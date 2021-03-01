Снегопад, обрушившийся на рязанцев в середине февраля, натворил дел. Его последствия видны до сих пор в виде огромных холмов снега по обочинам, наледи на дорогах, особенно второстепенных. Как результат - из-за сузившейся проезжей части стабильные десятибалльные пробки утром и вечером.Понятно, что убрать весь снег, что навалило на улицы, за один день нельзя. Иначе надо держать на каждый квартал по комплекту техники в виде самосвала, трактора и снегопогрузчика (последние можно соединить два в одном). Причем некоторые виды техники можно использовать только зимой. Кто же будет держать в больших количествах имущество, отнюдь не дешевое, которое можно использовать в среднем только три месяца из двенадцати?Лоскутная системаРазными участками наших улиц занимаются разные организации. Основной исполнитель работ - Дирекция по благоустройству города (далее - ДБГ). Но лишь до того момента, пока уборочные машины не окажутся рядом с жилым домом. Там начинается уже зона ответственности управляющей компании (ТСЖ) - на расстоянии 15 метров от границы земельного участка, на котором расположен дом, уборка производится их дворниками.Обращаем внимание на то, что расстояние считается не от дома (хотя в кварталах советской застройки так в общем-то и получается), а от края земельного участка - это такой привет любителям отгородиться от внешнего мира трехметровым забором. А вот если в доме есть магазин или какой-нибудь офис, то их владелец должен заниматься уборкой территории на расстоянии 20 метров от здания (той части, что он занимает). Не от входа!Но это на бумаге. А по факту… У магазинов и киосков, в лучшем случае, убран небольшой пятачок у входа, и то не всегда и не у всех. Дворники управляющих компаний и ТСЖ даже в своих дворах зачастую убрать снег не могут.- Мы проталкивали машину скорой помощи, чтобы она могла проехать по двору на вызов, - говорят рязанцы в соцсетях и в звонках в нашу редакцию.Получается, обязанность уборки прилегающей территории для УК и ТСЖ - задача пятисортного плана?Но есть организации, которые добросовестно относятся к своим обязанностям. Например, у «Глобуса» во время и после снегопада всегда тротуар расчищает трактор, и рабочие этого завода, равно как и жители близлежащих домов могут спокойно идти по улице Высоковольтной и проезду Завражнова, по крайней мере, вдоль забора предприятия.Когда не справляются сами…Проезжую часть дорог должна убирать ДБГ. Техники и людей у них не столько, сколько следовало бы быть. Поэтому данная организация прибегает к услугам сторонних организаций-подрядчиков для уборки улиц там, где у муниципальных служб не хватает сил.Узнать, кого наняла городская администрация, оказалось непросто. Вместо конкретных названий фирм и их контактов из городской администрации была получена отписка, мол, ищите их сами на сайте госзакупок. Даже без указания конкретного раздела. После долгих копаний в этом сайте нам-таки удалось найти данные фирм (а каково должно быть неискушенным в поиске информации горожанам? - Ред.). Как оказалось, убирать улицы и тротуары у нас могут не только рязанские организации, а даже фирмы из Москвы и Казани.- Для того и придумали сайт госзакупок, чтобы организации из любого региона могли участвовать, - сказали нам по телефону в казанском «Тат-Монтаже». - Мы выиграли, мы исполняем. Пока не выполним заказ - денег не получим. Тем более что работа по договору несложная - очистка от снега тротуаров не требует привлечения крупной техники.- А как вы работаете, находясь от Рязани за тысячу километров?- В этом нет ничего сложного. Наш представитель нанимает сотрудников на месте.Но как узнать, где кто работает? Может, за кем-то закреплена конкретная территория, ведь, как говорили представители рязанской мэрии в январе, подрядчики занимаются уборкой на окраинах города.- Так было до февраля, - объяснили нам в одной рязанской фирме-подрядчике, - теперь сотрудничество идет по принципу: куда пошлют, там и работаем. И это могут быть как центральные улицы, так и дороги где-нибудь в Дягилеве или Соколовке.В пробках виноват неправильный алгоритм уборки?Как бы это пафосно ни звучало, но дорожная сеть города сродни кровеносной системе. Есть крупные сосуды - Московское и Куйбышевское шоссе, Первомайский проспект, ул. Дзержинского и Гагарина.Есть сосуды периферийные - длинные улицы центра и Рощи - Свободы, Введенская, Есенина, Татарская, Ленинского Комсомола, Шевченко, Высоковольтная, Чкалова. А между них - маленькие капиллярчики.Весь процесс уборки снега сводится к простой схеме: очистка - грейдирование - вывоз.Если вовремя не сгрести снег к обочине, он сначала утрамбовывается колесами автомобилей, а потом в нем прорезаются колеи, по которым уже не каждая машина проедет. Что мы сейчас и видим на небольших улицах. А они являются хорошей альтернативой основным магистралям, оттягивая на себя часть трафика машин.На других улицах снег сгребли, но убирать и вывозить его не торопятся, в результате чего из четырех полос осталось две. Все это усугубляет и так неблагоприятную транспортную обстановку. Зато площадь Ленина вычищена полностью! Хотя там достаточно расчистить остановку общественного транспорта, а гребни из снега могут подождать - они никому не мешают. Да и с Первомайским проспектом, где правая полоса шире остальных и запрещена остановка (что не мешает некоторым лентяям бросать свои машины с включенной аварийкой), можно повременить.Поэтому, как нам кажется, алгоритм вывоза снега должен быть следующий (по степени очередности):• двух-, четырехполосные улицы, по которым следует общественный транспорт;• двух-, четырехполосные улицы без общественного транспорта, являющиеся основными проездами (например, ул. Введенская, Татарская, частично Тимакова, отрезок Бирюзова);• многополосные улицы (Первомайский проспект, Московское шоссе, Дзержинского).При этом приоритет отдается участкам, где разрешена остановка и/или стоянка транспорта;• альтернативные проезды (ул. 2-я, 4-я, 5-я, 9-я Линии, Гоголя, Пирогова, дублеры Московского шоссе и ул. Советской Армии);• остальные улицы.Как считаете, жизнеспособный вариант?К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!