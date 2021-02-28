Рязанские молодогвардейцы подвели промежуточные итоги работы в период пандемии

Фото: МГЕР.

Одним из первых этапов оказания помощи стала работа в call-центре. В период с марта по май 2020 года активисты регионального отделения МГЕР отвечали на звонки рязанцев, которые нуждались в информационной помощи. Также активисты помогли работе call-центра Рязанской ОКБ в ноябре того же года. Задачами волонтеров стали ответы на вопросы пациентов, помощь в записи на вакцинацию от COVID-19 и другие вопросы, связанные с пандемией.

Зимой 2020 года рязанские молодогвардейцы оказали посильную помощь на территории Рязанской ОКБ, работая волонтерами в «красной зоне. Ежедневно молодые люди развозили более 100 посылок для пациентов, привозили лекарства и воду, помогали медицинскому персоналу с уборкой помещений, а также отправляли пациентов на выписку.

Также в рамках борьбы с COVID-19 активисты работали автоволонтерами, оказывая помощь в доставке продуктов питания и необходимых медикаментов жителям Рязани, находящимся в зоне риска.

В завершение всего периода работы, рязанские молодогвардейцы вышли на улицы города с призывом прививаться от коронавирусной инфекции.

«В трудных ситуациях общество всегда меняется. У каждого из нас есть доброе сердце и готовность помогать. Наши активисты в свою очередь провели колоссальную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Добровольческая деятельность в этот сложный для всех людей период, позволила людям сплотиться и стать сильнее, увереннее в себе. Сложно представить, как бы мир обходился без волонтеров, особенно во время пандемии, когда помощь требуется в несколько раз больше, чем в обычное время», – поделился и.о. руководителя РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскребышев.