Рязанцы могут предложить свои кандидатуры для занесения на областную Доску Почета

Рязанский край богат талантливыми людьми, настоящими профессионалами и тружениками, которые ежедневно вносят свой вклад в общее дело развития региона.В 2013 году постановлением губернатора возродили традицию занесения лучших людей и предприятий Рязанской области на Доску Почета. Согласно принятому документу этой чести могут быть удостоены работники государственного управления и местного самоуправления, экономики, культуры, искусства, науки, образования и воспитания, охраны здоровья и жизни, правоохранители и спортсмены, рабочие и аграрии. Ежегодное чествование проводится в преддверии 1 Мая, поскольку именно Первомай – праздник, олицетворяющий трудолюбие и сплоченность нашего народа.24 февраля 2021 года начинается прием предложений по кандидатурам для занесения на Доску Почета Рязанской области по итогам работы 2020 года.Отметим, что решение о занесении кандидатов на Доску Почета принимает лично губернатор Николай Любимов на основании документов, представленных комиссией по рассмотрению кандидатур. Заносятся имена на Доску Почета сроком на год. Но это вовсе не означает, что самоотверженно и качественно работавший человек не может удостоиться этой чести два или даже три года подряд. Каждому занесенному на Доску Почета рязанцу глава региона вручает памятное свидетельство.Традиционно ежегодно на Доску Почета, которая находится рядом с Вечным огнем на площади Победы в Рязани, заносятся фамилии 48 человек и 12 лучших предприятий региона.В ТЕМУЧто и куда предоставлятьПри внесении своих кандидатур жителям Рязани необходимо представить следующие документы:- ходатайство о занесении на Доску Почета, подготовленное органами власти, отраслевым профсоюзом, Общественной палатой или другими юридическими лицами;- документы, подтверждающие обоснованность предложений – биографические данные, характеристика с места работы, копии наградных документов и прочее.Документы направляются в Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области с 24 февраля по 11 марта 2021 года. Документы можно принести лично с понедельника по пятницу (с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, обед с 13.00-14.00) по адресу: 39000, Рязань, улица Полонского, 1 корпус 1, кабинет 41. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефонам министерства – (4912) 29-06-04, 29-06-45 (отдел по работе с общественными организациями и поддержки общественных инициатив).О результатах рассмотрения всех без исключения кандидатур в обязательном порядке заявителей проинформирует секретарь комиссии. Произойдет это в трехдневный срок со дня издания губернатором соответствующего распоряжения.