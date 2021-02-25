Программа энергосбережения позволила РНПК сэкономить 1,2 миллиарда рублей

Фото: РНПК.

Это стало возможно благодаря стратегии предприятия, направленной на рациональное использование ресурсов и энергии

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») в рамках реализации программы энергосбережения сэкономила в 2020 году более 34,5 тысяч гигакалорий тепловой энергии, более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии и сократила потребление газообразного топлива более чем на 2,5 тысячи тонн. Экономический эффект от реализации программы превысил 1,2 миллиарда рублей.

72 ПРОЕКТА ДЛЯ «БАНКА ИДЕЙ»

В рамках стратегии «Роснефть-2022» предприятие ведет системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

Наибольшего экономического эффекта специалисты РНПК достигли благодаря замене реакторов на установке каталитического риформинга, техническом перевооружении расходомера на вакуумном блоке установки ЭЛОУ-АТ-6.

Также высокую эффективность показали проекты по снижению расходования пара на технологических установках НПЗ. Они были разработаны сотрудниками РНПК в рамках инициативы «банк идей». В рамках данного проекта работники предприятия могут предлагать свои идеи по повышению эффективности производства, которые впоследствии могут быть применены на заводе. В 2020 году сотрудники РНПК предложили 72 подобные идеи.

НА БЛАГО ЭКОЛОГИИ И ИМИДЖА

- Программа повышения операционной эффективности имеет для завода огромное значение. Мы реализуем ее в заботе об экологии. Среди основных целей - рациональное использование природных ресурсов, снижение энергопотребления, повышение выработки целевых продуктов, а также снижение общих операционных затрат завода, - рассказал начальник отдела по повышению операционной эффективности АО «РНПК» Максим Шкаликов. - В долгосрочной перспективе системная и планомерная работа в этом направлении повышает имидж компании и ее конкурентоспособность.

По словам Максима Владимировича, внедряемые проекты программы ПОЭ приносят реальное и ощутимое вознаграждение авторам и соавторам проектов.

Для реализации энергосберегающего потенциала в РНПК принята программа энергосбережения до 2025 года, направленная на сокращение энергопотребления предприятием по основным направлениям производственной деятельности.

В 2020 году РНПК успешно прошла аудит системы энергоменеджмента на соответствие требованиям нового международного стандарта ISO 50001 «Система энергетического менеджмента». Аудиторы подтвердили планомерные действия предприятия по совершенствованию работы всех структурных подразделений в области повышения энергоэффективности и энергосбережения. Ежегодно по данному направлению обучается более 20 человек технологического персонала.

НАША СПРАВКА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» - крупнейший НПЗ «Роснефти». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.