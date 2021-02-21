Учащиеся Сасова и Шацка приняли участие во всероссийском проекте «Киноуроки в школах России»

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19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в районах Рязанской области по инициативе «Единой России» стартовал всероссийский проект «Киноуроки в школах России».

Старшеклассники школ №1 и№ 6 города Сасово посмотрели короткометражный фильм «Александр». Он вызвал большой интерес у ребят.

После просмотра этой картины в Шацкой средней школе участие в ее обсуждении вместе с одиннадцатиклассниками приняла глава администрации городского поселения, член фракции «Единой России» в районной Думе Вера Булгакова.

По ее мнению, фильм никого не оставил равнодушным. О важных человеческих качествах, ответственности за свои поступки перед другими людьми ребятам рассказали понятным языком, в ситуации, в которой может оказаться каждый.

Проект «Киноуроки в школах России» – это форма, которая соответствует интересам современных детей и способствует воспитанию подрастающего поколения, уверена депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

«Киноуроки» – уникальный воспитательный проект, суть которого состоит в том, чтобы побудить детей и взрослых реализовывать лучшие человеческие качества», – считает парламентарий.

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» стартовал показом трех фильмов: для учащихся начальной школы представили короткометражку «Когда небо улыбается», для 5-8 классов – «Честь имею», для школьников 9-11 классов – «Александр». Проект реализуется в соответствии с целями, обозначенными в стратегических и нормативных документах Российской Федерации, ориентирован на решение задач национальных проектов «Культура» и «Образование».