«Комсомолка» назвала победителей независимой потребительской экспертизы

Победители 2020 года.

Уже пять лет наша редакция проводит экспертизу различных видов товаров - от молока до моторного топлива. Несмотря на то, что у нас уже сформировался список постоянных категорий, каждый год мы стараемся добавлять в него что-то новое. Так, в 2020 году в список наших экспертиз добавились говяжья тушенка и дизельное топливо.

Один из потребительских стереотипов гласит, что хороший товар не может стоить дешево. Но есть также понятие «соотношение цены и качества», когда товар, соответствующий нормативам, имеет пусть и не самые выдающиеся показатели, но при этом продается по привлекательной цене. Поэтому, начиная с прошедшего года, во всех наших экспертизах указывается цена за единицу продукта. И бывали случаи, когда товар, позиционировавшийся как класс «премиум», оказывался в «подвале» рейтинга, а на первое место выходил самый доступный для покупателя продукт.

«Экспертизы всегда для нас являются неожиданностью»

11 февраля в медиа-центре библиотеки им. Горького собрались представители компаний, занявших первые места в наших исследованиях.

- При проведении экспертиз мы ориентируемся на первоначальный состав продукта, подспудно выясняя, из чего его делали, - говорит директор рязанского выпуска «Комсомольской правды» Николай Мальцев, - например, с молочными продуктами выясняем их кислотно-жировой состав, ведь по этому показателю можно всегда определить, фальсифицировался продукт или нет.

Также важно то, что на «комсомольские» экспертизы все образцы поступают в обезличенном виде: продукты перекладываются из заводской тары в стандартные контейнеры, нумеруются и в таком виде отправляются на исследование. Что касается проверки качества моторного топлива, то канистры с ним прямо на АЗС под видеозапись проходят опломбировку.

Сразу в трех номинациях - «Лучшее молоко жирностью 3,2%», «Лучшее масло сливочное традиционное жирностью 82,5%» и «Лучшая сметана жирностью 20%» - победило ООО «Мурминское». При таких высоких показателях эта фирма отличилась тем, что ее продукция имеет самую низкую цену в проверенной нами группе товаров.

- Наша продукция участвует в независимой экспертизе уже второй год, - говорит директор ООО «Мурминское» Виктор Агафонов. - По итогам прошлого года нам вручали диплом за лучшее сливочное масло 82,5% жирности. Независимая экспертиза продуктов питания в наше время очень важна. Ее результаты заставляют всех производителей усиливать контроль качества своей продукции. Потребитель вправе знать, что содержится внутри того или иного продукта. Мне, как руководителю приятно, что в этом году мы заняли первые места в трех номинациях. Это высокая оценка деятельности всего нашего коллектива. Будем стараться и дальше!

В номинациях «Лучшее масло сливочное крестьянское жирностью 72,5%» и «Лучший творог» победило АО «Старожиловский молочный комбинат».

- Ваши экспертизы всегда для нас являются неожиданностью, ибо никто не знает, когда вы их будете проводить, - говорит главный инженер предприятия Надежда Поликанова, - все это не дает повода расслабиться и является стимулом поддерживать высокий уровень качества. Такие экспертизы нужны, чтобы был стимул улучшать качество своей продукции.

С таким подходом к делу неудивительно, что «Старожиловский молочный комбинат» получил диплом в спецноминации «За стабильно высокое качество».

Директор рязанского выпуска «Комсомольской правды» Николай Мальцев (второй слева) вручил дипломы представителям ООО «Мурминское», АО «Старожиловский молочный комбинат» и АЗС компании Shell. Фото: Константин МОГИЛИН

Новички экспертиз не ударили в грязь лицом

Еще одна новая номинация - «Лучшая говядина тушеная». Этого когда-то страшно дефицитного продукта в магазинах теперь много - разных производителей, разной цены и качества.

Мы исследовали тушенку по самому важному показателю - содержанию мяса (мышечной ткани) в консервах. Во-первых, содержание мяса и жира должно быть не ниже положенного. Во-вторых, содержание жира не должно быть больше положенного.

И тут развернулась настоящая битва производителей. Причем именно рязанских. Больше всего мяса и жира оказалось в тушенке производства ООО «Авангард», но… за счет жира, которого оказалось немного больше нормы. А вот больше всего мяса оказалось в тушенке от ООО «Соколовские колбасы», за что они законно удостоились первого места в рейтинге, а значит, заслужили диплом победителя. Но самой выгодной части соотношения цена/качество, другими словами, по стоимости грамма мяса в консервах, оказалась тушенка из далекого Кургана.

После нашей экспертизы мы получили немало отзывов от почитателей этого продукта, и в первую очередь от тех, кто занимается активным отдыхом - туристов и рыбаков. И от них была главная просьба - делать хорошую тушенку не в стеклянной, а в жестяной таре, чтобы ее можно было без риска брать в поход. Надеемся, что наш производитель, делающий лучшую тушенку, прислушается к пожеланиям потребителей.

Теперь перейдем к несъедобным продуктам. В номинации «Лучшее дизельное топливо» победила компания Shell. В расчет бралось цетановое число топлива и содержание в нем серы. По этим показателям дизель этой фирмы оказался лучшим в Рязани.

Причем основные показатели качества топлива у большинства участников имели близкие значения и соответствовали установленным требованиям качества. Стоит ли выделять кого-то, отдавая предпочтения по определенным показателям? СтОит! Почему - объясним на примере студентов. Ведь отметка «удовлетворительно» является показателем достаточного уровня знаний, но есть отметки «хорошо» и «отлично». И работодатель с большей охотой возьмет к себе выпускника учебного заведения с более высокими баллами в табеле. А здесь в роли работодателя, во всех смыслах, выступает покупатель, которому важно выбрать лучший товар из соответствующего стандартам качества.

Мы же, со своей стороны, продолжим проводить свои независимые экспертизы, в том числе и новых товаров, дабы потребитель мог сделать правильный выбор.