Красотки из группы поддержки ХК «Рязань» зажгли в фотостудии, чтобы хоккеисты отожгли на льду

Вперед, "Рязань"!

Перед ответными играми 1/8 плей-офф Кубка Петрова газета «Комсомольская правда» организовала для девушек из группы поддержки хоккейного клуба «Рязань» «горячую» фотосессию.

- Решающий матч регулярного чемпионата в Ханты-Мансийске, где наши ребята смогли отыграться на последней минуте третьего периода, а в овертайме и вовсе взять верх над лидером, получился очень эмоциональным, - делится руководитель группы Надежда Сократова. – Ребята проявили характер и это, конечно, заслуживает уважения. Мы тоже решили проявить характер! Закрылись в фотостудии и сделали несколько фотографий в непривычном для нас амплуа. Надеюсь, это вдохновит наших мужчин на новые подвиги!

Группа поддержки Ice Team ХК "Рязань".

Но редакция решила не ограничиваться только фотографиями. Каждую участницу сессии мы попросили загадать гол мечты, который наши хоккеисты непременно должны забить «Нефтянику» в домашних матчах плей-офф. Тому, кто воплотит мечту в жизнь, девушки обещают страстный поцелуй в награду (в щечку). И вот что получилось:

Ангелина Качалина.

- Наши ребята начинают раскатываться из своей зоны. Максим Кориневский подбирает шайбу, делает скидку на Никиту Жульдикова, тот возвращает ее Кориневскому. Максим входит в зону по центру делает финт «клюшка-конек-клюшка», проезжает между двумя защитниками. Показывает ложным бросок, на паузе «убирает» вратаря и забивает низом в ближний для себя угол.

Ангелина Качалина.

Ангелина Качалина.

Светлана Петранкова.

- Ох, да все равно кто, главное, чтобы в ворота соперника. И лучше еще чтобы с отрицательного угла – из-за ворот.

Светлана Петранкова.

Светлана Петранкова.

Анастасия Акиндинова.

- Мой гол мечты выглядит так. В конце третьего периода рязанцы получают шанс использовать большинство. Идет последняя минута третьего периода. Максим Кориневский делает передачу на Никиту Громова и тот мощнейшим ударом вколачивает шайбу в ворота «Нефтяника».

Анастасия Акиндинова.

Анастасия Акиндинова.

Наталья Раковец.

- Все просто. Гол мечты – это победный гол нашей команды за пару минут до конца матча.

Наталья Раковец.

Наталья Раковец.

Соня Редина.

- Наша команда ведет в счете. Соперники снимают вратаря, игра продолжается 6 на 5. До конца третьего периода 7 секунд, последнее вбрасывание в нашей зоне. Шайба отскакивает вратарю Дмитрию Годесу, и он без раздумий бросает ее через всю площадку и попадает точно в ворота соперника.

Соня Редина.

Соня Редина.

Лиза Кирьянова.

- Защитник Олег Сосунов катится с шайбой и с середины поля, мощнейшим щелчком прорывает сетку ловушки вратаря и решающая исход игры шайба влетает в ворота «Нефтяника».

Лиза Кирьянова.

Лиза Кирьянова.

Хотите большего? Ждем вас в 1/4 плей-офф Кубка Петрова!

Мы ждем от вас победы!

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