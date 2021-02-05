«Зеленый сад» представил рязанцам новые жилые комплексы

Фото предоставлено ГК "Зеленый сад".

Рязань строится, появляются новые дома. И важно, чтобы они отвечали запросам современного человека – с квартирами комфортной планировки, удобными лифтами, закрытой территорией. Возведением таких жилых комплексов занимается компания «Зеленый сад».

В Рязани есть такие районы, которые имеют развитую, сложившуюся годами инфраструктуру, но при этом лишены бешеного темпа центра города и суетливости больших спальных районов. Это Приокский и Горроща. Вот как раз в Приокском и возводится жилищный комплекс Skyline.

Фото предоставлено ГК "Зеленый сад".

В обжитом микрорайоне, в окружении хрущевско-брежнесвких пятиэтажек строится 17-этажный дом. В каждом из 6 подъездов - по два лифта. Высота потолков в квартирах 2,6 метра, в коммерческих помещениях - 3,47 метра. Территория закрытая, а входы в подъезды будут сделаны на одном уровне с землей, что оценят мамы с маленькими детьми и маломобильные граждане. Автостоянка подземная. Вся инфраструктура поблизости, включая школу и детский сад.

Когда город у твоих ног

Еще два жилых комплекса строятся в районе Московского шоссе, около Центрального автовокзала.

iTower – классическая одноподъезная башня, о чем недвусмысленно намекает название. Расположен дом непосредственно на Московском шоссе, с уникальным инженерным оснащением по технологиям будущего, как обещает застройщик. Рядом остановки общественного транспорта и выезд на основную магистраль города.

Фото предоставлено ГК "Зеленый сад".

Жилой комплекс Discovery расположен в глубине квартала, на улице Вишневой и включает в себя два 25-этажных здания. С верхних этажей в ясную погоду можно будет увидеть панораму большей части города. Для комфорта жильцов в каждом подъезде будет установлено по 4 лифта. В таких зданиях предусмотрены подземный паркинг и закрытый двор.

А близость автовокзала и торгово-развлекательного центра делает эти комплексы весьма привлекательными для новых жильцов.

Вдали от городской суеты

Компания «Зеленый сад» строит комплексы не только в Рязани, но и в красивых местах области недалеко от областного центра.

Фото предоставлено ГК "Зеленый сад".

Esenin Village находится в 30 километрах от Рязани, в селе Заборье. Уникальный экопоселок расположен на территории объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь» — это место, связанное с жизнью и творчеством великого поэта, удачно сочетает уединенность, экологичность, и подчеркивает особый статус жителей. Вдали от городского шума и при этом в 20 минутах езды от центра города.

Фото предоставлено ГК "Зеленый сад".

Одна из уникальных особенностей этого проекта – заселение в полностью построенный поселок, что гарантирует отсутствие шума и дискомфорта от строительных работ на соседних участках.

А уж что выберете вы – решите сами.

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