Рязанская НПК ввела в эксплуатацию цифровые вагонные весы для высокоточного учета продукции

Только в сутки РНПК отгружает железнодорожным транспортом до шестисот вагонов-цистерн с нефтепродуктами. Фото пресс-службы предприятия.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», ввела в эксплуатацию вагонные весы для высокоточного учета товарной продукции. Новое цифровое оборудование позволило снизить допустимую погрешность до 0,2% при измерении массы груженых и порожних железнодорожных вагонов, в том числе целого состава в движении.

КОНТРОЛЬ 600 ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН С НЕФТЕПРОДУКТАМИ В СУТКИ

РНПК является предприятием с большим грузопотоком: только в сутки завод отгружает железнодорожным транспортом до шестисот вагонов-цистерн с нефтепродуктами. Новые весы позволяют измерять вес каждого состава, при этом масса отгружаемого груза составляет до пятнадцати тысяч тонн в сутки.

Сама измерительная платформа нового объекта установлена на бетонное основание железнодорожных путей, а весы оснащены современной компьютерной системой контроля взвешивания. Встроенные в них датчики реагируют на нагрузку от проходящего состава. При этом современная электроника позволяет распознавать номер вагона, определить и зафиксировать вес с высокой точностью. Весы работают в динамическом режиме, что позволяет взвешивать каждый цистерну без расцепки, когда железнодорожный состав движется со скоростью до 10 км/час.

Введение в эксплуатацию цифровых вагонных весов направлено на повышение эффективности, устойчивого технологического развития и автоматизации управления. А перечисленные факторы являются практическими шагами по реализации стратегии «Роснефть-2022» по ускоренному технологическому развитию предприятий компании.

ШАГИ К УСПЕХУ

Рязанская НПК поэтапно ведет техническое перевооружение производства и совершенствование технологических процессов. Проведенные в последние годы мероприятия позволили предприятию начать производство новых бензинов с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами - «Евро 6», АИ-100, а также судового топлива. Реализация в РНПК проекта «цифровой завод» позволила обеспечить сверхточное управление отгрузкой товарной продукции (топлива самолетного ТС-1 и дизельного топлива ДТ ЕВРО) с помощью автоматизированной системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП), автоматизировать управление технологическими процессами и системами противоаварийной защиты более чем на девяти технологических установках предприятия.

НАША СПРАВКА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является крупнейшим предприятием «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов. В их числе автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, такие как АИ-95-К5 «Евро 6», а также топливо для реактивных двигателей ТС-1, битумы, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты.