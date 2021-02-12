Московская патриархия обратилась к рязанцам с просьбой о помощи в сборе материалов, для прославления старца Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), отошедшего ко Господу 15 лет назад.Дело в том, что 10 лет своего служения батюшка провел в храмах Рязанской епархии. Живых свидетелей этого жизненного этапа батюшки и разыскивают священнослужители.Работу инициировал один из духовных воспитанников архимандрита – митрополит Псковский и Порховский Тихон, автор знаменитой православной книги «Несвятые святые».- Прошу всех, кто может поделиться важными свидетельствами, документами, живыми воспоминаниями направлять их в наш адрес для составления свода свидетельств перед Богом, Церковью и нашей совестью о великом и любимом нами исповеднике, подвижнике, духовнике и старце – архимандрите Иоанне, – призывает верующих владыка Тихон.Публикуется электронный адрес, куда необходимо отправлять письма – otets_ioann@mail.ru.Вся корреспонденция будет внимательно изучена и направлена в комиссию по канонизации святых Русской Православной Церкви.Напомним, что в 1957 году батюшка Иоанн прибыл на служение в Рязанскую епархию. Первым его рязанским храмом стала церковь села Троица-Пеленица (ныне Троица Спасского района). В декабре 1959 года батюшку перевели в храм Космы и Дамиана села Летово Рыбновского района. Здесь в 1961 году произошел один из тяжелых моментов его духовной жизни – бандиты ворвались в дом священника. Они связали батюшку, избили до полусмерти и потребовали отдать деньги и ключи от церкви, а после отказа пригрозили и вовсе растравиться с настоятелем. Избив настоятеля разбойники бросили батюшку, посчитав, что тот мертв. Но уже на утро будущий старец служил молебен в храме, поминая тех, кто «не ведает, что творит».В июне 1962 года его снова перевели – на этот раз в Воскресенский храм села Борец Сараевского района. Но и здесь батюшке не довелось задержаться надолго – последовал новый перевод в Никольский храм села Некрасовка Ермишинского района, а весной 1966 года – в Никольский храм Касимова. В 1967 году из Рязанской епархии после принятия монашеского пострига батюшку Иоанна перевели на служения в Успенский Псково-Печерский монастырь.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!