В День защитника Отечества мы чествуем доблестных военных и благодарим весь сильный пол за отвагу, мужество, готовность прийти на помощь в мирное время. Герой нашей публикации Виктор Дмитриевич Иванов посвятил жизнь развитию оборонного комплекса. Начиная с дипломной практики, он 50 лет проработал в РКБ «Глобус». В настоящее время занимает должность советника генерального директора по научно–техническим вопросам.За успехи в математике и футболеВиктор Иванов родился в послевоенные годы в семье простых рязанских рабочих. Его детство прошло в центре города – в районе кинотеатра «Родина», – в одном из ныне снесенных деревянных домов. Отец – ветеран войны – работал литейщиком на радиозаводе, а мать трудилась в канцелярии расположенного рядом с домом сельскохозяйственного института. Единственного сына отдали учиться в соседнюю школу №7, и, как выяснилось позже, это повлияло на судьбу мальчика.У юного Виктора обнаружились успехи в точных науках, он стал участвовать и побеждать в школьных олимпиадах по математике и физике. Участвовал в городских олимпиадах и входил в число победителей. Учителем по математике в классе был директор школы Петр Викторович Егоров, и до сих пор ученик с теплотой и благодарностью вспоминает своего первого наставника:– Я ходил в математический кружок, который вел директор, и он всегда помогал мне решать задачи повышенной сложности. У меня даже была определенная привилегия – я мог, когда директор был свободен, зайти в кабинет Петра Викторовича с вопросами по математике.У одноклассников были родители с высшим образованием, и они им помогали, а у меня такой возможности не было, и директор предложил мне свою помощь.Летом Виктор часто отдыхал в детском пионерском лагере радиозавода. Помимо математики, мальчик показал успехи в футболе, и за это получал дополнительный отдых по путевке.– В детстве каждый год я две смены проводил в детских лагерях. Радиозавод выделял детям бесплатные путевки, но только на одну смену. В лагере я играл в футбол за сборную команду, в полузащите. Физрук нас хорошо готовил физически, и мы много тренировались. По утрам вместо обычной зарядки мы бегали 2 километра на речку купаться. Наша команда неплохо играла, занимала призовые места. Директор лагеря и физрук после окончания первой смены вносили всю команду в список тех, кому нужно дать еще одну путевку. И моему отцу выделяли дополнительную путевку, – признается Виктор Дмитриевич. Именно в пионерском лагере я пристрастился бегать по утрам.После окончания школы математические способности привели Виктора в Рязанский радиотехнический институт. Начались яркие студенческие годы, которые дали не только знания, но и подарили друзей на всю жизнь.– С некоторыми своими студенческими товарищами мы до сих пор регулярно перезваниваемся и встречаемся, а ведь прошло уже 50 лет после выпуска. Многие уже вышли на пенсию, а я продолжаю свой трудовой путь.Виктор Иванов пронес через годы верность не только дружбе, но и любви, и работе. Во время подготовки дипломного проекта в феврале 1971 года он пришел в Рязанское конструкторское бюро «Глобус». После успешной защиты дипломного проекта молодой специалист пришел в уже ставший родным коллектив. Он был распределен в группу ведущего инженера–конструктора Станислава Павловича Кондрашова, который возглавлял работы по созданию базового программного обеспечения разработок предприятия. Своего первого руководителя и наставника Виктор Дмитриевич называет легендой предприятия.– Станислав Павлович нашел и изучил зарубежные материалы по этой теме. Доказал руководству, что предприятие должно развиваться в этом направлении, возглавил группу и развернул работы по реализации данного направления. Я как раз в это время пришел работать на предприятие, и меня направили в его группу. Сейчас он на пенсии, но часто заходит и интересуется нашими успехами, – рассказывает Виктор Иванов.Для самого Виктора Дмитриевича эта работа тоже стала основным направлением в жизни.– С первого дня и по сегодняшний момент я занимаюсь на предприятии разработкой программного обеспечения автоматизированных систем контроля, которые производит РКБ «Глобус». В основе данного направления лежит принцип разработки и реализации проблемно–ориентированного языка программирования задач контроля. Базовое программное обеспечение, разрабатываемое для реализации проблемно–ориентированного языка, постоянно развивается в соответствии с развитием вычислительной техники и автоматизированных систем контроля.Виктор Дмитриевич не скрывает секрет своего успеха в карьере – работа ему всегда нравилась, поэтому есть результат.– Во всех разработанных на предприятии автоматизированных системах контроля вооружения используется базовое программное обеспечение, и, соответственно, я участвовал в его разработке и внедрении в этих важных системах. Прошел все этапы, начиная от инженера. Был старшим и ведущим инженером, руководил группой, был начальником расчетной бригады, потом стал начальником отдела, а теперь меня назначили советником генерального директора по научно–техническим вопросам, – описывает свою карьеру Виктор Дмитриевич.«Я объездил всю страну»Уже в самом начале трудовой деятельности Виктору Дмитриевичу часто приходилось выезжать в командировки.– Мое направление работ было новым для того времени в СССР, ЭВМ только начали появляться. Мы еще делали в то время свою ЭВМ или, как она называлась, «автомат контроля». Чтобы разобраться с этим направлением, мне пришлось объездить всю страну. Часто бывал в Москве, Киеве, Минске, Ленинграде, Кишиневе. Посещал все научно–технические конференции по вопросам кибернетики, систем управления, программного обеспечения, – рассказывает наш герой.Постепенно Виктор Иванов настолько углубился в тему работы, что сам стал выступать на конференциях, печататься в научных сборниках. Со временем защитил кандидатскую диссертацию по разработке базового программного обеспечения систем контроля военного назначения. В то время тема была секретной, поэтому диссертация имела статус закрытой. Защита диссертации проходила в Центральном научно–производственном объединении «Комета» в Москве.В 80–х годах для межотраслевого развития направления, которым занимался Виктор Иванов, была создана группа из трех предприятий. В нее вошли Киевское КБ «Луч», Ленинградское объединение «Ленинец» и Рязанское КБ «Глобус».– Мы обменивались опытом и часто ездили друг к другу. Постоянно посещали проходившие в стране международные выставки и смотрели, что делают за рубежом по этому направлению, в основном, в США.Я специально подтянул английский язык, чтобы общаться с иностранными специалистами без переводчика. На выставки привозили в основном гражданскую продукцию, но в ней использовались элементы военных разработок.В 90–е годы межотраслевая группа развалилась. С тех пор РКБ «Глобус» работает в данном направлении в одиночку.«Наверное, я нужен предприятию»Увлеченность работой не помешала нашему герою стать вполне благополучным в личном плане: образцовой семье Виктора Дмитриевича и Лидии Николаевны Ивановых уже 44 года. Со своей супругой он познакомился на предприятии. Она работала в конструкторском отделе. До самого ее выхода на пенсию они работали вместе на одном предприятии.– Мы никогда не ругались с супругой. В нашем окружении все друзья такие же – никто не разводился, да и разговоров на эту тему даже не было, – делится секретом счастливой семейной жизни Виктор Дмитриевич.Даже в молодые годы супруга с пониманием относилась к командировкам мужа, а он, в свою очередь, привозил из поездок необходимые в то непростое время вещи: дефицитные продукты питания, одежду для ребенка. После рождения сына семья встала в очередь на получение жилья и получила квартиру от «Глобуса», расположенную в доме недалеко от предприятия.В дружной, интеллигентной семье вырос замечательный сын. Сергей пошел по стопам отца, он окончил с отличием радиотехническую академию (в то время она так называлась), окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и пришел работать в КБ «Глобус».Помимо работы наш герой увлекается спортом:– В свободное время занимаюсь спортом – мне это просто необходимо. Раньше (до 50 лет) бегал по утрам, до работы. Сейчас на стадионе «Локомотив» каждый вечер прохожу по 10 кругов. Раньше мы с женой еще на родительский участок в 6 соток ездили, который расположен в черте города, продолжали их дело – ухаживали за садом.В конце 2020 года Виктор Иванов решил уйти на пенсию.– Решил освободить место, дать молодым дорогу. Генеральный директор Николай Василь–евич Гоев убедил меня еще поработать в качестве своего советника. Сейчас я продолжаю заниматься той же работой. Наверное, я нужен предприятию, раз меня не отправили на пенсию.Безусловно, такие герои нужны не только предприятию, но и своей стране!КОМПЕТЕНТНОСтанислав Павлович Кондрашов, ветеран РКБ «Глобус»:– С Виктором Дмитриевичем я познакомился в начале 70–х. Мне рекомендовали его как аккуратного, исполнительного сотрудника с широким техническим кругозором. А нам как раз нужно было формировать команду, которая бы решала задачу создания базового программного обеспечения. Это направление было новым и перспективным, и он с энтузиазмом им занялся. Собралась группа, начались полномасштабные работы. Виктор Дмитриевич возглавил работы по созданию системы программирования, по этому направлению защитил диссертацию.