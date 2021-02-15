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Рязанцы могут предложить свои кандидатуры для занесения на областную Доску Почета

В регионе стартует ежегодное чествование лучших сотрудников по итогам минувшего года
Источник:kp.ru
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