Алексей Суздальницкий: 2020 год стал началом трансформации

Руководитель рассказал о том, как менялось в 2020 году финансовое поведение клиентов банка, и поделился планами на будущее.

- «Открытие» - молодой и амбициозный проект. Какие задачи ставили? Удалось ли осуществить задуманное?

- В нынешней формации в регионе банк работает три года, для нас это значимый отчетный период. Мы начинаем подводить итоги трехлетней бизнес-стратегии развития банка в Рязанской области. С основной задачей справились успешно – по итогам 2020 года вошли в топ-5 системообразующих кредитных организаций региона. Мы развиваем все основные направления бизнеса классического универсального банка. Ответственность, быстрота принятия решений и качественный сервис – наши главные принципы работы. Несмотря на «коронакризис» и ограничения, связанные с пандемией COVID-19, бизнес группы ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» остается прибыльным. Чистая прибыль банка за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 81,5 миллиарда рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году. Активы выросли на 268 миллиардов (+12%) до 2,6 триллиона. Группа банка «Открытие» в 2020 году продемонстрировала рекордный рост объемов вложений клиентов в фондовый рынок и в инвестиционные страховые продукты.

- С какими показателями банк «Открытие» в Рязани вошел в 2021 год?

- В регионе удалось укрепить свои позиции во всех направлениях бизнеса. Региональный кредитный портфель по итогам года вырос на 106% и составил 2,2 миллиарда рублей, портфель средств клиентов увеличился на 30% и составил 4,3 миллиарда, при этом существенно изменилась структура: объем средств юридических лиц увеличился на 77%, а объем депозитов физических лиц снизился на 9%, в основном за счет перераспределения клиентами своих сбережений в более доходные инвестиционно-страховые продукты. В прошлом году на поддержку и развитие бизнеса мы выдали более 528 миллионов рублей, объем кредитного портфеля субъектов малого и среднего бизнеса по итогам года составил 693 миллиона, что на 53% больше, чем в 2019 году. Что касается потребительского кредитования, не смотря на локдаун в первом полугодии 2020 года, годовой объем выдач составил 369 миллионов рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года. Этому способствовало значительное увеличение спроса и объемов продаж во втором полугодии 2020 года. Объем выдач кредитных карт увеличился на 40%.

- Какие изменения в поведении клиентов банка произошли в прошлом году?

- Мы столкнулись лицом к лицу с глобальным испытанием. Карантинные меры вызвали разрыв привычных экономических цепочек. Изменилось потребительское поведение наших клиентов. Благодаря своевременным действиям Правительства и Центрального банка многие процессы были сохранены или перезапущены. Меры, которые сыграли важную роль в реанимации рынка: кредитные каникулы, программы поддержки пострадавших отраслей через кредитование без процентов, ипотечные госпрограммы. Спрос на банковские продукты можно считать полностью восстановленным, однако есть свои нюансы. Возрос спрос на кредиты наличными в два раза, но запрашиваемые суммы уменьшились. Изменилась сама система взаимодействия клиента и банка, все большую долю занимает digital каналы. Это касается как кредитных продуктов, так и дебетовых карт. Все чаше клиенты отказываются от консервативных способов сбережений и переходят к более доходным способам инвестирования, хотя и более рискованным. В этих процессах отражены, пожалуй, ключевые изменения. Прошлый год научил нас адаптироваться, импровизировать и преодолевать.

- Как будут развиваться экономические события в будущем, сейчас возможно это прогнозировать?

- Первый раз за новую историю банкинга мы не готовы делать прогнозы на долгосрочную перспективу. Действительно, за последние время рынок заметно потрясло, появились новые факторы, и строить прогнозы сейчас крайне затруднительно. Ситуация очень быстро меняется, однако мы верим в то, что 2021-2022 годах могут стать периодом некоторого роста экономики и улучшения инвестиционного климата за счет тех структурных реформ, которые были заложены. Хочу подчеркнуть, что это возможно, если не вмешаются внешние факторы, в первую очередь, санкционные.

- Многие ли клиенты пытаются расширить горизонты своих инвестиционных предпочтений?

- За последнее время клиенты стали мудрее и грамотнее, но консервативный подход в обращении с деньгами все же остается значимым для жителей регионов Центральной России. Во второй половине 2020 года интерес наших жителей сместился в сторону инвестиционных продуктов. Объем оформленных сделок за второе полугодие 2020 года, в сравнении с первым полугодием, увеличился более чем в 2 раза. Что касается инструментов и стратегий, то большая доля клиентов выбрали комплексную программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету «Моя копилка» при оформлении их вместе с ПИФ. Программа позволила клиентам получить надбавку по вкладу и опыт инвестирования с минимальным риском. Также хочу отметить рост количества оформленных договоров индивидуальных инвестиционных счетов.

- Цифровое завтра уже наступило?

- Особую популярность в нынешней обстановке завоевали дистанционные каналы обслуживания клиентов. Мы масштабировали созданные ранее цифровые каналы работы, да и клиенты весьма оперативно переосмыслили новые форматы. Сейчас подавляющее число переговоров происходит через онлайн каналы. И бизнес- решениям это никак не мешает. В целом, банк оказался готов к работе в условиях «вызова новейшего времени». Более 90% банковских услуг уже доступны через дистанционные каналы: начиная от оплаты за коммунальные услуги до получения кредитов, оформления вкладов и выбора инвестиционных продуктов. Все привычные операции есть как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Оплата услуг и счетов, переводы без комиссии, обмен валюты и многое другое. Благодаря улучшению цифровых сервисов существенно сократилось время обработки и принятия решений по кредитным сделкам.

- Как банк планирует развиваться в 2021 году?

- Мы продолжаем работать над повышением эффективности всех основных направлений деятельности. Компании банковской группы поддерживали и продолжат поддерживать своих клиентов в любых сценариях новейшей истории. У «Открытия» большой запас прочности, который позволяет нам справляться с внешними вызовами и уверенно смотреть в будущее.