Зима в этот раз выдалась на славу - и мороз, и снег, и оттепели, приводящие к гололеду.Но, к сожалению, в каждый более-менее сильный снегопад, когда выпадает от десяти миллиметров осадков, город просто впадает в ступор. Движение на дорогах становится очень медленным, возникают десятибалльные пробки, на тротуарах снежная каша, под которой лед. Народ чертыхается, показывая чудеса эквилибристики. Почему это происходит и кто отвечает за дороги и тротуары, мы и пытались разобраться.У семи нянек…Уборкой улиц от снега занимаются разные организации, главная из которых - Дирекция по благоустройству города (ДБГ). Но на окраинах Рязани эта работа делегирована фирмам-подрядчикам, выбираемым по конкурсу через сайт госзакупок, например, «Спецстройрегион», «Эко Сити», «Союз» и так далее. Только вот кто и где убирает - тайна за семью печатями.Как сообщили нам в городской администрации, подрядчики сами договариваются между собой, кто, когда и где будет расчищать улицы от снега. Неудивительно, что периодически со стороны самой администрации слышатся окрики в их сторону: «За вашу «работу» вы денег не получите!»Сами подрядчики - тоже ребята мутные. Как оказалось, подряд на уборку улиц может получить фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированная в частном доме! Их телефоны - также тайна.В своем запросе в городскую администрацию мы просили предоставить список подрядчиков и их контакты. Но этот пункт пресс-служба не заметила, как будто его и не существовало. На настоятельную просьбу дать все же полноценный ответ нам посоветовали посмотреть на сайте госзакупок, какие организации победили в конкурсе. Что ж, узнать названия удалось. Но как с ними связаться – вопрос вопросов. Номера телефонов закрыты!При том, что на запросы со стороны СМИ органы власти должны отвечать полностью и развернуто, а за отказ в предоставлении информации предусмотрена административная ответственность. Но если даже у прессы с установлением контактов подрядчиков возникают проблемы, что же говорить об обычных гражданах?Кто должен убирать тротуары, выясняется гораздо проще. Тут секретов нет. Но ситуация напоминает лоскутное одеяло – зоны ответственности различных организаций могут чередоваться.На расстоянии 5 метров от частного дома тротуар чистит домовладелец.На расстоянии 15 метров от многоквартирного дома, но не далее проезжей части, - отвечает управляющая компания. Но как быть, если это расстояние заканчивается посреди тротуара - непонятно.На расстоянии 20 метров от границ иных земельных участков (зданий, сооружений) - их собственники. То есть если на первом этаже дома находится магазин или вход в офис, то обязанность по очистке от снега ложится на эти организации.Но никто за этим не следит. И хорошо, если управляющая компания почистит снег во дворе, то про обязательства в части уборки своего участка улицы там обычно забы(и?)вают.Все дело в технике?Чтобы убирать улицы, необходима техника и, в первую очередь, люди - как обычные дворники, так и водители спецтехники. А вот с этим есть определенные проблемы. Всего в штате ДБГ рабочих и дворников 227 человек, при этом 85 мест вакантны. Норматив площади уборки территории на одного сотрудника составляет 581 квадратный метр. Много это или мало? Ширина обычного тротуара на второстепенной улице метра три. Получается, длина участка должна быть около 200 метров. Но с учетом того, что, как писалось выше, тротуары около зданий и предприятий должны убирать их владельцы, получается довольно большая территория - кусочек там, кусочек здесь.Но на проезжую часть человека со скребком и лопатой не поставишь, тут уже дело техники. Но достаточно ли ее?Автовладельцы жалуются, что, как только начинается снегопад, техники на улицах не видно от слова «совсем». В то же время, как проводить уборку улиц, когда на них интенсивное движение? Поэтому зачастую этот процесс откладывается до позднего вечера. Хотя п. 11.11 Правил благоустройства говорит иначе:«Снегоуборочные работы на проезжей части дорог необходимо начинать немедленно с началом снегопада. При длительных снегопадах и метелях циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться, обеспечивая безопасность движения пешеходов и транспортных средств».Сейчас в распоряжении ДБГ имеется 6 ленточных снегопогрузчиков, 10 ковшевых снегопогрузчиков, 10 больших уборщиков с ковшами и валиковыми метлами, 41 пескоразбрызгиватель (включая больших уборщиков), 11 малых тракторов для уборки тротуаров, 30 самосвалов.Но не факт, что работает вся техника. В разговоре с водителем ленточного снегопогрузчика мы выяснили, что у ДБГ сейчас фактически их работает четыре, еще два - у подрядчиков.А как было раньше? Мы поговорили с бывшим директором Спецавтобазы (эта организация раньше занималась уборкой улиц) и бывшим главой администрации города Олегом Шишовым.- Во времена моего руководства у нас было 9 ленточных снегопогрузчиков, но фактически работало 6. Также на уборку выходили 20 больших уборщиков-пескоразбрызгивателей и 40 самосвалов (включая нанятые). Ковшевых снегопогрузчиков и малых тракторов типа «Бобкэт» не было вообще.- Этого было достаточно?- Ну, ленточных снегопогрузчиков добавить не помешало, ибо они имеют бОльшую эффективность работы, нежели ковшевые. И важно соблюсти баланс между ними и количеством самосвалов, чтобы и погрузчик не простаивал, и грузовики в очередь не становились. Но самое главное - проблема в тех, кто ими управляет. В мое время средний возраст водителей был сильно за 40, они имели огромный опыт снегоуборки. Был такой мастер, который мог одной машиной за ночь вычистить все Московское шоссе - от поста ГИБДД до «Барса». В то же время, и припаркованных машин вдоль дорог тогда было меньше…Как видим, ситуация с уборкой снега с улиц за 15 лет практически не поменялась. Хотя еще два года назад звучала идея применять для уборки снега жидкие химические реагенты, как это практикуется в Москве. Но у нас все делают по старинке, с помощью навесного ножа, щетки и песко-соляной смеси.Как должно бытьОказывается, в части содержания улиц и очистки их от снега и наледи существует строгий ГОСТ, утвержденный еще в 2017 году. На него, кстати, ссылаются и в Правилах благоустройства. Конечно, нельзя все улицы убрать сразу, и предпочтение изначально отдается главным магистралям. Согласно ГОСТу, улицы поделены на категории от А (магистрали непрерывного движения, типа МКАД) до Е (второстепенные проезды в жилой застройке).Так вот, с основных улиц (категории Б, В и Г) снег должен быть убран в срок до 4 часов с момента окончания снегопада, а наледь - в течение 5 часов с момента ее появления. Асфальт должен быть чистым! Но в Рязани ни через 5 часов, ни через 2 дня чистых дорог не встретишь…А КАК У НИХ?Еще в середине 90-х рязанец Евгений Демидов побывал в шведском Гетеборге.Из-за близости к океану зимы там более мягкие, но при этом снег идет гораздо чаще и интенсивнее, а тротуары в любую погоду свободны от снега.- Как только начинается снегопад, дворники, зачастую с семьями, высыпают на улицы и начинают чистить тротуары, - рассказывает Евгений. - К ним также может присоединиться и сам хозяин дома, у них это не считается постыдным.А объяснение простое: если не дай бог кто-то на этом тротуаре упадет и получит травму, то отсудит немалые деньги с хозяина дома в качестве компенсации морального вреда. Да и страховая компания, оплатившая его лечение, также регрессом взыщет деньг с домовладельца. Есть стимул работать хорошо! При этом на газонах могут быть метровые сугробы из счищенного снега, но сама брусчатка будет девственно чистой.КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР- На сегодняшний день нам пришлось принять ряд кадровых решений. Своих должностей лишились начальники отделов по благоустройству, начальник отдела контроля, на местах сотрудники, которые в районах, - начальники производственных отделений, - заявил первый замглавы администрации Владимир Бурмистров, который отвечает за ЖКХ и благоустройство.Жаль только, что у нас не действует принцип, принятый в Стране восходящего солнца: не бывает плохих солдат, бывают никчемные генералы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!