Коллектив у нас в основном мужской, из 90 человек на участке работают только четыре женщины. Но мы всегда находим общий язык, и мне это нравится, никаких проблем с взаимопониманием у нас нет. Атмосфера в коллективе очень доброжелательная. У каждого из нас своя работа, но вне зависимости от пола все очень ответственно выполняют свои служебные обязанности, – делится Вера Петровна.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОД

Цех, в котором работает Вера Гуленкова, занимается отгрузкой готовых нефтепродуктов. Это конечная стадия, когда бензины, дизельное топливо, керосин, мазут отгружают в вагоныцистерны и отправляют вместе с необходимой документацией по назначению.

За те 30 лет, которыми судьба нашей героини связана с рязанским нефтезаводом, на нем произошли масштабные изменения.

– Новые технологии, оборудование, принципиально другой подход к организации труда и взаимоотношений с работодателями сделали работу предприятия эффективной, а главное – безопасной. Постоянно строятся новые объекты и реконструируются уже действующие. Специалисты завода регулярно повышают свою квалификацию и уровень профессиональной подготовки.

Вера Гуленкова является не только мастером своего дела, но еще и любящей женой и матерью. Вот только сын Веры Петровны пошел в жизни своим путем – выбрал для себя иную профессиональную сферу, став художникомоформителем. Но родители не печалятся, ведь главное, чтобы каждый человек занимался тем, к чему у него лежит душа.