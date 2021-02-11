Диета после коронавируса: что можно есть после перенесенного заболевания, а что нельзя

Грамотно подобранное меню улучшает состав крови. Фото: Евгения ГУСЕВА

Срок реабилитации после перенесенного коронавируса сокращает специальная диета, уверены рязанские специалисты, и напоминают, что после COVID-19 у пациентов резко снижается иммунитет, нарушаются многие функции организма. Но грамотно подобранное меню после коронавируса ускоряет обменные процессы в клетках, улучшает состав крови, оказывает стимулирующее действие на иммунную систему. Кроме того, вовремя выведенные шлаки и токсины, снизят нагрузку на почки, печень и сердечно-сосудистую систему.

— Обязательный завтрак должен включать до 30% дневного рациона, обед, на который приходится 35% от общей калорийности, легкий ужин, не более 15% пищи и два перекуса, — отметила заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы №4 Ирина Ворначева.

Что можно и нужно есть после коронавируса:

- телятина, курица, печень и рыба жирных сортов;

- яйца, растительное масло;

- кефир, сметана, ряженка и другие кисломолочные продукты, твердые сыры, сливки;

- ржаной и цельно-зерновой хлеб, каши;

- овощи, фрукты, ягоды. В том числе, красный перец, цитрусовые, яблоки и хурма;

- зеленый чай, морсы из клюквы, брусники, компоты.

Кроме того, для легких будет полезной отварная морковь со сметаной, изюмом или курагой. Ну и важный момент, организму нужно получать много жидкости: воду, морсы, компоты, а также настои клюквы и шиповника.

От фастфуда и тяжелой пищи лучше отказаться. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Что нельзя есть после коронавируса:

- тяжелую, жареную и острую еду;

- фастфуд, полуфабрикаты и пищу быстрого приготовления;

- майонез, кетчуп и маргарин;

- газированную воду и магазинные соки;

- копчености, маринады и соления;

- алкоголь, крепкий чай и кофе;

- колбасные изделия;

- сладкие и соленые продукты.

Ранее мы рассказывали, кому лучше не вакцинироваться от коронавируса. По мнению врачей, прививка не дает стопроцентной защиты от заражения. Она может только обезопасить от тяжелых форм заболевания (читать подробнее).

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