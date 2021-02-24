Сложный 2020-й принес МУП «УРТ» прибыль

Дмитрий Минченко руководит УРТ недавно, и предприятие уже показало хороший результат.

История рязанского троллейбуса начинается в далеком 1949 году, и за свой долгий путь развития городской транспорт пережил множество изменений. Сейчас Муниципальное унитарное предприятие «Управление Рязанского троллейбуса» перевозит рязанцев по 15 троллейбусным и 24 автобусным маршрутам, а общая протяженность транспортных линий составляет более 600 километров. На сегодняшний день предприятие, бесспорно, лидирует среди городских перевозчиков. Мы встретились с руководителем МУП «УРТ» Дмитрием Минченко и обсудили достижения, проблемы и перспективы развития муниципального транспорта.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

– Дмитрий Николаевич, за 70–летнюю историю с УРТ случалось многое, но за последние годы предприятие претерпело существенные изменения. Как новшества сказались на деятельности управления?

– На данном этапе сказать трудно, потому как прошел очень короткий срок для такого крупного предприятия, как наше. Объективный анализ правильно будет составить через 3–5 лет.

– С сентября 2019 года УРТ начало обслуживать автобусные маршруты. С какими сложностями вы столкнулись при объединении с автобусным направлением? Как решали возникающие проблемы?

– Основную сложность составил человеческий фактор. Руководство предприятия приложило огромные усилия, чтобы сохранить штат квалифицированных специалистов. Мы составили четкий регламент, чтобы не допустить текучки кадров на период слияния, и строго его придерживались.

– Насколько сейчас стабилен штат сотрудников? Есть ли старожилы среди водителей, кондукторов? Какие меры соцподдержки вы используете для своих сотрудников?

– Штат у нас относительно стабилен, и большая часть коллектива работает с момента основания организации. Например, есть сотрудники, отработавшие 50 лет и более. Наша компания свято чтит законодательство РФ, и все нормы Трудового кодекса мы выполняем неукоснительно. Также наши сотрудники пользуются правом на бесплатный проезд в городском транспорте. Для некоторых профессий есть еще одна льгота – право на дополнительный оплачиваемый отпуск. По особым случаям мы выделяем материальную помощь от проф–союзной организации.

110 ТРОЛЛЕЙБУСОВ и 71 АВТОБУС

– Какой подвижной состав сейчас у УРТ?

– На 1 февраля этого года на балансе УРТ находятся 110 троллейбусов и 71 автобус. У 36 троллейбусов срок эксплуатации превышает 20 лет, и они требуют больших капитальных затрат на ремонт.

– Как обновлялась техника за последнее время, и какие у вас планы по развитию автопарка?

– В 2018 году наше предприятие получило из Москвы 10 бывших в эксплуатации троллейбусов. На сегодняшний день из них используются на линии 6 единиц, а остальные нуждаются в ремонте. В 2020 году мы получили из столицы еще 78 троллейбусов «с пробегом». Из них на линии сейчас работают 22 машины, а остальные – требуют больших вложений на восстановление и ремонт. Также в прошлом году из Москвы мы получили 50 автобусов, тоже бывших в эксплуатации.

– Какими способами УРТ поддерживает надлежащее состояние автопарка?

– Чтобы обеспечить надежность нашего подвижного состава, мы проводим регулярное техническое обслуживание. Во–первых, отдел технического контроля ежедневно проводит осмотр транспорта до и после выезда в рейс. Второй обязательный техосмотр – это необходимые ремонтные работы наших автобусов и троллейбусов.

После тщательно проведенного техосмотра автобусы готовы выйти в рейс.

«80% МАРШРУТОВ УРТ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ»

– Сколько машин ежедневно выезжает на маршрут? Есть ли потребность в увеличении их количества?

– Ежедневно по городским маршрутам выезжает 92–97 троллейбусов и 85–87 автобусов. Если и требуется увеличивать единицы техники, то только для сокращения интервала движения.

– Какие наиболее востребованные маршруты в настоящее время? Соответствуют ли они, по–вашему, потребностям пассажиров?

– Маршруты №6, 10, 11, 15 наиболее социально–значимые для населения, потому что по этой схеме движения нет альтернативного пассажирского транспорта. А в целом 80 процентов маршрутов МУП «УРТ» являются наиболее востребованными. У нас есть потребность продлить конечные станции в связи с высокими темпами расстраивания города. Если быть точным, то продлить маршрут необходимо в поселке Семчино, на улице Шереметьевской, на улице Новоселов в районе дома №60, а также от Комбайнового завода до Недостоево.

СВЫШЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ

– Какие категории граждан пользуются городским транспортом? Приведите, пожалуйста, статистику: сколько пассажиров перевезли троллейбусы, автобусы в прошлом году?

– Структура перевозок такова, что в общем объеме только 54% пассажиров оплачивают свой проезд по утвержденному тарифу в 23 рубля, остальные пользуются правом льготного проезда. Перевозка пассажиров носит ярко выраженный социальный характер. Из общего количества пассажиров 46 процентов составляют пенсионеры и студенты. Многие из этих категорий горожан могут позволить себе поездку только на муниципальном транспорте.

За 2020 год наше предприятие перевезло всего 20 млн 476 тысяч пассажиров. Из них троллейбусами воспользовались 10 млн 401 тысяча человек, а автобусами – 10 млн 75 тысяч.

У нас на предприятии внедрена автоматизированная система оплаты проезда. Весь подвижной состав оснащен терминалами, которые переносят кондукторы, и для пассажиров всех категорий действуют электронные транспортные карты. Благодаря такой системе мы смогли автоматизировать учет пассажиров, следовательно, можем анализировать численность, состав пассажиров на конкретных маршрутах и вести на этой основе точные расчеты с бюджетом.

– Какие основные итоги 2020 года у предприятия? Есть ли прибыль? По сравнению с предыдущим годом есть ли динамика развития, позитивные перспективы?

– За 2020 год доходы предприятия составили 938,9 млн рублей, при этом себестоимость перевозки сложилась в размере 937,8 млн рублей. Условия работы в минувшем году были сложными. Из–за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции ряд предприятий перешли на дистанционный режим, и у нас резко сократилось количество перевезенных пассажиров. Кроме того, были приостановлены льготные месячные проездные билеты. Но, несмотря на все трудности, по итогам работы за 2020 год наше предприятие получило прибыль в размере 1 млн 135 тысяч рублей. Для сравнения, итогом работы за 2019 год явился убыток в размере 41 млн рублей. Одной из важных причин улучшения финансового состояния является совместная с городским управлением транспорта постоянная работа по оптимизации действующей маршрутной сети путем объединения или продления маршрутов. Это позволило расширить маршрутную сеть, увеличить количество пассажиров на отдельных маршрутах.

– Как вы справились с перевозками в период самоизоляции?

– Весной прошлого года, когда область перешла в режим повышенной готовности, мы применили график выходного дня. Во время самоизоляции поездки без пассажиров нам удалось компенсировать с помощью поддержки губернатора Рязанской области. В апреле–мае, в самый разгар самоизоляции, глава региона выделил из резервного фонда в поддержку УРТ более 30 млн рублей.

– В завершение беседы, Дмитрий Николаевич, расскажите, какие основные направления работы вы наметили на 2021 год?

– В этом году мы планируем продолжить работу по оптимизации маршрутной сети и частичному обновлению подвижного состава. Так, в планы входит приобретение 20 автобусов ПАЗ «Вектор Некст», которые выйдут на наиболее востребованные маршруты города.

ВАЖНО

3 февраля МУП «УРТ» подало заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда». Этот проект создан для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России. Предприятие успешно прошло проверку на соответствие базовым критериям национального проекта. 11 февраля состоялась первая встреча в рамках данного проекта с экспертами регионального центра компетенции АНО «Агентство развития производительных систем и компетенции». По ее итогам было принято решение о необходимости создания рабочей группы. Отметим, что реализация проекта предполагает внедрение инструментов бережливого производства. Участие в нацпроекте даст возможность УРТ рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства, а именно – получить выгодные займы для предприятия, а также повысить компетенцию персонала.

Официальное признание достигнутых УРТ успехов.

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