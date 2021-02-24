Мой «Спутник V»: есть ли жизнь после вакцины от COVID-19

Обе инъекции достаточно безболезненны, а вот легкого недомогания не избежать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная со второй половины января в Рязанской области стартовала так называемая массовая вакцинация от коронавируса. И если раньше привиться отечественной вакциной «Спутник V» могли только отдельные группы граждан, то с 18 января эту возможность получили все жители.

В настоящий момент, по данным регионального минздрава, в Рязанской области работают 33 пункта вакцинации: 12 – в Рязани и 21 – в районах. Прививки делают абсолютно бесплатно и в случае если у вас нет противопоказаний, достаточно только предварительно записаться.

Так поступил корреспондент рязанского выпуска «Комсомольской правды», то есть я. К настоящему моменту я прошел оба этапа вакцинации и готов поделиться с читателями своими впечатлениями.

ЭТАП №1. ЗАПИСЬ

Во время подготовки материала о переходе к массовой вакцинации от COVID–19 передо мной стояла задача обзвонить все одиннадцать пунктов, работавших на тот момент в регионе. Я должен был узнать, на каких условиях ведется запись, есть ли вакцина в наличии, а также некоторые другие аспекты этого вопроса. И если в десяти пунктах мне удалось поговорить с сотрудниками по телефону, то в ОКБ этого сделать не получилось. Дело в том, что в этом лечебном учреждении, к которому я приписан, запись велась через автоответчик. После звонка у меня сложилось впечатление, что все данные ушли в никуда. После двух попыток я так и не дождался, когда мне перезвонят из больницы. В итоге решил записаться через мессенджер Telegram, используя @OKB_BOT (специальный алгоритм, разработанный для записи и общения с пациентом). Третья попытка увенчалась успехом, и уже через некоторое время мне перезвонил молодой человек, чтобы уточнить информацию о моем состоянии здоровья. Еще через какое–то время со мной связалась женщина и пригласила меня на прививку 26 января.

Справедливости ради стоит отметить, что еще один звонок поступил через неделю: видимо, дошла моя очередь по записи через автоответчик.

ЭТАП №2. МЕДОСМОТР И ПЕРВАЯ ИНЪЕКЦИЯ

В назначенный день, 26 января, когда я пришел в поликлинику, найти нужный кабинет удалось не с первого раза. Однако с помощью подсказки сотрудников в итоге я разобрался. Предварительно всем желающим раздали памятки и анкеты, которые необходимо было заполнить. Вопросы стандартные: имеются ли противопоказания, аллергические реакции, хронические заболевания и т. д. При этом никаких очередей и столпотворений не было. Каждый подходил к назначенному часу. Со мной в группе было еще три человека. Причем все, кроме меня, были уже пенсионного возраста. Среди молодежи, как мне рассказали, желающих получить вакцину крайне мало.

После тщательного медосмотра: измерение температуры тела и артериального давления, осмотр горла и слизистых, прослушивание легких фонендоскопом, меня направили в процедурный кабинет.

Там же прошло все очень быстро: засучив рукав и подставив левое плечо, я получил почти безболезненную инъекцию, после чего меня отпустили.

К вечеру появилось легкое недомогание и незначительное онемение кисти левой руки. Но к утру все это исчезло, а температура тела все это время находилась в пределах нормы.

ЭТАП №3. ВТОРАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Получение второго компонента вакцины было назначено на 16 февраля. За день до этой даты со мной опять связались из поликлиники ОКБ и сообщили конкретное время процедуры.

В отличие от первого раза медосмотра как такового не было. Медицинский работник ограничилась лишь тщательным опросом. Поинтересовавшись моим самочувствием, температурой и артериальным давлением, хроническими заболеваниями и убедившись в отсутствии противопоказаний, меня снова отправили в процедурный кабинет.

На этот раз у меня уточнили, какой по счету компонент прививки я пришел получать, и после этого сделали мне вторую инъекцию препарата.

После этого до самого вечера в моем состоянии не наблюдалось никаких изменений, однако, проснувшись утром, я понял, что приболел. Появилась общая слабость, заложенность носа и незначительное покашливание, при этом температура тела по–прежнему оставалась в норме. Проходив в таком состоянии около суток, на следующее утро я обнаружил, что и эти симптомы исчезли.

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