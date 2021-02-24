Реалии современной жизни таковы, что все больше жителей нашего региона в поисках лучшего заработка отправляется в Москву и другие регионы России. У многих на родине остаются пожилые родственники, которым со временем может потребоваться уход. Шагая по питерской набережной, «трясясь в прокуренном вагоне» на северную вахту или сливаясь с толчеей московского метрополитена, хочется быть спокойными за близких в родном городе.Впрочем, в аналогичной ситуации можно оказаться и не выезжая за пределы своего региона. Причин может быть много: проживание на разных концах города, особенности графика работы и учебы, ограничения на передвижение в пандемию. Словом вы можете поддержать родных по телефону или с помощью многочисленных мессенджеров, а вот делом… Так вот, есть достойный, надежный, дающий уверенность и спокойствие выход из такой ситуации - обратиться в Центр социальной помощи «Доброе дело».Гарант спокойствия – государствоСоциальным некоммерческим организациям дали зеленый свет. Вся работа в центре «Доброе дело» ведется под контролем государства. Министерство социальной защиты населения Рязанской области осуществляет надзор, финансирование и определяет равные условия с другими поставщиками социальных услуг: единые тарифы и стандарты оказания услуг. Организовать быт одиноких пожилых людей - доставку продуктов и лекарств, нанять сиделку, оплатить коммунальные услуги, сдать вещи в химчистку - сейчас стало гораздо проще. Мы попросили генерального директора АНО Центра «Доброе дело» Ольгу Постникову рассказать о том, как же устроена социальная помощь.- Итак, если вы хотите получить помощь, вы можете обратиться в нашу организацию, мы же в свою очередь передадим сведения в Ресурсный центр социального обслуживания. Его специалисты признают человека нуждающимся в социальном обслуживании и составят индивидуальную программу по оказанию социальных услуг. Хотя услуги и платные, но, если доход пенсионера ниже полутора прожиточных минимумов, все оказанные услуги (доставка лекарств, продуктов, уборка квартиры, вынос мусора, оплата ЖКХ, помощь в приготовлении пищи и много другое) будут предоставляться бесплатно.Конечно же, все зависит от дохода, но в среднем за месяц выходит небольшая сумма в несколько сотен рублей.Казенщина или горячий обед?К сожалению, в представлении многих людей с советских времен в отношении соцработников остался определенный стереотип. Люди боятся казенного, бездушного отношения к своим близким.- Могу сказать, что дела обстоят с точностью до наоборот, – делится Ольга Юрьевна. - В нашей сфере случайные люди не задерживаются. Социальный работник сейчас – не только помощник по хозяйству, но друг и собеседник. Все возможные положительные прилагательные будут тут к месту: доброжелательный, тактичный, терпеливый, сочувствующий. Но и этого мало. Мы заинтересованы в развитии профессиональных навыков работников, они регулярно проходят курсы повышения квалификации учитывая современные технологии в уходе за маломобильными гражданами, могут сориентироваться в оказании нужной помощи.Известны случаи, когда родные из лучших побуждений брались сами заботиться о сложных в уходе родственниках. В итоге затрачивали больше физических сил, срывая себе спину от незнания элементарных профессиональных способов ухода. В таких случаях нужна помощь людей со знаниями, которые плюсом могут оказать еще и эмоциональную поддержку. Лучше, конечно, заранее побеспокоиться о родных, а предлагаемая нашим центром помощь сбережет ваши силы и позволит вашим близким дольше оставаться бодрыми и подвижными.Соцработник - сложная профессия, и далеко не каждый сможет ей соответствовать. Но если не пожалеть эмоциональных сил, найти подход, и этот непростой пазл в итоге сложится, появляются теплые и уважительные отношения. Работники «прикипают» к своим подопечным, переживают, если те заболевают или сталкиваются со сложной жизненной ситуацией. Они всегда стараются помочь. И когда в жизни подшефных происходит что-то хорошее и долгожданное, искренне радуются. В порядке вещей посетить «своих бабушек» в больнице, поздравить с праздниками, днем рождения, поискать в магазине тот самый, любимый сырок. Считать выполненной работу можно только в том случае, если опекаемый получил горячее питание, внимание, чист и ухожен.В ногу с современностьюСоцработники более «подкованы» для современных реалий и охотно помогут оформить льготы, разобраться с коммунальными начислениями, запишут на прием к врачу, отнесут анализы в больницу. Если есть такая необходимость, они сопроводят своего подопечного по инстанциям. Центр ведет несколько проектов, один из которых имеет поддержку Фонда Президентских грантов. Благодаря этому работает пункт проката технических средств реабилитации и цифровых устройств, таких как планшетные ПК и наручные GPS устройства с двухсторонней связью. Сотрудники центра готовы выступить учителями и показать, как обращаться с современными телефонами и цифровыми устройствами. По условиям проекта «Забота без границ», если вы получаете социальное обслуживание в АНО «Доброе дело» и не выходите из дома, можете получить их на прокат. С августа 2019 г. пунктом проката воспользовались уже более 250 человек.Благодаря проекту пенсионеры начали вести свои странички в соцсетях, находят хобби, заочно посещают музеи и выставки, переписываются и общаются по скайпу с друзьями и родными. Был даже такой случай, когда соцработник выступал в роли связного и помогал своему подопечному дедушке общаться с сыном, работающим в Петербурге. Он приносил планшет и обеспечивал техническую поддержку «телемоста». Благодаря таким беседам, сын мог убедиться, что у дедушки и настроение хорошее, и помощью он не обделен. Для поддержания бодрости своих подшефных в период пандемии сотрудники даже смонтировали ретро-концерт и при посещении носили с собой планшеты, чтобы порадовать пенсионеров.Вместо послесловияПозаботиться о пожилых и попавших в сложную ситуацию родственниках можно разными способами. Само собой, это личное участие, эмоциональная и финансовая поддержка. Но если такой возможности нет, достойная альтернатива - привлечь в качестве помощников профессиональных соцработников. Именно без тепла и участия пожилые люди гаснут, и наша миссия - сохранить эту искорку интереса к жизни и действию.Куда звонить?Подробную информацию о работе центра АНО Центра соцпомощи «Доброе дело» вы можете получить по телефонам: (4912) 47-50-55, (4912) 77-94-30 и на сайте Centr.DobroeDelo@Yandex.ruЭто интересноМониторинг использования Smart часов с GPS в Центре соцпомощи «Доброе дело» за период с августа 2019 по декабрь 2020 года- 18.3 % воспользовались кнопкой SOS, сигнал приходит на планшет и телефон сотрудникам для срочного реагирования: вызов скорой помощи, приход социального работника/специалиста.- 36.6 % активно пользуются функцией измерения АД. При удаленном фиксировании сотрудником резких колебаний АД у подопечных, он связывается с клиентом для принятия необходимых мер (контрольное измерение АД, вызов скорой помощи и др.);- 25.6 % используют устройство для контроля за приемом лекарств, на smart часах установлено звуковое напоминание;- 19.5 % используют шагомер. Smart-часы помогают дозировать нагрузки, исключают перенапряжение.