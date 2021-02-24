Автокросс «Русская зима – 2021»: судьбу золота решил гонщик, отставший на круг

Старт финального заезда в классе "Д2-Н". Лидирует Станислав Евсенин. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

21-22 февраля на трассе «Семеновская» под Рязанью состоялись традиционные соревнования по автомобильному кроссу «Русская зима», посвященные Дню защитника Отечества. На старт вышли спортсмены шести зачетных классов. Правда, в полноприводных автомобилях УАЗ заявился только один участник – кораблинец Дмитрий Володин. Свою «обязательную программу» на трассе он откатал вместе с грузовичками «Газель».

Сергей Головастов (Рязань) должен был пройти в главный финальный заезд через сито утешительной гонки, но умудрился застрять в снегу буквально в паре метров от финишного флага. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на отечественных легковых автомобилях с задним приводом (Д2-классика) многие рассчитывали, что победу одержит один из лидеров этой зачетной группы - рязанец Дмитрий Пучков. Но со старта финального заезда вперед вырвался Андрей Савин (Рязань), а Пучков в борьбе с соперниками допустил ошибку – автомобиль развернуло. Однако ему удалось продолжить гонку и даже догнать Андрея Савина. Отметим, что к тому моменту Савин в свою очередь после разворота на скользкой трассе шел уже не первым, а третьим. Но больше ошибок он не допускал и сохранил за собой третью позицию вплоть до финишного флага. Вторым в этом заезде финишировал Дмитрий Исаев из Бронниц, который два месяца назад на этой трассе также занял второе место. А вот победу достаточно сенсационно одержал Илья Дереза (Рязань), пробившийся в финальный заезд только через так называемую утешительную гонку. В финальном заезде он стартовал с последнего ряда, но, сохранив хладнокровие и выдержку, избежал неприятностей на трассе и уверенно приехал первым.

Старт финального заезда в зачетной группе "Д2-классика". Лидирует Андрей Савин. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Финал на «восьмерках» (класс Д2-Н) получился, пожалуй, наиболее интересным. На первых кругах борьбу за победу в контактной манере вели трое спортсменов: Станислав Евсенин, Владимир Скороходов и Максим Прописнов (все Рязань). Правда, чуть позже Евсенин вынужден был сойти, зато в борьбу за второе место включился рязанец Михаил Никулин.

Владимир Скороходов, переживающий вторую или уже третью молодость, уверенно довел дело до победы.

Михаил Никулин (Рязань) после возвращения в гонки радует болельщиков высокими результатами. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Спортсмены зачетной группы "Д2-Н": Михаил Никулин, Евгений Кузовкин, Владимир Скороходов и Павел Королев. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

А вот самым обидным для целого ряда пилотов стал финал на грузовиках ЗИЛ-130. Началось все с того, что сразу после старта на снежном бруствере повис автомобиль Романа Степанова – одного из претендентов на медали. Далее долгое время в финальном заезде лидировал москвич Станислав Сафонов. Но незадолго до финиша он допустил ошибку и пропустил вперед титулованного рязанца Вячеслава Свечникова. Шел последний круг, Свечникову оставалось преодолеть последний подъем, но на пути возникло препятствие в виде буксующего кругового автомобиля Дмитрия Козлова (Москва). Произошло столкновение, и автомобили, сцепившись, покатились вниз под гору.

Лидирующий Вячеслав Свечников врезается в автомобиль кругового Дмитрия Козлова. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Станислав Сафонов нашел момент, чтобы объехать завал и вернул себе лидерство, а вместе с ним и завоевал победу. А вот шедший третьим Максим Иванов (Рязань) тоже «увяз в свалке» из грузовиков. Пока рязанские гонщики «искали пути объезда», и Свечникова, и Иванова объехал ни на что уже вроде бы не претендовавший Виталий Определеннов (Красногорск) – на его счету серебро. Вячеслав Свечни