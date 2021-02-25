«Сервисный центр ЖКХ»: ответственный подход к управлению домами

Своевременная уборка снега – важнейший показатель качества работы УК.

Февраль 2021 года запомнится многим рязанцам небывалыми снегопадами. И именно в этот период на примере уборки снега многие поняли, удачно ли они выбрали управленцев домом или нет. В отличие от неудачных примеров, которых, безусловно, найдется много, клиенты УК «Сервисный центр ЖКХ» разочарований не испытали.

«ТРУДНО, НО МЫ СТАРАЕМСЯ»

– Бывают разные моменты, и порой жители одних домов обижаются, что не сразу, в течение суток, почистили и вывезли снег. Приходится объяснять, что мы не волшебники и к каждому дому прикрепить трактор не можем. Наши подрядные организации выделяют нам три единицы техники, но даже они не справлялись сразу с таким объемом, да и техника вся расписана на неделю вперед, – рассказала нам мастер по благоустройству Елена Захарова. Трудно, но мы стараемся.

Персонал УК добросовестно поддерживает чистоту в подъездах.

«СПАСИБО, ЧТО ПОЧИСТИЛИ!»

На протяжении всех снежных дней и после сотрудники организации работали не покладая рук. Уборка снега проводилась ежедневно без выходных, а отчеты о проделанной работе публиковались на странице компании «ВКонтакте». Там же можно найти и оценки ее деятельности от жильцов домов, которые она обслуживает. Есть и критика, на которую оперативно реагирует компания.

«Огромное спасибо УК за ваше терпение и труд, очень хорошо почистили дворы», – написала Людмила после расчистки снега в одном из жилых комплексов на улице Грачи.

А Марина поделилась в комментарии, что до момента, как их домом не стал управлять «Сервисный центр ЖКХ», въезд во двор не очищали много лет.

«Огромное спасибо, что почистили въезд в комплекс! Это сделали впервые за 8 лет», – отметила женщина.

Почти под каждым отчетом можно найти оценку труда компании или рекомендации от собственников.

Оценили работу по очистке снега и жильцы дома 80 на улице Полевой.

«Очень качественно получилось, реально порадовался, когда вечером после работы приехал. Большое спасибо, надеюсь, что всегда так будет», – написал Михаил.

ВСЕГДА В КОНТАКТЕ С ЖИЛЬЦАМИ

Кстати, группа «ВКонтакте», которой скоро исполнится один год, стала очень удобным способом для обратной связи с жильцами. Через нее любой собственник может обратиться напрямую в управляющую компанию и в кратчайшие сроки получить не только ответ на вопрос, но и его решение. Группа открыта для комментариев, что тоже немаловажно. В ней для жильцов ведут фотоотчеты работ, дают полезные советы, знакомят с изменениями в законодательстве.

Козырьки подъездов и крыши регулярно очищаются.

– У нас под эгидой совета дома была создана своя группа в социальной сети для жильцов. Там мы обсуждаем различные вопросы, и управляющая компания отслеживает жалобы, которые поступают, и очень быстро на них реагирует, – рассказал житель дома 51 на улице Стройкова Андрей. – К нашему дому прикреплен инженер, который следит за состоянием дома и отслеживает возникновение проблем. Огромная разница с прежней УК в случаях каких–то экстремальных ситуаций. Например, во время снегопадов уборка дворов проходила незамедлительно. И даже там, где технике не удавалось убрать из–за припаркованных машин, потом убирали дворники вручную. Хотя мы знаем, что другие даже не стали бы заморачиваться и оставили все как есть.

А жительница дома 58 на улице Грачи Людмила вообще считает «Сервисный центр ЖКХ» лучшей управляющей компанией из тех, с которыми она сталкивалась.

– В последние годы я жила в четырех разных местах, и такого ответственного отношения, как в этой управляющей компании, еще не встречала нигде. У нас регулярно и качественно убирают в подъездах, очень хорошо работают дворники. Когда были снегопады, во дворе работала техника и все своевременно убиралось. Если сравнивать ситуацию с другими дворами, в которых мне приходится бывать, ситуация в нашем – очень сильно отличается, причем в положительную сторону, – поделилась своими впечатлениями Людмила.

В целом все, с кем нам удалось пообщаться о работе управляющей компании, оценивали ее деятельность очень высоко. Жильцы всех домов, управлением которых теперь занимается «Сервисный центр ЖКХ», отмечают положительные изменения по сравнению с тем, что было, а это ли не главная оценка деятельности любой УК?

НАША СПРАВКА

Сегодня ООО УК «Сервисный центр ЖКХ» – это одна из самых динамично развива– ющихся управляющих компаний Рязани, главным принципом работы которой является тесное взаимодействие с жильцами. Девиз компании – «Работаем с вами, работаем для вас!».

Компания работает с 2018 года и на сегодняшний день обслуживает более 237 тысяч квадратных метров в 25 жилых домах, расположенных как в самом областном центре, так и за его пределами. Штат организации укомплектован профессионалами – 51 сотрудником. У компании есть все необходимое для качественного обслуживания многоквартирных домов и нежилых помещений: материально–техническая база и сотрудники, способные решать проблемы любой сложности.

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