Выжила после падения с 16-го этажа: в Рязани борются за жизнь 12-летней девочки

Ребенка уже прооперировали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около полуночи 3 февраля возле подъезда одного из домов по Московскому шоссе обнаружили лежащую 12-летнею девочку с многочисленными травмами и ушибами. И тут же выяснилось, что ребенок выпал из окна на 16-м этаже. Ее оперативно госпитализировали в детскую Областную клиническую больницу, где за ее жизни стали бороться врачи.

— Девочка получила многочисленные травмы, переломы и ушибы. Ее уже прооперировали, но состояние остается тяжелым. За ней пристально наблюдают медики детской ОКБ, — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сейчас следователи Московского МСО Рязани проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося, будут рассмотрены все версии происшествия.

Позже к проверке подключилась прокуратура, чтобы выяснить, насколько родители и другие законные представители ребенка выполняли обязанности по ее воспитанию, а также работу школьных учителей и инспекторов ПДН.

Подробности происшествия уточнятся.

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